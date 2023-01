El PSOE de Madrid fía su batalla electoral contra Ayuso en la fuerza de sus alcaldías

Madrid será una de las grandes batallas electorales del próximo mes de mayo. Un feudo absoluto del Partido Popular, en la actualidad con José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. La izquierda quiere disputar la victoria. Y en concreto, en el PSOE se insuflan optimismo durante estos últimos meses para recuperar posiciones tras unos años desdibujados y en los que además han perdido la hegemonía progresista en favor de Más Madrid. Una de las esperanzas de la federación socialista madrileña recae en la fortaleza de sus alcaldías que conserva en la Comunidad de Madrid.

Las elecciones de 2023 serán muy distintas a las celebradas en 2021. Así lo sostienen los socialistas. En aquel momento el contexto estaba marcado por la pandemia y las políticas que llevó a cabo Ayuso, especialmente con la hostelería. Aquello caló y la dirigente del PP arrasó electoralmente. Los comicios estuvieron protagonizados también por la presentación como candidato del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Su participación electoral polarizó mucho y se produjo un fuerte trasvase de votos entre bloques, según mantienen desde las filas socialistas.

Además de todo esto, la ciudadanía votará a la vez a sus candidatos municipales y autonómicos. Esto no es un asunto menor para el PSOE. Este partido gobierna en 60 de las localidades de la región madrileña. Aunque los populares cuentan con más Ayuntamientos, los socialistas gobiernan en ocho de los diez municipios más grandes de la Comunidad de Madrid: Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla y Alcobendas (en este último de forma conjunta con Cs y con el bastón de mando repartido). El PP gobierna en la capital y en Torrejón de Ardoz.

En el PSOE de Madrid manejan encuestas, como publicó este medio, en el Sur de Madrid en las que se muestra su recuperación. Siguen, en todo caso, lejos del PP de Ayuso aunque superan, en algunos municipios importantes del llamado "cinturón rojo madrileño", a Más Madrid. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que Ayuso seguiría rozando la mayoría absoluta.

Desde la dirección dirigida por Juan Lobato no tiran la toalla. Confían en que el efecto municipal de los socialistas lance sus resultados electorales. Y que Ayuso sufra algún tipo de desgaste. Creen que "ha tocado techo". El PSOE de Madrid mira también hacia su izquierda. Sin entrar en confrontación con Más Madrid o Unidas Podemos sí que insisten en su diferenciación. En este sentido consideran que la fuerza que lideran Mónica García y Rita Maestre tiene menos implantación municipal que su partido. También hay cierta preocupación porque la candidatura de UP que liderará Alejandra Jacinto no resista el tirón y se quede fuera de la Asamblea de Madrid.

"Estamos ante un año de cambio de ciclo político, tenemos ilusión. Me pateo los barrios y pueblos y tengo una percepción de cómo van las cosas. Los datos nos dan la razón. Tenemos una expectativa alta, el compromiso de los alcaldes es un aval de gestión del PSOE de Madrid. La ayuda que nos van a proporcionar los alcaldes nos hacen tener una expectativa alta", explicó Lobato el pasado jueves 29 en su balance anual.

El secretario general autonómico hará en muchas ocasiones tándem con la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. La ministra de Industria, Reyes Maroto fue proclamada hace unas semanas tras meses de incertidumbre y rumores sobre quién se presentaría. El PSOE ve opciones de disputarle el Ayuntamiento a un Almeida que ven también desgastado. Maroto todavía ejerce como ministra y su agenda se multiplica durante este tiempo. En un principio estaba previsto que aguantara en el Gobierno hasta el mes de abril pero algunas fuentes ven opciones de que su relevo se acelere.

Ayuso, "con la cabeza fuera de Madrid" y enfrentada a Feijóo

En el PSOE están explotando una idea. No solo desde la federación madrileña sino también desde Moncloa y Ferraz. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaría teledirigido por Ayuso. "Cada vez tiene la cabeza más fuera de Madrid. Cada cosa es para lo mismo, para mover la silla a Feijóo", afirmó Lobato en el mencionado balance político.

Desde su punto de vista, la presidenta madrileña está más dedicada a la política nacional y en criticar a Pedro Sánchez que en la gestión del día a día de la Comunidad. "Su balance no es honesto con su gestión. Si hubiera querido ser honesta hubiera reconocido que ha perdido seis meses enfrentándose al señor Casado y otros seis meses en tratar de mover la silla de Feijóo, de marcarle el rumbo", insistió Lobato.

Ayuso no ha conseguido sacar adelante sus últimos Presupuestos Generales. De hecho solo ha sido capaz de aprobar uno de cuatro posibles por desavenencias, primero con Cs y luego con la ultraderecha de Vox. Tampoco Almeida ha sacados sus últimas cuentas adelante por la postura del partido que lidera Santiago Abascal.

Los últimos meses del mandato de Ayuso han estado marcados por la situación de la sanidad. Tanto con varias protestas en la calle, una de ellas multitudinaria, como con la huelga del personal médico. En el PSOE confían en que la mala gestión del PP tenga algún efecto electoral. "Lo que necesita y pide la sociedad madrileña es que seamos capaces de poner encima de la mesa una alternativa solvente y seria como la que presentó hace unas semanas el PSOE", defienden en el partido.