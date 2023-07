El PSOE trata de desmontar la propaganda económica de Moreno a las puertas del 23J

Uno de los mensajes fundamentales que quiso dejar la vicepresidenta Nadia Calviño este jueves en Sevilla fue un intento de desmontar la propaganda económica del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que vende estabilidad y que asegura que Andalucía, al contrario que en los años del PSOE, es hoy una "locomotora" económica.

Calviño, sin embargo, afirmó que la Comunidad, en la era de Moreno Bonilla "no ha hecho los deberes ni ha afrontado los retos que venía arrastrando desde hacía décadas".

La vicepresidenta económica dijo: "Andalucía no está aprovechando plenamente los fondos europeos ni el crecimiento económico ni la competitividad de España para impulsar una convergencia con la media de nuestro país y sobre todo con los las partes más avanzadas y más ricas de Europa que tienen que ser nuestra ambición".

Calviño afirmó que Andalucía se situó en 2022 "como la región con menor PIB per cápita de España por primera vez". Esto, afirmó, «es una anomalía con respecto al resto de las fases de expansivas en las que Andalucía siempre convergía con la media de nuestro país".

Andalucía, afirmó Calviño, sigue estando "a la cabeza en tasa de paro, de paro juvenil, de abandono escolar temprano, de paro femenino, de personas en riesgo de pobreza, de crecimiento de los salarios y en gasto en sanidad por habitante".

Los datos

Los datos oficiales son los siguientes y, en efecto, no dejan en buen lugar a la Comunidad. En términos de tasa de paro, solo Extremadura está peor que Andalucía. La tasa de paro en la Comunidad era en el primer trimestre de este año del 18,31%, solo por delante de Extremadura, que roza el 20% –19,53%. La media del Estado es del 13,2%, seis puntos menor.

La tasa de paro femenino es en Andalucía del 21,78%, por delante de la extremeña, que alcanza el 23,82% y seis puntos y medio por encima de la media del Estado. La tasa en el País Vasco está por debajo del 10%. Es la única Comunidad.

La tasa de paro en menores de 25 años, según el INE era de 37,97% en Andalucía, esto es la segunda CCAA con peores cifras, solo por detrás de Extremadura, en donde se alcanza el 47,03%. El País Vasco y Aragón son las que mejor están en este apartado, las únicas por debajo del 20%.

En la cuestión salarial, de nuevo, Andalucía solo está mejor que Extremadura. Así, el salario medio bruto mensual del empleo principal era, según el INE, a finales de 2021 en Andalucía de 1860,56 euros. En Extremadura de 1.632,83 euros.

La evolución en Andalucía desde ha sido peor, ciertamente, que en otras CCAA que en 2018 –entonces la cifra era en la Comunidad de 1.748 euros– estaban en una posición similar a la de Andalucía –ligeramente por encima– en términos de salario medio bruto mensual.

Así, Castilla La Mancha de 1.776 euros ha pasado a los 1.925 euros; València a los 1.954 desde los 1.784, y Murcia, desde los 1.761 hasta los 1.875. Canarias, que arrancaba por detrás, ha pasado a los 1.984 euros desde los 1.679 euros.

En abandono escolar temprano, sin embargo, Andalucía ha mejorado desde el año 2012 –no solo en los años de Moreno– de manera más veloz que otras CCAA y está mejor que València, Catalunya, Balears y Murcia. La tasa, según el INE, era a finales de 2022 de 15,1%. Eso sí, por encima de la media del Estado, que está en el 13,9%.

En cuanto a las personas en riesgo de pobreza, Andalucía es la tercera con peores registros, solo superada por Canarias y nuevamente Extremadura. La tasa Arope (que mide el riesgo de exclusión por sus siglas en inglés: At Risk Of Poverty or social Exclusion) es en Andalucía del 35,8%, nueve puntos superior a la media del país.

Los datos de la sanidad, que aporta en un informe anual la Federación de Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y que permite la comparación entre Comunidades, no dejan en buen lugar al Gobierno de Moreno: Andalucía es la CCAA con peor sanidad de todas, según el último estudio, de abril de 2023.

Fondos europeos

Calviño también arremetió contra la gestión que la Junta de Andalucía ha hecho de los fondos europeos: "Es la Comunidad que más fondos europeos ha recibido y una de las últimas en la ejecución de esos fondos europeos. Se han transferido al Gobierno autonómico 3.700 millones de euros y se han resuelto convocatorias por un 16% de los fondos asignados". La Cámara de Cuentas ya alertó en fechas recientes de la baja ejecución de este capital.

"Lo mismo –agregó Calviño– nos ocurrió con las ayudas directas, con las ayudas Covid. El delegado del Gobierno recordará aquella reunión intensa que tuvimos que tener aquí para instar al Gobierno andaluz a ejecutar las ayudas que eran tan importantes para el sector turístico y restauración clave de la economía andaluza".

"De esos 1.100 millones se devolvió el 40%. No se ejecutó. Igual que sucede con los fondos para empleabilidad las políticas activas de empleo. La buena gestión de los recursos públicos es clave", dijo Calviño.

La vicepresidenta añadió: "Andalucía mantiene un diferencial de inflación con respecto al resto de España y por tanto las empresas andaluzas no están teniendo tantas ganancias de competitividad".

Calviño quiso rematar su análisis con un mensaje en positivo: "Estamos a tiempo de reconducir esta situación, seguimos estamos en el ecuador del Plan de Recuperación, seguimos teniendo los próximos años para poder retomar ese impulso del crecimiento económico de esta tierra y la convergencia con la media de nuestro país y las zonas más avanzadas del conjunto de la Unión Europea".