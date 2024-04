Puigdemont anuncia que dejará la política si no es president de la Generalitat

El expresident de la Generalitat y candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que dejará la "política activa" si no recupera la presidencia tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. "No me veo como jefe de la oposición", ha asegurado en una entrevista a RAC1.

Sobre un posible futuro alejado de la presidencia, Puigdemont ha asegurado: "No puedo estar en el Senado, no voy a estar en el consejo de administración de una empresa", ha apuntado el expresident, que, no obstante, ha señalado que no está preparando el "discurso de la derrota".

El candidato de Junts ha reiterado que no volverá a Catalunya hasta que se celebre el debate de investidura, aunque no sea el candidato en esa votación.

Puigdemont ha asegurado que su retorno "no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral" ni un "acto de provocación": "Sólo volveré a Catalunya el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional", ha dicho.

(Habrá ampliación)