El PSOE, tras las graves acusaciones del PP: "Suele ser habitual que no acepten las votaciones"

El PSOE se ha mostrado indignado con las acusaciones de PP y Vox sobre el resultado de las votaciones de la reforma laboral. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, ha comparecido en rueda de prensa para contestar a los populares y ultraderechistas que han sembrado las sospechas de "pucherazo". "Suele ser habitual en el PP no aceptar las votaciones", ha afirmado Gómez.

"El PP está instalado en el negacionismo absoluto y Vox se ha sumado a esta dinámica de confrontación y de no respetar las reglas del juego", ha continuado el portavoz del PSOE. En este sentido, ha reiterado en varias ocasiones que las votaciones han contado con el aval de los representantes de la Mesa del Congreso. "Se ha dado conforme a las reglas establecidas en el reglamento de la cámara. No puede ser que cuando un grupo parlamentario no les guste el resultado monten en cólera", ha afirmado Gómez.

Para el dirigente del PSOE, "la votación ha sido clara y cuenta con el aval de los servicios de la cámara". "No se puede votar dos veces", ha insistido en varias ocasiones. Para el socialista, el sistema cuenta con todas las garantías y ha contado con el aval del secretario general del Congreso. "Podemos seguir hablando de este punto pero los resultados son los que son", ha concluido, defendiendo el papel de su compañera y presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet.