El PSOE da por seguro que se usarán lenguas cooficiales durante la investidura de Feijóo en el Congreso

El PSOE está trabajando en una reforma exprés del reglamento del Congreso para que se puedan utilizar el catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Los socialistas dan por hecho que los grupos parlamentarios que quieran podrán intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales. Así lo han asegurado fuentes parlamentarias consultadas por EFE, que señalan que el Congreso sería generoso a la hora de poder utilizar estas lenguas y su uso no estaría tan acotado como en el Senado, donde se limita a los debates de las mociones en el pleno y las iniciativas de las comisiones.

El plan de los socialistas es registrar una Proposición de Ley esta misma semana, algo ya pactado con las formaciones nacionalistas e independentistas, con idea de que pueda ser admitida por la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes y se tramite por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos parlamentarios a la mitad.

La reforma no pasaría por la comisión de reglamento, aún sin constituir

De esta manera y al contar con mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, el PSOE y Sumar llevarían ese texto al Pleno en la semana del 19 al 21 de septiembre para aprobarlo en lectura única. No pasaría por la Comisión de reglamento, que aún no esta constituida. Para que la reforma salga adelante se requiere mayoría absoluta y que no se desmarque ninguna de las formaciones minoritarias.

En paralelo, la Mesa del Congreso, gracias a esa mayoría de PSOE y Sumar, iría ya contratando de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo. Previsiblemente también habría que repartir auriculares para que los diputados y los servicios de taquigrafía pudieran seguir los discursos en lenguas cooficiales.

Fondos de remanentes

Para agilizar todos los trámites administrativos, esos contratos de urgencia se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes de otros años de partidas presupuestarias no ejecutadas A cierre de 2021, este fondo ascendía a más de 108 millones de euros.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha apuntado que "tener lenguas cooficiales es una gran riqueza" y debe hacerse "lo posible" para que esos idiomas se puedan utilizar. "Y si para eso hay que reforzar el reglamento, lo reformaremos", ha zanjado.

El uso del catalán y demás lenguas cooficiales en los debates parlamentarios en Pleno y comisión fue un compromiso que el PSOE adquirió con los independentistas de ERC y Junts a cambio de su voto para que la socialista Francina Armengol fuera elegida para presidir la Cámara y con ello hacerse con la mayoría en la Mesa.

En su toma de posesión, Armengol se comprometió a permitir desde el primer día el uso del catalán, el euskera y el gallego en los Plenos del Congreso, pero días después enfrió esa medida precisando que se necesitaban cerrar algunos flecos.

El Reglamento del Congreso no determina que se deba hablar en castellano ni impide hablar en las lenguas de ámbito autonómico, pero algunos letrados ya habían advertido de que generalizar el uso de los idiomas cooficiales podía provocar carencias en el procedimiento parlamentario y generar un riesgo de indefensión en los demás diputados que no conocen esas lenguas.

Así lo avisó en Radio Nacional el letrado Manuel Fernández-Fontecha, quien sostiene que esa medida necesita cierta regulación porque afecta a los derechos de los diputados que las desconocen, pudiendo llegar a causarles indefensión, porque necesitan comprender lo que se habla para garantizar el necesario debate parlamentario.

Hasta la pasada legislatura el PSOE se oponía al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso alegando que el castellano es el único idioma oficial en todo el Estado y remitía su utilización al Senado. De hecho, votó en contra de tomar en consideración una iniciativa planteada por sus socios de Unidas Podemos. que se pueda utilizar estas lenguas en la Cámara.