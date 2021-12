Rajoy niega haber conocido a Villarejo y defiende a la cúpula de Interior imputada en la operación 'Kitchen'

"Soy una persona que vengo aquí a intentar aclarar lo que ustedes me pregunten", ha dicho Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, este lunes en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen'. Sin embargo, se ha limitado a negar que conociera dicha operación. Ha negado haberse reunido en alguna ocasión con el comisario Villarejo, como este afirma; y también que María Dolores de Cospedal le comunicara que tuviera reuniones con Villarejo en la sede del PP en la calle Génova, como ha acabado reconociendo la ex secretaria general del PP.

Sobre Villarejo y Luis Bárcenas, extesorero del PP, Rajoy ha dicho que "tienen problemas serios en los tribunales" y "tienen derecho a defenderse como quieran" y ha añadido que "no le doy credibilidad" a las acusaciones de ambos que le señalan directamente.

Respecto a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, imputado en la causa 'Kitchen', Rajoy ha dicho que cree en su inocencia, y sobre el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, ha afirmado que tiene una "magnífica" opinión de él, pese a que el que fue secretario de Estado de Seguridad llegó a plasmar en un mensaje que llegó a la Audiencia Nacional en 2019: "Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar".

"No he hablado con el señor Villarejo en mi vida, jamás me ha mandado un mensaje", ha insistido Rajoy.

Sobre el abogado Javier Iglesias, apodado el Largo, amigo de Villarejo, Rajoy ha reconocido que le conoce. El comisario afirmó que fue este abogado el que intermedió para que Rajoy le recibiera en la sede de Génova en 2014. "Le conozco, era el abogado del don Álvaro Lapuerta [exgerente del PP, ya fallecido], he coincidido con él dos veces".