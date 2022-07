Pujol no pone la mano en el fuego por todos sus hijos y evita responder si su familia es corrupta: "No lo sé"

Jordi Pujol ha rechazado contundentemente ser un corrupto. "He tomado decisiones, claro que las he tomado y a veces favorecen a unos u otros. Lo que sí es importante es que tú no cobres ni una peseta", ha sentenciado en una entrevista en Ser Catalunya.

El expresident de la Generalitat ha apuntado que nunca ha cobrado dinero ilegal, pero no ha podido afirmar de forma tajante lo mismo de su familia. "No lo sé", ha respondido tras ser preguntado por si su familia se ha beneficiado de forma ilegal. "Alguna persona puede hacer alguna cosa. La verdad es que no todo ha ido lo suficientemente bien, lo admito", ha reconocido y después ha agregado: "Pero por la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego".

"¿Por la gran mayoría?", ha cuestionado el periodista. A lo que Pujol ha replicado que si se "hurga no se encontrará demasiada cosa". "Y de la gran mayoría de mi familia tampoco", ha reiterado. "Rotundamente ni yo, ni mis hijos en general hemos prevaricado ni nada de esto", ha apuntado una vez más sin englobar a todos los miembros de la familia.

El líder de CiU ha subrayado por otra parte que la "Operación Cataluña" buscaba "intentar desprestigiarle" y hacer daño a "lo que él representaba". Asimismo ha reconocido que su actual situación es "penosa" tras confesar que tenía una fortuna oculta en Andorra. Ha asegurado que sufre más por su familia y "por Catalunya" que por él mismo. Aun así ha dicho que afronta con "esperanza" y "fortaleza" el futuro juicio por el Caso Pujol. La Fiscalía le acusa de de asociación ilícita y blanqueo de capitales y solicita nueve años de cárcel; y entre ocho y 29 años para sus siete hijos.