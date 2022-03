El PSOE potencia el tándem entre González y Lobato para Madrid, preludio de un posible proceso interno movido

"No es el momento". "Hay que ir paso a paso". "Tiempo al tiempo". Son algunas de las frases más escuchadas en el PSOE al mencionar cualquier asunto relacionado con el proceso de primarias para la elección de candidaturas para la Alcaldía de Madrid y la Comunidad. Pero en el ambiente madrileño de los socialistas ya hay algunos detalles encima de la mesa que pronostican que el tándem formado por Mercedes González y Juan Lobato tiene muchas papeletas para ser el que se presente a las elecciones autonómicas y municipales en la capital. Esta semana se ha dado un paso más en la visibilización del presumible ticket electoral, con una rueda de prensa conjunta e inesperada potenciada desde Ferraz. Un hecho que puede ser el preludio de un posible proceso interno movido si se dieran más candidaturas.

Este miércoles, poco tiempo después de que aparecieran en los medios de comunicación algunas nuevas informaciones relativas a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, la dirección del PSOE convocaba de forma urgente a una rueda de prensa en su sede con González y Lobato. La primera anunciaba la lista de peticiones de comparecencia en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el espionaje a Ayuso. Lobato, por su parte, aprovechaba para volver a poner el foco en los contratos del hermano de la presidenta.

El PSOE, con la escenificación en Ferraz, dio máxima importancia a esta información. Como ya publicó este medio, el partido le está otorgando un especial protagonismo a Lobato durante las últimas semanas. Fuentes de la dirección autonómica socialista destacan a Público la complicidad con la dirección estatal y la autonomía con la que están pudiendo actuar en estos momentos en los que el punto de mira se encuentra sobre Ayuso.

González, por su parte, está al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid. Desde hace unos meses es la secretaria general de la nueva agrupación socialista en Madrid ciudad. Un espacio desde donde González puede tener un perfil más político con el que exponer su proyecto para la capital. Oficialmente no ha anunciado su candidatura, aunque todas las miradas apuntan a ella, tanto en Ferraz, según diferentes fuentes consultadas, como en la propia dirección del partido en Madrid.

Un ejemplo de ello son las palabras mostradas por la actual presidenta del PSOE en Madrid, Isaura Leal, en una reciente entrevista con Público. "Son dos personas preparadas, solventes, con trayectoria y que son capaces, además también de tener detrás de cada uno de ellos a una militancia muy motivada. En este momento, la militancia de los socialistas madrileños está muy motivada en torno a dos nombres, como son los de Juan Lobato y Mercedes González. Inmejorables ambos para estar al frente de cualquier institución que se les encomiende. Pero no olvidemos también una cosa: formamos parte de un partido democrático y nuestras decisiones como tal las adoptan los militantes", afirmó.

La ecuación en los socialistas madrileños la completa un nombre propio. El de Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE y opacada en el impulso a esta comisión por el movimiento comunicativo de Ferraz. Ella le ha restado importancia de forma pública en una entrevista con la Cadena SER. Fuentes consultadas por este periódico en el grupo municipal sí que han resaltado cierto malestar interno por la forma de comunicar los comparecientes en la comisión.

Espinar es vista también por algunas voces socialistas como posible rival de González en las primarias. Ninguna de las candidatas ha puesto encima de la mesa el tema, en todo caso. Tampoco hay fechas previstas, aunque se baraja el otoño, según ha podido saber este medio. "Todavía queda muchísimo tiempo. Quien elige es la militancia, ahora mismo no estoy en eso. Creo que es un error estar en eso", dijo Espinar este jueves, que tampoco descartó que quisiera presentarse o no.

Almeida intenta hurgar en la herida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fue puesto en la diana de forma muy directa por González el pasado miércoles. "Está detrás del escándalo de corrupción que ha volado el PP. Hay que sacar al Ayuntamiento de Madrid del fango en el que lo ha metido", dijo la socialista.

Ambos se conocen. Coincidieron durante el mandato de Manuela Carmena, ambos en la oposición municipal. Y más recientemente protagonizaron un surrealista enfrentamiento público durante una rueda de prensa celebrada en mayo de 2021. Se cruzaron reproches mutuos. "Quien tiene el lío es el Gobierno de la Nación y quien tiene el problema son los españoles", dijo Almeida. "Querido José Luis, voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada", dijo González. "Podemos sacar un disco de Pimpinela", bromeó luego la socialista.

Al alcalde madrileño no se le ha escapado la escenificación de los socialistas y ha querido hurgar en una posible herida interna abierta tras la mencionada rueda de prensa. De este modo, le afeó que utilizara a Espinar, como "muleta" así como que entienda que el Grupo Municipal Socialista es su "chiringuito". Para Almeida, González "ha de asumir que no se puede ser delegada y candidata a la Alcaldía al mismo tiempo". "Espinar no merece que la delegada del Gobierno la suplante en el ejercicio de las funciones que le corresponden. ¿Quién va a ser la portavoz socialista en esta comisión?", añadía.

El PSOE tiene el reto de recuperar la hegemonía de la izquierda tanto en la capital como en la Comunidad Autónoma frente a Más Madrid. Pero en la dirección regional destacan que sus rivales son los del bloque de la derecha y poder tener capacidad para gobernar. En este sentido, especialmente frente a Ayuso, se ha visto cierta complicidad entre todos los grupos de izquierda durante las últimas semanas, presentando iniciativas conjuntas en la Asamblea de Madrid. Queda poco más de un año y los movimientos pre electorales comenzarán pronto a tomar importancia.