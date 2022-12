El PSOE no se imagina ni contempla que el TC impida la votación en el Senado

El PSOE no quiere adelantar pasos ni futuribles. La rueda de prensa habitual en Ferraz de la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llegado en un momento en el que el decisivo Pleno del Tribunal Constitucional (TC) seguía reunido. De este modo, el mensaje de la dirigente del PSOE ha ido en dos direcciones. Por un lado ha transmitido que "como demócrata no quiere ni imaginarse" que el TC pudiera impedir la votación prevista en el Senado para el jueves. Por otro, ha hecho un llamamiento al PP a la "responsabilidad" y el "respeto".

"No voy a adelantarme, espero que tome decisión ajustada a Derecho y acorde a los valores de la democracia. Que no se admitan las cautelarísimas que el PP ha presentado", ha afirmado. "Como demócrata no puedo ni quiero imaginarme ese escenario. No lo contemplo", ha añadido en otro momento de la comparecencia ante los medios.

Sobre el papel del PP, Alegría ha cargado de nuevo duramente contra los populares. Ya lo hizo muy claramente el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando un "complot". La portavoz de la dirección ha destacado que su estrategia "nos ha llevado a una crisis de la democracia sin precedentes" y que no respeta la soberanía popular.

Para la dirigente del PSOE, lo que ha provocado esta situación es "la no aceptación de la derrota" por parte del PP. "Desde el minuto uno el PP ha deslegitimado al Gobierno, ahora al Congreso y Senado y también al poder judicial. La única anomalía que vive y sufre la democracia es que sufrimos a una derecha que se torna en antisistema cuando ella no gobierna", ha afirmado.

"Es incomprensible que el PP desde el minuto uno solo haya trabajado a favor de la división, crispación y deslegitimación de todo. No aceptan que no son ellos los que están gobernando este país. El PP entiende que todo vale para volver a gobernar", ha criticado Alegría. Para la portavoz socialista, los populares están entrando en un "camino peligroso". "No todo vale", ha añadido.

Preguntada por si comparte la intención de Unidas Podemos de rebelarse ante una posible decisión del TC contra la votación, Alegría no ha ahondado en ello pero sí ha destacado que el PSOE siempre ha demostrado respetar la separación de poderes. "Pero no me pongan en un escenario que no se ha plantado y que no quiero imaginarme ni puedo", ha insistido.