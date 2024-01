Rebaja del IVA al pan, desahucios o transporte público gratis: las medidas que pone en riesgo el bloqueo a los decretos

Las negociaciones "serán agónicas", insisten fuentes parlamentarias, en este caso, de una de las formaciones que apoyará los tres decretos que tratará de impulsar el Gobierno este miércoles, día 10 de enero. Se refiere a que las conversaciones con Junts per Catalunya serán hasta "el último minuto". Fuentes socialistas quitan hierro a este caso particular y deslizan que cada votación, en esta legislatura, será "complicada". Pero, ¿cuáles son las medidas que pueden quedarse en el cajón si no prosperan los tres decretos? Y, ¿cuáles son las discrepancias?

El Congreso votará la convalidación de tres reales decretos-leyes que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre: un decreto 'anticrisis', con el que se prorrogarían las medidas de choque para amortiguar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio; un decreto 'ómnibus' para la ejecución del Plan de Recuperación que incluye muchas medidas en materia de justicia; y un decreto con contenido relativo a la conciliación familiar y a la protección por desempleo.

Junts per Catalunya, la gran piedra en el zapato de Sánchez en esta primera gran votación de 2024, comunicó, ya a finales de la semana pasada, su "no" a los tres decretos y se ha mantenido en su posición, aunque ha dado la opción al Ejecutivo de acercar posturas si considera la opción de multar a las empresas que salieron de Catalunya durante el procés y no quieran volver. Podemos mantiene la duda sobre su voto a al decreto 'anticrisis' y al decreto para el desempleo. ERC, Coalición Canaria y PNV —además, claro, de PSOE y Sumar— apoyarán las medidas, mientras que el BNG todavía no se ha pronunciado. Desde EH Bildu insisten en que "no serán obstáculo".

Decreto 'anticrisis': qué medidas están en riesgo

"Nosotros no vamos a poner en riesgo todas estas medidas que son buenas para la gente", apuntan desde el entorno de ERC. Lo dicen en contraposición a la postura de Junts. Si, finalmente, se mantiene la situación de bloqueo, se verán comprometidas medidas que el Gobierno considera fundamentales para que los hogares puedan afrontar los efectos económicos de las distintas guerras.

Destacan la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional; las rebajas de los descuentos del 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano; la gratuidad de los trenes de media distancia; la eliminación del IVA sobre el pan, las harinas, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales; o la rebaja al 5% en el IVA a la pasta o el aceite de oliva. También la prohibición de cortar los suministros básicos a los consumidores vulnerables o la subida del 3,8% a las pensiones, es decir, unos 52 euros de media al mes, según ha expuesto Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

El PSOE acusa a los partidos que no apoyan los decretos de no poner la vida de la gente en el centro. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha dejado caer, durante este martes, que el Partido Popular presentará iniciativas para sacar adelante todas aquellas medidas con las que está de acuerdo, pero que no se plantea facilitar la legislatura a Sánchez. El Gobierno, a estas alturas, no trabaja en ese escenario y seguirá negociando para llegar a un acuerdo, aunque sea in extremis.

En este caso, Podemos también plantea inconvenientes a Sánchez. Las medidas del decreto le gustan, pero no son suficientes. Los de Ione Belarra reclaman una reducción del límite del incremento de precios de los alquileres al 2% y aplicar un tope a las subidas de los precios de los alimentos en los supermercados también del 2%. Desde Sumar afean la actitud de su antiguo aliado, al que acusan de priorizar las "riñas propias".

Decreto 'ómnibus' y los 10.000 millones de los fondos de la UE

El decreto 'ómnibus', con el que el Gobierno pretende cumplir con las exigencias que interpone la Unión Europea para que España pueda recibir el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros, contiene un gran pliego de medidas en materia de justicia. Más concretamente, sobre la adaptación del sistema judicial a las nuevas realidades digitales, tanto en lo referente al funcionamiento interno de los servicios judiciales, como al acceso de los ciudadanos a los mismos, a través de herramientas digitales.

También figuran medidas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, mejorar los procesos de selección de personal, garantizar la imparcialidad en los mismos o potenciar la igualdad a la hora de acceder a un empleo "con independencia de la situación socioeconómica de las personas aspirantes".

La discrepancia de Junts, en este caso, es muy pronunciada. El decreto también prevé modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil e incorporar un artículo en el que se especifique que, en el caso de que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cualquier proceso legislativo se paralice. El partido que lidera Carles Puigdemont atisba en ello serio peligro para la aplicación de la amnistía.

Decreto para la protección al desempleo

Tampoco prosperará —si el PSOE no llega, en el último momento, a un acuerdo con Junts y con Podemos— el decreto para el desempleo. Penden de un hilo medidas que persiguen hacer más accesibles los subsidios a los ciudadanos que se encuentren sin ocupación. El decreto incluye, por ejemplo, que puedan acogerse a dichos subsidios los trabajadores eventuales del sector agrario o la supresión del mes de espera tras el agotamiento de la prestación para solicitar la ayuda.

Podemos, de nuevo, encuentra positivas muchas de las medidas que incorpora el paquete, pero se planta ante lo que, tal y como explican en conversación con Público, consideran un "recorte injustificado". Los morados insisten en que su voto favorable es muy fácil de conseguir. Solo aspiran a que el Gobierno retire del decreto la rebaja progresiva en la base de cotización para la jubilación de las personas mayores de 52 años, que pasaría del 120%, en 2024, al 105% en 2027.

En Podemos no dan crédito a que el decreto incluya ese punto y mantienen las esperanzas de que, al cabo de las horas, el Gobierno se abra a atender su petición. El reloj corre cada vez más rápido.

Las opciones del Gobierno

Con todo, las próximas horas antes de que se voten los tres paquetes de medidas —algo que ocurrirá, a todas luces, este miércoles bien entrada la noche— serán intensas en Moncloa. La votación sobre la convalidación de los decretos marcará el devenir de la jornada. Si los decretos caen, se se acaba la película. Si, por el contrario, Sánchez logra convencer a Podemos y/o a Junts y consigue que la mayoría de la Cámara los convalide, es posible que sea a cambio de tramitarlos como proyecto de ley (algo que contempla el Reglamento) y de incluir, a base de enmiendas, algunas de las peticiones de las formaciones.

Tal y como están las cosas, parece complicado. De hecho, Junts ha sugerido al Gobierno retirar los tres decretos y rehacerlos, previa negociación con ellos, algo que no parece en la cabeza de Sánchez. En el caso de que los decretos decaigan, todas las medidas que incluyen también caerán y el Ejecutivo se verá en la obligación de aprobarlos de nuevo en Consejo de Ministros para reeditar las medidas y alargarlas otros 30 días, el tiempo que marca la Constitución como límite para que un decreto reciba la convalidación del Congreso.

Ese sería el peor escenario para Sánchez. Significaría una primera derrota parlamentaria. Los partidos toman posiciones y marcan tono. "Todas las votaciones serán complicadas", insisten desde el PSOE. Por el momento, todo está en el aire.