Rajoy, sobre el emérito: "Creo que debería volver. Me parece una profunda injusticia"

Mariano Rajoy cree que Juan Carlos I "debería volver" a España. Para el expresidente del Gobierno, le parece una "profunda injusticia" que el emérito esté en Abu Dabi mientras que "Bildu u otros partidos claramente antiespañoles estén condicionando la acción del Gobierno es muy fuerte".

Rajoy ha concedido una entrevista a los periodistas María López y Antonio del Rey de la agencia Efe en la que ha repasado algunos asuntos de la actualidad política. Preguntado sobre si Juan Carlos I debe dar explicaciones sobre sus negocios, el ex jefe del Ejecutivo se limita a responder: "Hay muchos jueces amateurs en España y fiscales amateurs y yo no lo soy. España no puede tener al jefe del Estado en Abu Dabi teniendo lo que tenemos aquí. No puede".

El exlíder del PP también fue cuestionado por la crisis abierta entre el líder de su partido, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el liderazgo del partido en Madrid. "Yo le aseguro que esto se resolverá. Lo ideal es que se resolviera rápidamente, pero tenga la total certeza de que se va a resolver", afirma.

Rajoy, que acaba de publicar su libro Política para adultos, consiguió que en la presentación la foto del reencuentro entre Casado y Ayuso, aunque explica que no medió entre ellos; en todo caso apunta que ya ha visto "unas cuantas" situaciones similares y asevera que "esto se va arreglar".

Rajoy defiende que Vox "no ha puesto en tela de juicio la Constitución ni la Transición"

La foto en la presentación del libro ha sido ampliamente comentada por el momento en el que Ayuso parece tratar de evitar ponerse junto a Casado. Precisamente sobre ello fue también preguntado en su intervención en el programa El Hormiguero. "El culpable fui yo", dijo Rajoy al respecto en televisión.

En la entrevista con Efe, Rajoy muestra además un rechazo frontal a la nueva ley de Memoria Democrática, acusa al PSOE de Sánchez de polarizar el debate público y romper los consensos de la Transición. Respecto al papel de Vox en la vida política afirma que este partido "no ha puesto en tela de juicio la Constitución ni la Transición".

Tres años después de dejar la política tras perder la moción de censura que presentó Pedro Sánchez, defiende su decisión de no dimitir para evitarla, porque hubiera supuesto "reconocer" la "tremenda injusticia" del uso político que se hizo de la sentencia del caso Gürtel. Pese a ello, admite que podría "haber hecho más" para combatir la corrupción en el PP.