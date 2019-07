Puig no ve trasladable el modelo de coalición de Valencia a Madrid, "pero sí el aroma"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tampoco comparte la entrada de dirigentes de Unidas Podemos en el Gobierno y defendió una fórmula diferente de colaboración, "porque la aritmética es la artimética, y no da la suma de ambas formaciones"; afirmó.

Por ello, para el presidente valenciano no es extrapolable el modelo de Ejecutivo de coalición con la que él mismo gobierna en la Comunidad, que es una referencia a la que constantemente alude Pablo Iglesias. Según Ximo, "no es trasladable la fórmula, pero me gustaría que se trasladara el aroma", afirmó. En este sentido, insistió en que Unidas Podemos es el socio preferente del PSOE.

El dirigente socialista indicó que no tiene ningún problema en que haya personas de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros e, incluso, el propio Pablo Iglesias, pero recordó que "los españoles no han decidido eso" , por lo que abogó por buscar "algo diferente" que consiga cerrar el acuerdo. "Acordar, no es ,mostrar debilidad", añadió.

En lo que sí insistió el presidente valenciano es que es necesario un Gobierno cuanto antes, y dijo que aunque la máxima responsabilidad recáe en Pedro Sánchez, indicó que también tienen responsabilidad el resto de las fuerzas políticas. "Por ello, es necesario elegir a un presidente del Gobierno"; afirmó.

Puig recordó las presiones que sufrió el PSOE para la investidura de Mariano Rajoy y el coste interno que le supuso, mostrándose sorprendido porque esta situación no se está dando ahora con otras fuerzas políticas. Por ello, al ser preguntado si se sentiría cómodo con el abstención de ERC o Bildu para que resultara elegido Sánchez presidente, añadió, "y con las de PP y Ciudadanos".

"El Gobierno debe seguir manteniendo el diálogo con Catalunya dentro del Estado de Derecho"

Para Puig, la Comunidad Valenciana es la máxima interesada en un Gobierno estable en España porque, insistió, en que es necesario cuanto antes un nuevo modelo de financiación autonómica por el que lleva clamando varios años.

En el desayuno informativo de Europa Press, Puig insistió en que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, y pidió que en el próximo modelo, "al menos lleguemos a la media española", dijo.

También se refirió Puig a la situación de Catalunya, abogando abiertamente por mantener una línea de diálogo permanente con las instituciones catalanas, "siempre dentro del Estado de derecho", precisó; pero apostó porque el Gobierno no renuncie en ningún caso a dicho diálogo para no enquistar más la situación y hacerla insuperable.