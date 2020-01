Rectificación solicitada por Shahpari Zanganeh

Doña Shahpari Zanganeh, en el ejercicio de su derecho a la rectificación reconocido por la L.O. 2/1984, de 26 de marzo, solicita la publicación de la siguiente rectificación de la información publicada por Público el día 21 de enero de 2020 bajo el titular «La iraní Zanganeh, amiga de Juan Carlos I, cobró de lberdrola por gestiones en Irán».

Las rectificaciones que les solicitamos, por tratarse de afirmaciones falsas, se refieren a las cuestiones que se relacionan a continuación, reproduciendo en cursiva algunas citas literales del artículo y, a continuación, en los puntos negros, las falsedades que contienen, según la señora Zanganeh:

1) Supuesta relación de amistad entre la Sra. Zanganeh y su Majestad D. Juan Carlos I: "La Iraní Zanganeh, amiga de Juan Carlos I, cobró de Iberdrola por gestiones en Irán"; "Shahpari Zanganeh (Irán, 1939) es de la quinta del Rey

emérito Juan Carlos I... por eso no es de extrañar que entre ellos existiera una

gran amistad, que llevara al ex monarca a introducirla entre las empresas españolas que tenían intereses en Oriente". Estas afirmaciones son falsas:



• La Sra. Zanganeh no mantiene ni ha mantenido nunca una relación de amistad personal con su Majestad D. Juan Carlos I.



• La Sra. Zanganeh no es de la quinta de su Majestad D. Juan Carlos I ni nació en 1939, sino en 1964.



• Su Majestad D. Juan Carlos I no introdujo a la Sra. Zanganeh entre las empresas españolas que tenían intereses en Oriente.



• Los cobros recibidos de Iberdrola por la Sra. Zanganeh se corresponden con servidos profesionales de consultoría.

2) Supuesta vinculación de la Sra. Zanganeh con el régimen iraní actual (denominado en el artículo "régimen iraní de los ayatolás"): •"[La Sra. Zanganeh tiene] magníficas relaciones con Irán"; "Zanganeh [...] perteneciente a una estírpe que derrotó al Sha de Persia -tenía en el gobierno iraní a un tío como ministro del Petróleo, lo que parecía ser una buena garantía de que Iberdrola Ingeniería conseguiría vender su tecnología al país"; '[...] su familia es de clase alta, muy bien relacionada con el régimen iraní de los ayatolás"; "[...] esta estrecha y buena relación con Iran [...]". Todas estas afirmaciones son falsas:



•La Sra. Zanganeh no tiene ninguna relación con el "régimen iraní de los ayatolás".



• La Sra. Zanganeh se marchó de Irán cuando era una niña y ni siquiera mantiene la nacionalidad iraní.



• La Sra. Zanganeh y la gran mayoría de su familia huyeron de Irán y vivieron en el exilio como consecuencia dela revolución de 1979.V arios miembros de su familia fueron perseguidos debido a su relación con el Sha.



• La Sra. Zanganeh no tenía ni tiene un tío ni ningún otro familiar que fuera ministro del Petróleo ni ostentara ningún otro cargo en el gobierno. En particular, no tiene ningún vínculo familiar con el ministro Bijan Namdar Zanganeh (solo hay una coincidencia parCiéll en el apellido).



• Siendo falso todo lo anterior, también lo es, obviamente, la afirmación de que esos hechos falsos fueran "la garantía de que Iberdrola conseguiría vender su tecnología en Irán.

3) Supuesta condición de la Sra. Zanganeh de "comisionista" por "las obras del AVE a La Meca". "A Shahpari Zanganeh se la conoce por las obras del AVE a La Meca, proyecto del que presuntamente cobró una comisión de 134 millones de Euros"; "Supuestamente fue [...] OHL [...] quien propuso a la irán como relaciones públicas del consorcio de las empresas españolas [...] que construirían el tren de alta velocidad". Es falso que Sra. Zanganeh sea "comisionista" del proyecto del tren de alta velocidad Medina - La Meca:



• La Sra. Zanganeh no ha cobrado ninguna "comisión". Una sociedad de la que es titular la Sra. Zanganeh ha cobrado honorarios profesionales por sus servicios como consultora en virtud de un contrato celebrado de acuerdo con los más elevados estándares internacionales.



• Por otra parte, los honorarios percibidos por la sociedad de la que es titular la Sra. Zanganeh no ascienden a 134 millones de Euros.



• La Sra. Zanganeh ni fue propuesta ni trabajó como "relaciones públicas".



• La Sra. Zanganeh ha desarrollado su propia carrera profesional como consultora, habiendo trabajado en el desarrollo de varios proyectos en Oriente Medio.



• En lo que respecta al proyecto del tren de alta velocidad Medina-La Meca, una sociedad de la que es titular la Sra. Zanganeh fue contratada como consultora en virtud de un contrato celebrado de acuerdo con los más elevados estándares internacionales.

4) Afirmaciones falsas referidas a otros varios datos personales:



• La Sra. Zanganeh no nació en 1939, sino en 1964.



• La Sra. Zanganeh no se casó con D. Adnan Kashoggi hace casi cincuenta años; una diligencia mínimamente básica en la verificación de la información les habría evitado incurrir en esta falsedad, puesto que en 1970 Sra. Zanganeh tenía 6 años.



• La Sra. Zanganeh nunca fue repudiada por O. Adnan Kashoggi.