Ferraz tiene claro que sus candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, si las primarias con la militancia les salen como espera, necesitan el respaldo de Pedro Sánchez y mucha visibilidad. Bajo esta premisa empieza esta campaña para impulsar a Juan Lobato y Mercedes González en los días previos a la Semana Santa que, pese a la inmediatez de las vacaciones, ha tenido un alto número de asistentes.

La corrupción ha sido el tema que ha vertebrado el acto de partido, en el que han intervenido los candidatos a la región y el consistorio, Juan Lobato y Mercedes González, que han estado acompañados del presidente del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

El secretario general del PSOE-M ha recordado que el PP ha recibido su tercera condena como "un partido corrupto", obligándoles a devolver "cientos de miles de euros que se llevaron del dinero de todos". Por eso, ha asegurado que es "el mismo partido con las mismas personas". "Tengo 37 años y durante 17 no he visto otra cosa que corrupción y pelotazos a amigos y familiares del PP de Madrid", ha remarcado, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

"El comisionista este del Ayuntamiento de Madrid que se ha llevado cinco millones de euros, también era administrador de una de las empresas implicadas en Fundescam hace 11 o 12 años. Son las mismas personas que llevan años metiendo la mano. Cuánto le cuesta a un madrileño ganar lo que los amigos y familiares de Almeida o de Ayuso ganan con una llamada o un correo electrónico", ha criticado.

El también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha recordado que este dinero "no sale de una máquina", sino que sale de los impuestos "que pagan todos los madrileños", recoge Europa Press.

Además, ha señalado que ese dinero "de todos" debería haberse invertido en los "más de 700.000 madrileños que llevan dos años sin Urgencias en la Comunidad de Madrid".

De igual modo, ha transmitido el deseo de que ese dinero se hubiera invertido el sistema de citas de la Comunidad de Madrid "para que cientos de padres que piden cita con el pediatra de sus hijos, no tenga en la aplicación un mensaje de que no hay citas disponibles".

Por último, Juan Lobato también ha incidido en que ese dinero se hubiese invertido en "reducir las listas de espera. "Para eso están los impuestos, no para que se lo lleven unos pocos amigos y familiares", ha concluido.

Mercedes González: "Almeida está convirtiendo el Ayuntamiento en un lodazal"

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid y secretaria general del PSOE en la capital, ha afirmado que José Luis Martínez-Almeida está convirtiendo el Ayuntamiento en un "lodazal", y ha asegurado que su partido gobernará Madrid "muy pronto" para acabar con el "clientelismo familiar, el amiguismo, la corrupción y el abandono institucional".

En este sentido también se ha pronunciado el líder del Ejecutivo, que ha pedido a la oposición a nivel nacional que "no vuelva a las andadas" y sea "implacable con la corrupción", que no ceda ante el "chantaje de la ultraderecha porque se llama violencia de género, no violencia intrafamiliar", y, finalmente, que asuma "que el desafío que tiene por delante la sociedad española es la desigualdad".

Mercedes González ha continuado asegurando que "el PP siempre pone a sus amigos y a su familia por encima de todos y todas nosotras, y no podemos seguir así". "El Ayuntamiento siempre ha sido la institución más valorada y más querida por todos los madrileños y Almeida lo está convirtiendo en un auténtico lodazal en el que todo es más turbio, porque cada vez que sale a intentar explicarse lo empeora todo", ha subrayado.

González ha censurado los "contratos inmorales" adjudicados por el Consistorio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina para la compra de material sanitario al inicio de la pandemia.

Sobre esta cuestión, ha insistido en que Almeida debe aclarar "quién abrió la puerta de Cibeles" y por qué se confió la compra de material sanitario a Luceño y Medina, en un momento en que el Ayuntamiento recibía "miles de llamadas" y "correos" para gestionar la importación de equipos de protección.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha señalado que Madrid "es el laboratorio de las ideas neoliberales del Partido Popular" y ha asegurado que, aunque "todo nos parezca nuevo, es el PP de siempre" y lo que está ocurriendo en la región "no es ni original ni extraordinario".

Pedro Sánchez: "El enemigo no está solamente en Moscú, está en París en las elecciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que el enemigo de Europa "no está solamente en Moscú, está en París mañana en las elecciones de Francia, está en Madrid y está en todos los proyectos políticos de ultraderecha que socavan las bases de la convivencia".

En Madrid, Sánchez ha pedido a la derecha española que en este tiempo que ha abierto de cambio de liderazgo "mire más a la derecha europea y menos a la ultraderecha española". Además, ha insistido en que "si la pregunta que mañana se plantea en París y en toda Francia es Europa o ultraderecha, los socialistas lo tenemos claro: Europa".

Sánchez ha dejado claro que Europa prevalecerá al ataque del presidente ruso, Vladímir Putin, y los crímenes de guerra no quedarán impunes, al tiempo que ha instado a la unidad de todas las fuerzas políticas "en la legítima defensa y reparto justo de las cargas de esta guerra".

En su intervención, el presidente del Gobierno también ha reiterado a la derecha su petición para que apoye el plan de respuesta a la crisis dotado con 16.000 millones de euros para avalar a los pequeños negocios que se ven afectados como consecuencia de la evolución del precio de la electricidad "y también a los transportistas, a los ganadores, a los agricultores y a los hogares más vulnerables".

"Aunque suene a que predico en el desierto, pido una vez más a la oposición de la derecha que apoye este plan, no porque con ello vaya a respaldar al Gobierno de España sino porque con ello está apoyando a su país en un momento decisivo", ha subrayado. Ha insistido además en que su Gobierno está comprometido con las "incertidumbres" derivadas de la guerra de Ucrania.

También ha garantizado que hará todo lo que esté en su mano para "amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra, para proteger la senda de crecimiento y de creación de empleo" y el reparto justo de las consecuencias.

Sánchez ha asegurado que de esta crisis, como de la pandemia, España tiene que salir con un Estado del bienestar mucho más fuerte, "no debilitado como propone la derecha".