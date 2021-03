En relación con el artículo titulado Reutilización de EPI's tras limpiarlos con lejía: así trabaja un centro de salud tras seis semanas de pandemia,

publicado el pasado 22 de abril de 2020 en Público, el Sr. Director y Sra. Jefa de

Enfermería del Centro de Salud de Goya en Madrid, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, han manifestado a este diario:

1.- Respecto a que la responsable de enfermería "guarda los trajes de

protección bajo llave y nos indica que tenemos que reciclar, lavándolo y teniéndolos en el propio centro…": A finales de febrero, en los comienzos de la pandemia, las TCAEs (Auxiliares de Enfermería), que gestionan el almacén y se encargan de los pedidos, informaron que el material de protección, especialmente mascarillas y gel hidroalcohólico, estaban desapareciendo de las consultas y de los almacenes. Unos días más tarde, cuando llegó el pedido de material, se produjo un robo de 1500 mascarillas, números(os) envases de gel hidroalcohólico etc. por lo que se interpuso denuncia en la comisaría de policía. Por eso se ordenó que todo el material de protección se guardase bajo llave, en un lugar con acceso restringido, encargándose de la custodia de la llave el personal de seguridad, quien al tiempo registra a quien se le entrega dicho material. Gracias a que se tomaron precozmente estas medidas, en ningún momento ha faltado material de protección.



2.- Respecto a la reutilización de trajes, que se nos indicó en instrucción del

Servicio de Prevención y Riesgos laborales, se informó a los profesionales que no se utilizarían salvo que nos quedásemos sin existencias de material de protección, algo que no ha ocurrido en ningún momento, por lo que no se ha llegado a reutilizar ese material de protección al que se hace referencia.



3.- Es incierto que "las mascarillas tengan que durar 15 días". Al inicio de la

pandemia, se entregan a cada profesional un paquete que contiene 10 mascarillas para que las cambie a diario y cuando se les terminen soliciten más; en ningún caso he dado instrucciones que la utilicen varios días, ni ha existido carencia de este material.



4.- Es falsa la afirmación relativa a que "ahora solo llegan buzos, aunque en

el almacén quedan EPI'S, no sabemos muy bien cuantos, porque hasta esta semana que lo hemos solicitado de forma insistente, la cantidad que entra y sale del almacén es purosecreto", puesto que, los buzos comenzaron (a) enviarse a los Centros que realizábamos de forma centralizada, atención durante los fines de semana y después se envían de forma regular, solamente buzos y se utilizan uno u otro material, en función del puesto y actividad a realizar. Como he comentado antes, todo el material que se entrega a los profesionales, queda registrado por parte del personal de seguridad y diariamente se registra el material que llega con el pedido diario y se anota en Excel las entradas y

salidas del mismo."