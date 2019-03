El PSOE sigue sin cerrar las listas de Aragón, Andalucía, Galicia, Canarias y Castilla y León

Ni informe, ni dictamen, ni decisión alguna. La Comisión Federal de Listas escuchó las propuestas de todas las federaciones socialistas hasta la tarde del viernes, pero remite al domingo la decisión definitiva que tome sobre las candidaturas del PSOE a las elecciones de abril y mayo.

En principio, hay discrepancias en las listas de cinco federaciones: Andalucía, Aragón, Galicia, Canarias y Castilla y León; y se seguirá negociando a lo largo de este sábado un acuerdo para que vaya todo pactado al Comité Federal.

En Andalucía hay diferencias en cuatro provincias, pero fundamentalmente el enfrentamiento está en Sevilla con el orden de los candidatos y, sobre todo, con la inclusión o no de Antonio Pradas, hombre de confianza de Susana Díaz y el más votado por la militancia. Pero Pedro Sánchez no lo quiere ver por las Cortes y tiene muy presente el papel que jugó en el Comité Federal del PSOE y en la gestora posterior cuando dimitió de su cargo como secretario general.

En Aragón el tema se siguen enconando las discrepancias con el "número dos" por Zaragoza, Óscar Galeano; y el cabeza de lista por Teruel, Ignacio Urquizu. A esto se suma la lista a la Alcaldía, donde la candidata Pilar Alegría no está de acuerdo con los nombres propuestos por la dirección provincial.

En Castilla y León, Ferraz da por zanjado que la responsable de Educación de la Ejecutiva Federal, Luz Martínez Seijo, encabezará la lista por Palencia, aunque la militancia votase a otro candidato. En lo que parece que cederá es que en León se respete el voto de las agrupaciones y sea Javier Alfonso Cendón. La provincia leonesa ha sido la más rebelde hasta ahora, rechazando en primer lugar el nombre de la ministra Margarita Robles y posteriormente, el de Ibán García.

También ha problemas en las listas en Ourense y en Canarias en Tenerife, donde no hay acuerdo entre las propuestas de las federaciones y Ferraz.

No obstante, decida lo que decida Ferraz, las federaciones tienen decidido no plantear batalla interna , por lo que no se esperan posiciones en contra cuando se someta a votación del Comité Federal las listas.

La incertidumbre en las listas al PE

El domingo, además, también se conocerá ya definitivamente la candidatura al Parlamento Europeo (PE) , donde siguen conociéndose o confirmándose pocos nombre y continúa habiendo mucha incertidumbre entre los eurodiputados actuales, que siguen sin saber nada sobre su futuro.

Se da por seguro que en la lista que tras Josep Borrell irán en la candidatura Iratxe García, Javier López, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, Eider Gardiazabal, Iñaki Malda o Ignacio Sánchez Amor.

Parece ya definitivo que Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista en las pasadas elecciones no repetirá; y la misma suerte podría correr otro vicesecretario general del partido, José Blanco. Y tampoco está confirmado que vuelva a Europa otro dirigente que fue cabeza de lista al Parlamento Europeo en 2009, como Juan Fernando López Aguilar.

Pedro Sánchez, que lleva personalmente la confección de esta lista y habla sólo con los posibles candidatos, guarda un celoso silencio sobre su composición y no se descarta alguna sorpresa de última hora.

Algunas fuentes socialistas apuntan que la ministra de Economía, Nadia Calviño, podría estar también en la candidatura. Calviño ya dijo que no iría en las listas por Galicia al Congreso, y manifestó que quería estar en el sitio “en el que seas lo más útil posible”; y nadie duda de su conocimiento de las instituciones europeas. No obstante, en Ferraz ni confirman ni desmienten. Simplemente, no lo saben.