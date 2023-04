¿Quiénes son los expolíticos del PP que se beneficiaron de las fiestas sexuales pagadas por Cursach?

La agenda de la encargada de un prostíbulo de Mallorca, aportada judicialmente en una pieza derivada del caso Cursach y desvelada por Público, revela regalos en forma de fiestas sexuales del magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach a dos altos cargos del PP balear de primera fila por entonces, en 2014 y 2015, que hoy están fuera de la política.

En el caso del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez Barberá, no solo está fuera de la política y del PP, es que está en la cárcel, en la actualidad en tercer grado penitenciario, tras haber ingresado en prisión el pasado mes de octubre para cumplir la condena de tres años y medio por el caso Over.

José María Rodríguez, expresidente del PP balear

Por este caso sobre el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, una empresa que se encargó de las campañas electorales del PP balear en 2003 y 2007, se condenó a José María Rodríguez, expresidente del PP de Illes Balears, exdelegado del Gobierno, exsenador del PP y exconseller de Seguridad Ciudadana del Govern balear, a tres años y medio de prisión, y al expresident Jaume Matas, a dos años sustituibles por una multa de 18.000 euros al haber pactado con la Fiscalía.

Rodríguez, de 75 años, lo fue todo en la política de Balears; durante su presidencia, el PP balear ganó cuatro mayorías absolutas consecutivas, entre 1995 y 2007. En 2016, tras conocerse que estaba siendo investigado por su presunta relación con el caso Cursach, el PP le expulsó del partido.

Como concejal del Ayuntamiento de Palma, recibió prebendas sexuales, según la citada agenda, que sufragó Cursach y que supusieron cifras elevadas, como 36.000 euros en una ocasión o 23.000 en otra. Por la fiesta sexual para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, en agosto de 2015, Cursach abonó 14.000 euros por "tres chicas y tartas", según consta en la agenda, judicializada y aportada en una causa del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.

Apuntes en el cuaderno de la encargada de un prostíbulo de Palma que señala a varios excargos del PP como receptores de fiestas sexuales. — Público

Las cifras que revela la agenda del prostíbulo como pagadas por Cursach, que resultó absuelto del juicio por su vinculación con la mafia policial de Palma, ascienden en total a más de 150.000 euros.

Álvaro Gijón, ex secretario general del PP balear

El otro presunto beneficiado es Álvaro Gijón, ex secretario general del PP balear y exconcejal del Ayuntamiento de Palma, mano derecha de Rodríguez, y hoy retirado de la política. Él ha negado su presencia en esas fiestas sexuales, donde se consumía alcohol y droga. La autenticidad de la agenda, que en realidad es un cuaderno donde no siempre constan las fechas relativas a los servicios sexuales, no fue puesta en duda en ningún momento por el juez instructor del caso Cursach, tras la preceptiva investigación policial.

Sin embargo, el giro que experimentó la causa Cursach, con la Fiscalía Anticorrupción alineada con las tesis de los procesados y la renuncia a prácticamente la totalidad de los testigos que soportaban las acusaciones contra el magnate Cursach y los policías locales que habían colaborado presuntamente con él para eliminar a los negocios de la competencia en Mallorca, provocó que ni la agenda ni su dueña tuvieran ningún papel en el juicio. Nunca se exhibió este cuaderno en el tribunal ni nunca se ha negado su autenticidad. Ahora está aportado a otra causa relacionada y podría activarse la investigación.

Gijón y Rodríguez estuvieron imputados en una de las derivadas del caso Cursach, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda del prostíbulo iba a incorporarse a esta causa bajo la acusación de un presunto delito de cohecho, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo.