El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa Ana Botella y a siete ex altos cargos de su gobierno municipal a pagar una cifra cercana a los 23 millones de euros por la venta de 1860 viviendas viviendas públicas a fondos buitre en el año 2013. El organismo público considera que la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado y los culpa de "incurrir en una negligencia grave" al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público".

Pero, ¿quiénes son estos siete altos cargos? ¿A qué se dedican en la actualidad? ¿Siguen gestionando patrimonio público? A continuación, intentamos responder a estas preguntas.

Fermín Oslé

Durante el gobierno municipal de Ana Botella, Fermín Oslé fue el máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. De hecho, él mismo ha asumido ante sede judicial la máxima responsabilidad de la operación de venta de 1.862 viviendas sociales a Blackstone durante el mandato de Botella por el que ahora han sido condenados.

Ahora, Oslé está fuera de la Administración pública y trabaja en el ámbito privado. En sus redes sociales se define como director de desarrollo de negocio en Velasco Grupo Empresarial "con experiencia en gestión empresarial estratégica, especializado en reestructuración y reorganización corporativa.

Concepción Dancausa

Concepción Dancausa, exdelegada de Gobierno / EUROPA PRESS

Concepción Dancausa fue concejal del Ayuntamiento de Madrid desde junio de 2017 a abril de 2015, miembro de la Junta de la EMVS y primera teniente de alcalde de Madrid desde enero de 2013 hasta 2015. Es en esta fecha cuando Dancausa es nombrada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como delegada del Gobierno en Madrid.

Dancausa es hija de Fernando Dancausa de Miguel,abogado y político falangista que fue alcalde de Burgos entre 1965 y 1973, procurador en las Cortes franquistas y uno de los fundadores de la Fundación Nacional Francisco Franco. Su última gran polémica se produjo en redes sociales cuando alabó la figura de Fernando Suárez, vicepresidente del Gobierno durante la dictadura de Francisco Franco.

José Enrique Núñez

José Enrique Núñez Guijarro es actualmente viceconsejero de la Consejería de Justicia. Fue nombrado por Ángel Garrido tras la dimisión de Cristina Cifuentes.

Entre 2007 y 2012 fue Concejal Presidente del Distrito Centro de la capital y en diferentes etapas entre enero de 2013 y junio de 2015 fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias y del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública y Portavoz del Gobierno Municipal.

Asimismo, también fue Diputado en la Asamblea de Madrid entre junio de 2015 hasta su nombramiento como Director General de Seguridad de la Comunidad de Madrid en febrero de 2017 y desde septiembre de ese año hasta su nombramiento como viceconsejero de Justicia en mayo de 2018.

Diego Sanjuanbenito

Diego Sanjuanbenito es, actualmente, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Entre 2004 y 2010 prestó servicio en la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid donde fue Asesor Parlamentario y Jefe de Gabinete del titular de dicho departamento.

En 2010 comienza a desarrollar su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid como Jefe de Gabinete de la Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de Medio Ambiente. Entre 2012 y 2015 formó parte del gobierno municipal, tiempo en el que ocupó responsabilidades como Concejal de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas, Delegado de Coordinación Institucional y Delegado de Medio Ambiente y Movilidad.

En el mismo periodo fue Presidente de la sociedad mixta Madrid Calle 30 y de la empresa municipal Madrid Movilidad, ocupando la Vicepresidencia de la Empresa Municipal de Transportes y representando al Ayuntamiento de Madrid en los Consejos de Administración del Consorcio Regional de Transportes y de las sociedades Mercamadrid, Canal de Isabel II y Metro de Madrid.

Paz González

María de la Paz González García.- PP MADRID

Paz González García fue diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular en la presente legislatura, pero se vio obligada a dimitir tras aparecer mencionada en una conversación del caso Lezo sobre supuestas comisiones de empresarios. De hecho, González declaró ante la Justicia este mes de septiembre.

Durante su carrera política, ha sido Diputada de la Asamblea de Madrid, Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, Viceconsejera de la Consejería de Medio Ambiente y Consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid.

En el Ayuntamiento de Madrid fue Concejala de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos y Presidenta del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno y Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

Dolores Navarro

María Dolores Navarro Ruíz ocupa actualmente el cargo de concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado por el Partido Popular. Anteriormente ocupó en el Ayuntamiento de Madrid la concejalía de Familia, Servicios Sociales y participación Ciudadana; además también ha sido concejala de los distritos madrileños de Retiro, Moncloa- Aravaca, Tetuán y Arganzuela.

Según informó El País, Navarro fue investigada en relación con el caso Guateque de corrupción en torno a las licencias municipales, en concreto porque cuando estaba en al frente de Tetuán pidió supuestamente adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya. "Puede ser que me haya interesado por la situación de un expediente que llevara mucho tiempo paralizado en Medio Ambiente, pero no he adelantado nada", alegó al respecto.

Pedro María Corral Corral

Pedro del Corral continúa en la actualidad como uno de los concejales en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. En la página web del Ayuntamiento de Madrid, destacan que Corral es "el presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Cultura y Deportes" y "Miembro de la Comisión Permanente Especial de Cuentas".

Asimismo, entre 2000 y 2004 fue asesor en asuntos culturales del gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar. Entre 2004 y 2007 fue asesor parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados. En 2007 fue nombrado asesor del gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hasta junio de 2011.

En febrero de 2012 tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Madrid​ con la responsabilidad del distrito de Chamberí. Posteriormente ha sido concejal-presidente del distrito Centro​ y Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo, ejerciendo asimismo de presidente no ejecutivo de la empresa pública Madrid Destino.