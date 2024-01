El PSOE pide amparo a las asociaciones periodísticas contra los 'pseudomedios' ultras

El PSOE ha enviado ya de manera oficial una carta a las principales asociaciones periodísticas para pedirles amparo frente a los 'pseudomedios' ultras. Los socialistas ya avanzaron hace unos días que pedirían al Congreso, Senado y cámaras autonómicas que se retirara la acreditación de algunos de estos medios.

La carta está remitida a los presidentes de la FAPE, Asociación de Periodistas de Madrid (APM), Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y el Colegio de Periodistas.

Esta petición de amparo se hace, según el texto, "en defensa de las libertades de información y expresión, el buen ejercicio profesional del periodismo, y de la reputación de los periodistas en el cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio del periodismo, como responsables de que estos principios rijan y se garanticen entre los profesionales y los medios de comunicación".

La gota que ha colmado el vaso para el PSOE ha sido lo ocurrido la pasada Nochevieja a las puertas de su sede en Ferraz. El partido que lidera Pedro Sánchez denuncia la amplificación y difusión que a través de ciertos 'pseudomedios' se realiza "de un discurso de odio" del que son víctimas. En esa Nochevieja se apaleó y ahorcó un muñeco que representaba al presidente del Gobierno.

La petición de amparo a estas asociaciones profesionales pretende que estas apoyen la retirada de las credenciales de prensa a los "pseudomedios y los pseudoperiodistas" que los representan, que figuraban en el cartel del evento celebrado en la calle Ferraz la nochevieja del día 31 de diciembre de 2023. Estos en concreto son EDA TV, Ok Diario, La Gaceta, Informa Radio, InfoVlogger, La Cosa Está Muy Negra y Periodista Digital.

"Desde el PSOE, como entendemos que comparten las Asociaciones y el Colegio de Periodistas a los que se dirige este escrito vamos a defender siempre un periodismo ético que cumpla su misión de informar a la ciudadanía, y también de control a los poderes del Estado desde un punto de vista crítico", apunta el texto. Los socialistas señalan que no se no puede amparar a conductas que no respetan ni las leyes ni el código deontológico de la profesión.

Rechazan que esta denuncia no debe asociarse contra la libertad de expresión e información "cuando no se respetan ni los derechos

fundamentales de los demás ni los requisitos para su ejercicio".

"Las acreditaciones de carácter oficial para medios y profesionales siempre deben responder a criterios profesionales y de ética periodística, donde es fundamental la obligación de la difusión de información veraz, verificada y contrastada como parte del derecho fundamental a la libertad de información y de expresión del artículo 20 de la Constitución Española", añade la carta.

"No queremos que en nuestra sociedad nadie confunda a los verdaderos

periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, perjudicando a estos, con los pseudomedios y los pseudoperiodistas que los representan que han proliferado y que solo alimentan y difunden contenidos que no respetan la obligación de información veraz y pueden suponer discursos de odio", incide el documento.

El PSOE resalta que este tipo de medios "provocan crispación y ataques hacia diferentes colectivos como los inmigrantes, las mujeres y los colectivos LGTBI". Ahora, añaden los socialistas, han dirigido su mirada hacia el PSOE y los partidos de izquierdas, sus representantes y sus militantes. El partido todavía no ha redactado de forma oficial la carta que enviará al Congreso y Senado pero quiere situar ya el asunto en el debate público y profesional.