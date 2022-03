El PSOE mira al PP ante la crisis económica y UP recuerda que la única mayoría viable es la de la investidura

El Gobierno ha comenzado este miércoles su camino hacia "un gran pacto de país" para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pretende lograr el mayor consenso posible en torno al paquete de medidas de recuperación económica que permitan especialmente bajar los precios de la electricidad. Y ese acuerdo incluye al "nuevo" PP de Alberto Nuñez Feijóo, en lo que en Moncloa consideran puede ser una buena prueba de su supuesto talante pactista.

Sin embargo, aunque la otra parte del Ejecutivo, la de Unidas Podemos, ve con buenos ojos que se puedan alcanzar pactos puntuales con el PP, precisa que una cosa es lograr grandes acuerdos en materias concretas con los conservadores en el marco de la recuperación económica, y otra es volcar la mayoría de la legislatura en una alianza bipartidista entre los socialistas y los de Feijóo.

"Las circunstancias obligan a conseguir algo así", insisten a Público fuentes de Moncloa. Desde el Gobierno consideran que un acuerdo amplio, "de país", aportaría mayores certidumbres y "estabilidad" a la ciudadanía. La reunión con el grupo parlamentario popular que lidera Cuca Gamarra dejó al principal partido de la oposición insatisfecho por la falta de medidas concretas.

"Las conversaciones han sido francas y transparentes, nos hemos intercambiado distintas maneras. Con discrepancias, porque nuestro modelo energético no es el de las derechas. Pese a ello el clima ha sido cordial y constructivo", destacaba, por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños en una entrevista realizada por la tarde en Onda Cero. "Vamos a trabajar para que el Real Decreto cuente con el mayor consenso posible. Por eso estamos llamando a un acuerdo de país", insistió.

El Gobierno fía en estos momentos la principal solución para bajar los precios de la electricidad a las decisiones que se tomen en el marco europeo. En concreto, a lo que se acuerde en el Consejo Europeo que se celebra la semana que viene, los días 24 y 25 de marzo. Eso sí, tomará medidas igualmente aunque no se logre un consenso sobre lo que considera primordial el Ejecutivo: reformar el mercado energético, desacoplando el gas del precio de la electricidad.

Lo explicó Sánchez de nuevo este miércoles tras su primera reunión dentro de una gira mediante la cual se encontrará con 8 líderes europeos. "Podemos bajar impuestos o aumentar las ayudas. Pero si no actuamos sobre el origen del problema, que es el mercado disfuncional, estas medidas serán insuficientes", señaló. El presidente reiteró que los Estados tienen "poco margen" de maniobra y que por ello es importante llegar a un "gran acuerdo" para reformar el mercado energético.

De la geometría variable a la gran coalición

La derecha pide una fuerte rebaja de impuestos. Moncloa valora esta opción pero está por ver cuáles son las coincidencias concretas con los populares. El Gobierno baraja también aplicar "ayudas del Estado" y mira con especial atención a los "colectivos vulnerables", según han repetido estos días tanto Sánchez como otros representantes del Ejecutivo.

El optimismo socialista en torno a la "gran coalición" con el PP no es, en ningún caso, compartido por Unidas Podemos. Algunas voces del espacio confederal apuntan a que este acercamiento (de momento discursivo) a los de Feijóo responde a un nuevo intento de Sánchez por tratar de dibujar un escenario en el que hay mayorías parlamentarias alternativas al denominado bloque de la investidura que pueden sostener al Ejecutivo.

A diferencia de la denominada geometría variable (en la que el PSOE apuntaba a la posibilidad de pactar a derecha y a izquierda del hemiciclo en función del tipo de política que quisiera desplegar en cada momento), en Unidas Podemos saben que una alianza con el PP sí que tendría los números suficientes. Eso sí, esto supondría, a su juicio, una derechización de la acción del Gobierno y una recuperación económica muy distinta a la que se fraguó durante la pandemia del coronavirus.

"¿Alguien piensa que se hubieran impulsado los ERTE, o el escudo social con la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros básicos pactando con el PP? El PSOE sabe que mirar al PP es mirar a la derecha", apuntan desde el espacio confederal. También en público los dirigentes de Unidas Podemos ponen coto a su socio respecto al acercamiento a los conservadores.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, precisó, al ser preguntada por esta cuestión, que "lo más importante es que nuestro país alcance un acuerdo para algunas cosas concretas" y, por si no quedaba claro, dio contenido político a esas "cosas concretas": la protección del empleo, del tejido productivo y de los salarios.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue más directa y defendió que la única manera de sacar adelante medidas "valientes" en materia de recuperación económica era apoyarse en el bloque de la investidura, una mayoría parlamentaria en la que, recordó Belarra, Unidas Podemos ha trabajado "más que nadie".

El Gobierno tiene un completo calendario en la búsqueda de estos consensos. A nivel estatal, aparte de los encuentros con el resto de fuerzas políticas, destaca una nueva reunión con las Comunidades Autónomas el próximo lunes 21, continuación de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en La Palma. Esa misma tarde, el presidente se volverá a sentar con los agentes sociales.

Aumento del Presupuesto de Defensa, otro tema espinoso

El aumento del gasto militar no está de momento en estas conversaciones. Pero sí se ha lanzado ya al debate público. Sánchez apeló al "patriotismo europeo" tras ser preguntado por la posición divergente de UP en aumentar el presupuesto de Defensa. "Si hay otros países que están aumentando decididamente el presupuesto en Defensa para mejorar la seguridad de la UE, España tiene que estar ahí también y hará lo que tenga que hacer", señaló.

Bolaños, en la mencionada entrevista, fue mucho más gráfico, también al ser cuestionado por la fuerza morada. "La decisión nos viene dada. Tanto los aliados como la OTAN lo están pidiendo. A nadie le parece plato de buen gusto hablar de gasto militar, pero estamos viendo que es garantizar la democracia. Respeto las posiciones de las fuerzas políticas. Pero invertir hoy en defensa es garantizar la democracia", dijo.

Para UP, no está justificado este aumento y así lo han dejado patente en sus declaraciones. Las prioridades de inversión en este momento, defienden, no pasan por la Defensa, sino por bajar la factura de la luz, por la sanidad y por la educación. Además, desde el espacio confederal explican que un incremento del gasto en esta materia debería coordinarse en el seno de la Unión Europea.

Quedan bastantes meses para que comiencen las negociaciones presupuestarias pero a tenor de las posiciones este asunto puede dar que hablar a nivel interno. Las derechas, por su parte, sí apoyan aumentar el Presupuesto de Defensa.