Rato dice que confiaba en devolver 6.000 millones del FROB que se tragó Bankia, pero que "lo posible puede luego no suceder"

Rodrigo Rato esperaba que Bankia pudiera devolver 6.000 millones de euros de dinero público inyectados en la entidad por el FROB. Según su relato, también lo contemplaba el Banco de España -"No es que a nosotros nos hubiera dado una exaltación generalizada"-, si bien, es capaz de despachar que esto no ocurriera como habían previsto, porque "el problema de los posibles es que luego pueden no suceder".

Este "posible" se sustentaba, dice Rato, en que la entidad no tenía "problemas de liquidez ni de retirada de depósitos", lo que "luego llegó con la intervención".



Con estas palabras, el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar respondía este lunes a las preguntas del fiscal jefe Antiocorrupción, Alejandro Luzón, una vez reanudado tras casi un mes de parón el juicio por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Hay 34 personas físicas y jurídicas sentadas en el banquillo por esta macrocausa.

Se da la circunstancia de que la entidad que dirigió Rato se embolsó un total de 24.424 millones de euros de dinero público, si bien recientemente el propio Banco de España reconoció que da por perdidos más de 14.000 millones.

Es la cuarta sesión del juicio, hasta ahora siempre dedicado a las preguntas a Rato. La enfermedad de la fiscal que hasta ahora le interrogó, Carmen Launa, ha llevado a que el proceso se interrumpiera el 9 de enero, tras sólo tres sesiones de preguntas del Ministerio Público al expresidente de Bankia, hoy en prisión por su condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas black de esta entidad.

Así, en línea con el relato que ha expuesto hasta la fecha, Rato ha defendido que no contempló problemas o incumplimientos por parte de la entidad que, en marzo de 2012, le impidieran aprobar las cuentas del ejercicio 2011. "En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido", apostillaba.



Las presiones "sin base legal" del Gobierno

Por otra parte, Rato ha denunciado hoy que sufrió presiones por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para que aumentara los saneamientos de las finanzas de esta entidad.. Estas presiones "sin base legal alguna" ni siquiera habrían contado con "la cobertura de las normas contables del Banco de España", siempre según su relato.

Tampoco esta línea de defensa es nueva: el pasado 9 de enero, Rato ya señaló al Gobierno como responsable de su destitución como presidente de la entidad. "Rajoy me echó de Bankia. Fue una intervención política", afirmó entonces.

En sus respuestas de este lunes, el expresidente de Bankia ha asegurado que el Gobierno le instó a elevar desde 7.000 a 15.000 millones su petición de fondos para sanear las cuentas de la entidad, y sin dar parte al Banco de España: "El Banco de España no me propone nada, es el ministerio".

Concretamente, Rato señala al Ministerio de Economía, dirigido entonces por Luis de Guindos, como responsable de estas "presiones" que, a su entender, evidenciaban el "nerviosismo y pánico" de las autoridades.

