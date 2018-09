La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este martes que el presidente catalán, Quim Torra, está abierto y "no se cierra" a acudir al Congreso, aunque ha exigido conocer "más detalles" sobre cuál es la propuesta al respecto de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

La presidenta del Congreso ha iniciado este martes el curso político con una invitación al president Torra para que acuda a la Cámara Baja a explicar sus posicionamientos políticos, escuchar los de otros partidos y dialogar dentro de la legalidad de la Constitución.

En el día en el que Torra pronuncia una conferencia en el Teatre Nacional de Catalunya sobre el rumbo político para los próximos meses y los planes para desplegar su proyecto independentista, Pastor ha instado a Torra a que vaya al Congreso porque es en las instituciones "donde tiene que hablar".

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo del Govern, Artadi ha explicado que el Govern catalán únicamente ha tenido conocimiento del "titular" de Pastor: "No sabemos si la idea es que haya un monográfico sobre la situación catalana, sobre las demandas de los catalanes, pero también la falta de democracia, la vulneración de derechos o la represión".

A la espera de conocer entonces "más detalles" al respecto y estudiar entonces la postura definitiva, Artadi ha dejado claro que el Govern "no se cierra" a que Torra acuda al Congreso. "Veremos qué quieren proponer. Estamos abiertos perfectamente a escuchar todo lo que sea debate y diálogo", ha aseverado.

Si bien por un lado se ha mostrado prudente al recordar que esta propuesta "viene del PP" y que "quien está en el Gobierno es el PSOE", por lo que "hay que ver qué piensa el Gobierno y qué propuesta tienen", ha sugerido también que "si el PP hace cambios (en su actitud hacia el independentismo), será muy bienvenido siempre".

Artadi ha rememorado el precedente de 2017, cuando el entonces presidente catalán Carles Puigdemont se planteó comparecer ante el Congreso de los Diputados, pero "en su momento no hubo acuerdo porque se quiso llevar a una comisión de asuntos autonómicos". "La pregunta es: ¿estamos en la misma situación y la voluntad es volver a recorrer el debate en el que se hace ver que se quiere hacer ese diálogo, pero no vamos y entonces se nos acusa de no querer dialogar?", ha avisado Artadi, que ha dicho que, si se trata de esa misma intención, será una propuesta "estéril".

En todo caso, ha insistido en que el Govern "no puede decir no de entrada" y está a la espera, "sin apriorismos", de conocer los "detalles" de la propuesta de Pastor.

PDeCAT: Torra sólo irá para hablar de independencia

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado que si el presidente catalán va a la Cámara Baja será para hablar de independencia, Estado propio y autodeterminación.

"Entiendo que la señora Pastor, si invita al señor Torra al Congreso de los Diputados es que está dispuesta a hablar de independencia, está dispuesta a hablar de Estado propio, está dispuesta a hablar de autodeterminación, porque de las cosas que el señor Torra hablaría en el Congreso sería precisamente de eso", ha asegurado.

Campuzano ha criticado la actitud del PP y del presidente de esta formación política, Pablo Casado, respecto a Catalunya por no "ser capaz de reconocer el error" que cometió presentando un recurso ante el Constitucional contra el Estatut.

"En lugar de pedir perdón por ese recurso que explica la crisis entre Catalunya y España se reafirma", ha dicho el portavoz del PDeCAT para quien el PP es el "principal responsable" de esa crisis.