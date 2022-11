El PSOE teme que las tensiones en Unidas Podemos impidan mayorías progresistas en autonómicas y municipales

Los tira y afloja en el espacio de Unidas Podemos no pasan desapercibidos para el PSOE. Los socialistas observan con cierta distancia el devenir de sus socios de Gobierno para el año 2023. Los sentimientos en Ferraz son variados. Por un lado, una relativa preocupación porque el bloque progresista se resienta electoralmente si los proyectos a su izquierda no cristalizan bien. Por otro, las tensiones no les pillan por sorpresa y las enmarcan en una situación en cierto modo natural por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas y por la trayectoria de los últimos años en estas fuerzas políticas.

El mensaje "oficial" público del PSOE lo marcó este lunes la portavoz de Ferraz y ministra de Educación, Pilar Alegría. La dirigente socialista tuvo que responder hasta en dos ocasiones por los mensajes que se transmitieron este fin de semana en la Universidad de Otoño de Podemos. Sobre los "planteamientos internos", dijo la portavoz, el PSOE solo muestra respeto y no comenta las circunstancias. "Lo que sí puedo trasladar es lo que hemos conseguido en este Gobierno de coalición", añadió la dirigente, al tiempo que pidió que "todas las fuerzas progresistas" tengan la "capacidad de movilizar e ilusionar".

En Ferraz, en todo caso, relativizan la preocupación por la situación que viven actualmente sus socios. El distanciamiento entre IU y Podemos, y su vez entre Díaz y Podemos lo enmarcan en un proceso normal. "Siempre hay estas disputas cuando se acercan las elecciones. Nosotros estamos a lo nuestro", trasladan desde la dirección del PSOE.

Sobre la posibilidad real de haya ruptura entre fuerzas que actualmente están unidas, la mirada se centra primero en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Consideran que los entendimientos entre las diferentes fuerzas dependerán de cada caso. La fragmentación ya se ha dado en anteriores comicios en diferentes territorios en el pasado.

"Si hay un acuerdo general es más positivo", afirman en Ferraz ya que en algunos lugares "los restos" que determina la ley electoral pueden penalizar y que se quede alguna fuerza política fuera de las instituciones por la fragmentación de candidaturas. En lugares donde las elecciones se van a jugar por pocos votos, la entrada o no de una fuerza progresista puede ser clave. Los socialistas consideran muy relevantes a sus aliados en territorios como especialmente el País Valencià o las Illes Balears, donde gobiernan conjuntamente varias fuerzas.

Pero en el PSOE no esconden, según las fuentes de la dirección consultadas, la importancia de que en el espacio de UP "tienen que aclararse". Es decir, que "el juego de si será Yolanda Díaz o no la candidata y con qué apoyos" debe clarificarse por el bien de las fuerzas progresistas. En este sentido, desde que la vicepresidenta segunda puso en marcha 'Sumar' y su proceso de escucha han mantenido la defensa de la política gallega como integrante del Gobierno y la futura alianza de su candidatura.

De hecho, no pasó desapercibida una mención que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista realizada en el mes de abril. O gobierna el PSOE con el espacio de Yolanda Díaz, o gobierna el PP con Vox. A esa fórmula vamos a ir con gobiernos de coalición, como en el resto de Europa", dijo entonces, evitando mencionar ni a Podemos ni a Unidas Podemos en esa alianza, dando por hecha la concreción de ese nuevo espacio.

Lo que también deslizan en el PSOE es que la influencia del exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sigue siendo importante para la fuerza morada pese a no estar en el partido. "Se tienen que aclarar porque el ruido no beneficia", dicen desde la dirección del partido a tenor del revuelo generado tras este fin de semana.

No es un secreto que la relación personal y política de Sánchez y Díaz es puesta de relevancia en Moncloa. El ala socialista suele ejemplificar la estabilidad de la coalición con imágenes entre ambos cuando llegan grandes acuerdos como por ejemplo el pacto de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sobre si una hipotética candidatura de Díaz podría beneficiar electoralmente al PSOE, hay diferentes visiones. Algunas voces consideran que la política gallega puede llegar a recoger votos de un espacio donde probablemente el PSOE no puede llegar. Otras creen que si pretende un espacio más "centrado" o socialdemócrata sí que puede suponer un trasvase de votantes. Hay quien incluso la quiere situar formando parte de las listas del PSOE. En todo caso todas las visiones muestran "prudencia" ante un proyecto que todavía no está concretado. "Vamos a dar tiempo al tiempo", trasladan en la dirección socialista.