El PSOE prioriza mejorar la convivencia en Catalunya al rédito electoral con la derogación del delito de sedición

El objetivo es mejorar la convivencia en Catalunya. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este viernes en rueda de prensa la reforma del delito de sedición que anunció este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La proposición de ley que registran los socialistas de forma conjunta con Unidas Podemos deroga el mencionado delito. Ante las críticas furibundas de la derecha, el portavoz parlamentario se ha defendido: "El Gobierno progresista, el PSOE hace política independientemente del coste electoral, lo hacemos para resolver problemas y mejorar la convivencia. Creo que lo estamos logrando y a la vista está", ha destacado.

López ha enumerado las medidas que incluye la PL, con el objetivo de "armonizar y adecuar" nuestra legislación tanto al contexto que vivimos como al resto de países que nos rodean. Más allá de otros asuntos incluidos en el texto, el portavoz del PSOE se ha detenido en justificar la necesidad de derogar el delito de sedición, que tiene una antigüedad de 200 años.

El dirigente socialista ha recordado que en 2017, con el Procés, se produjo un debate jurídico que ahora se aclara. Y aparte, que la homologación con otros países europeos traerá claros beneficios. "Al no existir el delito de sedición en los países de nuestro entorno la colaboración judicial no fue posible. Eso impidió las extradiciones. Con esta reforma eso no volverá a pasar, no volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden públicos", ha destacado López, en referencia a situaciones como la del expresidente catalán, Carles Puigdemont.

El PSOE se defiende ante quienes les acusan de "venderse a los independentistas". "Simplemente decir que Catalunya está hoy infinitamente mejor que en 2017. Ahora se compromete la Generalitat a cumplir el ordenamiento por escrito. Ahora la mayoría de catalanes quiere permanecer España, ahora no hay unidad de acción independentista, ha desaparecido el victimismo independentismo y ahora la sociedad no está fracturada", ha argumentado López.

Para López, Sánchez ha recuperado "el diálogo como herramienta política". Y ha calificado de "tontería" los mensajes de Alberto Núñez Feijóo sobre que el PP pactaría con otro PSOE y no con el actual. "Le digo que lo deje ya. Este es el PSOE de siempre, el que arriesga para buscar soluciones, el que ni enfrenta territorios ni ciudadanos", ha destacado. El dirigente socialista ha añadido que ahora hay problemas en Catalunya, pero no es el "gran problema" que heredaron del PP. "Así que estaría bien que compararan y nos dijeran qué han hecho ellos", ha rematado.