Rebelión de los alcaldes Hacienda rechaza grandes cambios en su oferta para desbloquear 5.000 millones, tras semanas negociando con la FEMP

Las corporaciones locales preveían votar la propuesta del Gobierno el 18 de julio, pasaron al 25, y hoy aún no hay fecha para hacerlo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no contempla "ninguna alteración sustancial de los términos de este acuerdo", y afirma que "no hay alternativa". La FEMP prevé contar este miércoles con una tercera propuesta del Ejecutivo.