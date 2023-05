PSOE y PP rechazan en el Senado una iniciativa de reforma legal para enjuiciar crímenes del franquismo

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley de modificación del Código Penal que permita enjuiciar crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad, presentada por ERC, EH Bildu, el grupo de Izquierda Confederal y el grupo nacionalista.

La iniciativa pretendía decretar la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo para aplicar desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos el principio de legalidad, por el que actualmente no pueden enjuiciarse crímenes de lesa humanidad cometidos en España antes de 2004, año en el que se introdujo en el Código Penal español este delito.

La proposición ha sido rechazada por 218 votos en contra, entre ellos los de los senadores del grupo socialista, los del PP, los tres representantes de Vox y el de Ciudadanos. La propuesta, que había sido impulsada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), ha contado con 34 votos a favor, los de los grupos que la han presentado, y la abstención de Coalición Canaria.

La iniciativa pretendía transponer al Código Penal español una previsión normativa establecida en diferentes tratados y convenios internacionales suscritos por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y aplicar el principio de no prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Portavoces de partidos que han presentado o apoyado la iniciativa, Junts per Catalunya, ERC, Bildu, Compromís y PNV, han estimado necesaria la reforma legal para evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y para que los jueces no sigan archivando querellas alegando el principio de legalidad o la ley de amnistía de 1977. Y han estimado que la recientemente aprobada ley de memoria democrática no está sirviendo para revertir la situación.

La senadora del PSOE María Victoria de Pablo ha explicado que su grupo no puede apoyar la iniciativa pues vulnera tres principios: los de legalidad penal, de no irretroacividad de disposiciones sancionadoras no favorables y de seguridad jurídica. Y ha discrepado con los firmantes de la proposición de que las normativas internacionales obliguen a España a esta reforma penal.

La portavoz socialista ha señalado que no admite que se diga que su grupo no tiene sensibilidad con las víctimas del franquismo pues ha recordado "los millones de socialistas y sindicalistas que sufrieron la represión" de la dictadura.

"Hay otras cosas que se pueden hacer como la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a la justicia y la reparación a todo tipo de víctimas y declara la nulidad de las condenas durante la dictadura", ha añadido María Victoria de Pablo, que ha estimado que la iniciativa supone un "revisionismo que solo perjudica a la sociedad". El grupo popular, por su parte, ha declinado intervenir en el Pleno sobre esta iniciativa.