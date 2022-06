El racismo de los medios ante el crimen de Melilla

Quiero simplemente que conozcan tres ejemplos del lenguaje que se ha utilizado estos días en la mayoría de medios de comunicación para informar sobre el asesinato de decenas de personas en la frontera de Melilla. Primer ejemplo en Telemadrid el viernes, la noticia no es el número de personas asesinadas sino cuántas lograron entrar; se habla de llegada "masiva", se define a los migrantes como "muy violentos" y se califica la actuación policial criminal como "contención policial".

En La Sexta de nuevo se habla de "asalto violento" (los violentos son los migrantes; la actuación policial que ha acabado con la muerte de decenas de personas en ningún momento de califica de esa manera). Y además se habla de "asalto masivo". En este sentido, un dato para la reflexión. La propia pieza de La Sexta dice que intentaron cruzar 1.500 personas y lo lograron 133.133 personas. Antes Sara dijo que el número de inmigrantes ucranianos que han llegado a España son más de 130.000. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar en los medios de comunicación de llegada "masiva" en referencia a los ucranianos, a pesar de ser 1.000 veces más numerosos? Parece ser que no.

Da igual que en ambos casos se huya de una guerra porque los migrantes que llegan solo son una "masa", solo son "masivos", si son negros. En segundo lugar, La Sexta Noticias todo el rato utiliza como fuente la prensa y la policía marroquí, por lo que durante varios días habló tan solo de cinco muertes en la valla de Melilla.

Fueron los videos que difundieron en redes sociales las ONGs (que a La Sexta en ningún momento se le ocurre citar como fuente para contrastar su información falsa) los que refutaron esa mentira que contó la televisión cuando ya habían pasado muchas horas, así que no se puede achacar a que fuera una información de "última hora" muy pegada a los hechos y que todavía no se sabía muy bien. No vale esa excusa.

El problema es comprar de manera acrítica y anti periodística solo la versión de los verdugos.

Nada de agresiones de la policía, uso de gases, de pelotas de goma, incluso de piedras que les lanzaban. Es una manera de evitar un marco de responsabilidad criminal en la actuación policial y de expresar que nadie los mató, que se murieron ellos solos, ¿no? porque se aplastaron entre ellos y se cayeron de la valla. Ah, mala suerte.

En Antena 3, lo mismo de antes: asalto masivo, inmigrantes violentos, únicamente fuentes policiales y gubernamentales. Y un elemento más, que también está en las otras dos piezas de Telemadrid y de La Sexta que ya hemos escuchado: las imágenes que se muestran son las de las personas eufóricas que lograron entrar en Melilla, ninguna imagen es de las víctimas.

Las imágenes que se muestran en un informativo no son inocentes, está elegidas por algo, y en este caso la decisión es la de limitar la empatía, el vínculo emocional del espectador con esas víctimas, al no mostrarlas en ningún momento.

Antena 3 en el mismo informativo, con 5 minutos de diferencia, de la situación de los migrantes ucranianos. La diferencia es abismal, casi se comenta solo: en Antena 3 ofrece una causa por la que esas personas huyen de su país: la guerra. La causa es la misma que en el caso de las personas que murieron en Melilla, pero eso, no se dice cuando se habla de eso.

Además, en el caso de los ucranianos, se les nombra, se dice cómo se llaman. Esto puede parecer una tontería, pero es muy importante. Se dicen sus nombres, se habla de sus historias, de sus hijos pequeños, de la situación en la que están, de sus dificultades, de que necesitan techo y trabajo.

Se les permite hablar, se recogen sus testimonios. Se habla dos veces de que son más de 100.000 pero nunca se usa la palabra "masivo". Se pone un ejemplo de solidaridad de una mujer española que les está ayudando. En definitiva: se busca claramente la empatía de la audiencia con esas personas. Que, por supuesto, la merecen. Pero las otras también.