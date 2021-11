Los socialistas gallegos se han despertado de las primarias que celebraron el fin de semana pasado con una desagradable sensación de resaca. Y es bien cierto que las elecciones internas siempre tienen un alto coste emocional y político en cualquier partido. Pero en el caso del PSdeG, las heridas que ha dejado el proceso están demasiado abiertas y supuran la impresión de que seguirán así mucho tiempo.

Le toca intentar cerrarlas al ganador, Valentín Díaz Formoso (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña, 1971), alcalde de su pueblo y presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, que obtuvo el 58,7% de los votos -cerca de 7.400 militantes participaron en la elección- frente al 40,2% del actual secretario general y portavoz en el parlamento gallego, Gonzalo Caballero (Ponteareas, Pontevedra, 1975).

Una victoria rotunda que sin embargo no ha supuesto el cierre de filas en torno a su liderazgo, y que apunta a una profunda división territorial del socialismo gallego. Díaz Formoso ganó con holgura en las provincias del norte, A Coruña y Lugo, donde obtuvo el 68% y el 74%, respectivamente. Pero Caballero lo hizo en el sur, con un 56% de apoyos en Ourense y, sobre todo, con un contundente 63% en Pontevedra.

Las primeras reacciones en la noche electoral dejan intuir la profundidad de esa división. Caballero, que felicitó a Díaz Formoso en una breve conversación telefónica en la noche electoral -Pedro Sánchez también le llamó desde Roma-, retrasó varios días la tradicional foto postelectoral de concordia y apretón de manos entre ambos candidatos.

La web del partido en Galicia no recogió los resultados hasta varios días después, y los equipos de ambos tuvieron algún rifirrafe por la gestión de sus redes sociales, que los de Formoso reclamaron al día siguiente de las primarias, en festivo. Los dos rivales no se vieron en persona hasta el pasado jueves, cuatro días después. Y eso porque el presidente de la Diputación tenía cita en el Parlamento para una comparecencia institucional fechada hacía tiempo y Caballero acudió a saludarle.

Por cierto que Caballero ya ha dicho que no dejará su escaño, y ha insinuado que su intención es seguir en la Cámara autonómica, donde no se sienta su rival, hasta el final de la legislatura. Tampoco ha aclarado si dejará la portavocía parlamentaria tras el congreso que se celebrará durante el puente de diciembre y en el que se decidirá a la nueva ejecutiva. Fuentes de su entorno aseguran que esa no es ahora su preocupación, pero la idea que dejan entrever es que no descarta continuar para presentarse de nuevo a otras primarias, las que elegirán al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta.

Los próximos a Díaz Formoso aseguran que la idea del ganador es "coser" el partido y negociar una ejecutiva abierta en la que quepan afines a Caballero, cuyo papel futuro, tanto en el Parlamento como en los órganos de dirección de la formación, estaría sujeto a lo que puedan acordar de aquí al congreso. Y ahí es donde el presidente de la Diputación y secretario general in péctore se enfrenta a numerosas contradicciones.

Su grado de conocimiento en Galicia es escaso fuera de la provincia de A Coruña, y no cuenta con la posibilidad de acceder al Parlamento, la plataforma mediática por antonomasia, porque no fue en las listas de las autonómicas. Pero mantener a Caballero o alguno de sus diputados afines como referencias en la Cámara supone un riesgo evidente de perder protagonismo.

Por contra, si sitúa en el puesto a un o a una diputada de las suyas para que trabaje con un perfil bajo que subraye el suyo propio, acrecentará el peligro de que parezca que la única oposición a Alberto Núñez Feijóo la ejerce Ana Pontón (BNG), la figura más al alza de la política gallega.

En sus primeras intervenciones tras las primarias Díaz Formoso se ha situado en una posición en la que es difícil saber si sube o si baja en la escalera que le llevaría a encabezar la candidatura socialista a la Xunta. Asegura que está dispuesto a subir ese escalón, como parece de toda lógica dado que se ha presentado a secretario general y ha ganado. Pero acto seguido ha aclarado que también podría dar un paso atrás para que otro "compañero o compañera" puedan armar "un proyecto ganador" si constata que el suyo no lo es.

A esa ambigüedad, que podría acabar minando las posibilidades electorales del PSOE si se mantiene en exceso en el tiempo, se añade que la dirección nacional en Madrid parece preferir de candidato al ex alcalde de Ames y delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien también se ha postulado como futurible, o, mejor aún, a un perfil femenino que pudiera contrarrestar con más garantías el auge de Pontón.

El PSOE nunca ha presentado en Galicia a una mujer para competir por la Presidencia de la Xunta, y algunas fuentes señalan que Ferraz no descarta aupar al puesto a una personalidad más ligada a la gestión que al barro político, y que, aunque no sea del gusto de de las dos facciones en liza, al menos no despierte recelos en ninguna de ellas.