Rajoy: "Es metafísicamente imposible que yo haya destruido esos papeles porque nunca los he tenido en las manos"

Muy difícil lo ha puesto este miércoles el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a las acusaciones populares del juicio por los usos de la caja b del PP. "No sé absolutamente nada", ha dicho Rajoy en relación a las preguntas sobre los 'papeles de Bárcenas'. En esta sesión se ha reeditado el 'duelo' entre Mariano Rajoy y el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), José Mariano Benítez de Lugo, que ya le interrogó como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel. "Ya se lo dije en otra ocasión, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el PP", le ha espetado Rajoy, que también ha declarado que no recibió dinero en sobres marrones y por tanto nunca "he firmado recibís por esos sobres".

Benítez de Lugo le ha preguntado sobre la declaración de Bárcenas respecto a la destrucción de los papeles de la contabilidad paralela que el extesorero ha declarado que le entregó y que después Rajoy destruyó en una máquina destructora de papel en su despacho, en 2009. "Es metafísicamente imposible que haya podido destruir esos papeles porque nunca los he tenido en las manos", ha declarado y ha añadido: "Habrá unos papeles del señor Bárcenas, que él tendrá que explicar. A mí no me ha entregado ninguna contabilidad b".

Rajoy, que ha declarado por videoconferencia desde su despacho, ha aparecido sin mascarilla, al contrario que José María Aznar, que le ha precedido. "He presidido catorce años el comité ejecutivo del PP y he estado cuarenta años como militante del partido y jamás nadie me ha acreditado ninguna caja b", ha dicho Rajoy, obviando la sentencia judicial sobre la primera época de la trama corrupta Gürtel que acredita dicha contabilidad paralela. El presidente de la Sala que juzga a cinco personas, entre ellas a Bárcenas, por la reforma de la sede del PP presuntamente con dinero b, entre otras cosas, no permite a las acusaciones formular preguntas sobre esa sentencia.

En el tema de la reforma de la sede del PP, "no he intervenido en ese asunto", ha dicho Rajoy. "Yo me he dedicado a hacer listas electorales, a saber qué teníamos que decir a los ciudadanos. He sido ministro cinco veces...", ha manifestado para negar que se hubiera ocupado alguna vez sobre la financiación de las campañas electorales, labor que ha achacado al tesorero.

Un misterioso informe

Rajoy ha dicho que encargó una auditoria interna a principios de 2013 sobre las acusaciones que se iban conociendo sobre la financiación del PP. "Ahí se dijo que solo había una contabilidad del PP y que recibíamos muy poca cantidad de donativos, que el grueso de nuestra financiación eran las subvenciones públicas". La letrada Gloria de Pascual Teresa le ha espetado:"¿Cómo es posible que ustedes no hayan presentado ese informe en esta causa, cómo no ha solicitado usted que se presente ese informe?". A lo que Rajoy se ha limitado a responder: "Pues no sé lo que ha presentado el PP". Sin embargo, sobre la compra de la sede de la calle Génova sí que estuvo informado Rajoy. "Es de las pocas cosas de esa índole de las que fui informado".

El letrado defensor de Luis Bárcenas ha incidido en la cuestión de la investigación interna del PP ordenada por el propio Rajoy. "Qué decía ese informe?", ha preguntado Gustavo Galán. "Ya se empezó a tomar forma que esos papeles existían, y en esa investigación se dijo que no, que solo había una contabilidad, que no había sobresueldos opacos, etc. Ya teníamos claro desde el primer momento que había una persona que nos estaba provocando problemas". Ha dicho Rajoy que dicho informe se lo encargó a la tesorera del partido. "¿Por qué cree usted que Bárcenas pudo elaborar unos papales contables con una antigüedad de once años?", ha requerido Galán. "Yo no estoy en la mente de su cliente".

"¿Qué explicación hay para que el señor Bárcenas haya hecho esos papeles?", le ha preguntado el letrado de Izquierda Unida, Juan Moreno, y antes le ha enumerado los excargos del PP que sí que han admitido los cobros que en esos papeles están consignados, como Luis Fraga, sobrino del fundador del PP. Pero Rajoy no ha dado una explicación. Ha dicho que no recordaba si en su despacho de la calle Génova había caja fuerte. "La única caja fuerte que me he encontrado y que nunca he usado fue en La Moncloa". "Es que yo no necesitaba para nada una caja fuerte".

Sobre los SMS aportados a la causa, en los que se puede leer que Rajoy le mandaba ánimos a Bárcenas cuando ingresó en prisión provisional por la trama Gürtel, "se percibe una relación estrecha con Luis Bárcenas", le ha espetado el letrado de IU. "Yo cuando más relación tuve con el señor Bárcenas fue cuando apareció el tema de la Gürtel", ha reconocido Rajoy y ha calificado de error aquellas muestras de ánimo, como el famoso mensaje "Sé fuerte, Luis".

Sobre las iniciales "M. Rajoy" que aparecen en los 'papeles de Bárcenas', ha dicho Rajoy: "Es falso, como lo que pone sobre el 95% de las personas que aparecen en esos papeles. Es mentira lo que dice ahí", ha insistido. El letrado Virgilio Latorre le ha matizado que a partir de 1997 aparece en los citados papeles el nombre completo de Mariano Rajoy. "¿Es usted?". Pero Rajoy ha vuelto a decir: "Los papales son falsos, es mentira".

El abogado Latorre le ha mostrado un apunte del 18 de noviembre de 2003, en el que se puede ver un pago de 8.400 euros a Mariano Rajoy. "Esta anotación hace referencia a la decimoquinta paga, ¿había una decimoquinta paga para altos cargos del PP?", le ha preguntado el letrado. "Es que está utilizando documentos que son mentira", se ha limitado a contestar el expresidente.

Sobre la reforma de la sede de la calle Génova, Rajoy ha declarado que él no ordenó esas obras. "Estamos hablamos de una cuantía de 3 millones de euros", ha observado Latorre. "No, no tuve conocimiento", ha contestado Rajoy.