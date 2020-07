Una "estrategia" para que Pedro Sánchez "muerda el anzuelo" y tensione las relaciones con las formaciones que permitieron su investidura en el Congreso. Así definen algunos de los partidos del denominado bloque de la investidura la petición de Pablo Casado para que el Gobierno vuelva al mando único sanitario con el objetivo de hacer frente a los rebrotes de la covid-19.

El líder del PP lleva días insistiendo en la necesidad de que el Ejecutivo vuelva a liderar de nuevo la gestión de la Sanidad, ante los focos de contagios de coronavirus que se están dando en varias comunidades autónomas. Casado quiere el regreso del denominado mando único, pero reclama su aplicación sin declarar un nuevo estado de alarma, e insiste en que se puede llevar a cabo esta acción a través de otras leyes ordinarias, como la general de salud pública.

Ciudadanos se ha sumado a esta petición. Los de Inés Arrimadas defienden también la recuperación del mando único sin la declaración de la alarma, y aseguran que el denominado decreto de desescalada ya permite al Gobierno coger las riendas de la Sanidad en los territorios en determinadas situaciones.

Formaciones como ERC, Bildu, Compromís o el BNG rechazan de forma tajante la vuelta al mando único, que consideran "innecesario" y "contraproducente". La mayoría de estos partidos se posicionaron en contra de esta fórmula y acusaron al Gobierno de "recentralizar competencias" durante la vigencia del estado de alarma, una fórmula que, a su juicio, no fue "útil", dado que iba en contra de una gestión más cercana que permitiera entender las especificidades y problemas de cada territorio en los momentos de la emergencia sanitaria.

"Rechazamos el mando único. No es útil porque es desde la proximidad cuando mejor se puede tener conocimiento de las necesidades en cada momento. Las competencias de Sanidad son de las comunidades autónomas", advierten desde ERC. Para JxCat, el mando único no podría ser en ningún caso una medida efectiva fuera del estado de alarma: "La cuestión no está en la recuperación del mando único en sanidad, esta no es la solución, ya que su potestad de actuación en ausencia del estado de alarma no sería mayor que la que hoy tienen las comunidades autónomas".

A juicio de la formación catalana, la clave ante los rebrotes está en "reforzar las medidas que pueden adoptar las autoridades competentes (es decir comunidades y Estado) contempladas en la Ley General de Salud Pública y en la ley orgánica de salud pública, con el fin de poder adoptar otras decisiones preventivas de limitación de movimientos y contactos, sin que ello conlleve la vulneración de derechos fundamentales".

Bildu es otra de las formaciones que se posicionó en contra de una gestión sanitaria centralizada durante el estado de alarma."Nunca hemos sido partidarios del mando único y siempre hemos denunciado que se aprovechara el estado de alarma para ensayar la recentralización de la Sanidad invadiendo competencias del autogobierno vasco. Si no hubiera habido recentralización, no habrían tenido que devolver ninguna competencia a las comunidades", insisten desde la formación vasca.

"Hace falta coordinación, no recentralización"

Fuentes de Bildu defienden que "se pueden dar mejores soluciones desde una perspectiva local, por conocer mejor la realidad y la problemática local. Hace falta coordinación, no recentralización de competencias como hizo el Estado al inicio de la pandemia. No es momento de repetir los mismos errores de hace unos meses".

"Lo que se vio durante la emergencia sanitaria fue una recentralización en la toma de decisiones que solo generó inoperancia práctica del operativo contra la pandemia y la adopción de medidas que, en muchos casos, no se ajustaban a las realidades y a las necesidades de Galicia", analizan desde el BNG, partido que también se posiciona en contra de recuperar el mando único para paliar los rebrotes.

El rechazo al mando único por parte de estos partidos no solo se apoya en cuestiones como la oposición a la eventual recentralización de competencias, sino también en que consideran que no es necesario, en especial aquellas formaciones que forman parte de gobiernos autonómicos.

"En la Comunitat Valenciana, en plena pandemia, se construyeron tres hospitales en tres provincias; se han contratado 4.000 profesores para reforzar la vigilancia en el próximo curso escolar, y también se ha reforzado la plantilla de la seguridad en las playas para evitar que se conviertan en un foco de contagios. No sabemos qué habrán hecho otras comunidades, pero en la Comunitat Valenciana estamos preparados", defienden desde Compromís.

Desde el partido valenciano defienden que la coordinación entre el Gobierno central y el autonómico "es buena": "Se pasan datos a diario y el contacto es frecuente. Las comunidades pueden tomar ahora decisiones para contener y paliar el virus: ¿Qué cambiaría si en vez de tomar estas decisiones Ximo Puig y Mónica Oltra lo hicieran Pedro Sánchez y Salvador Illa? No entendemos esta petición sobre el mando único".

Algunas de las fuentes consultadas apuntan a que el PP estaría tratando de frenar el desgaste de la gestión en algunas de las comunidades en las que gobierna con el asunto del mando único: "En la Comunitat Valenciana se han contratado unos 1.200 rastreadores; hace unos días Madrid tenía menos de 200. Si hay algún cambio que pase por el Gobierno central es el de agilizar la llegada de recursos a las comunidades para poder invertir en frenar la pandemia. El PP quiere posicionarse sobre el mapa a la vez que erosiona el bloque de la investidura y avanza en la recentralización que siempre han defendido", concluyen estas fuentes.