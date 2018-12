Este domingo se llevarán a cabo por múltiples puntos de la Comunidad de Madrid votaciones sobre el modelo de Estado que prefieren los barrios: monarquía o república.

La votación se realizará entre las 10.00 y las 15.00 horas del domingo, pudiendo participar aquellas personas de 16 o más años. Los resultados se darán a las 18.00h en la Plaza Mayor de Leganés.

"Con ello buscamos dar un paso más en la reivindicación de un referéndum institucional y vinculante, con todas las garantías democráticas, para elegir la forma de estado" aseguró Cristina Ridruejo, una de las organizadoras y miembro de la plataforma Monarquía o República, creadores de este evento. Igualmente, descartan oír las prohibición de voto en Alcobendas por parte del Partido Popular: "Las prohibiciones del PP en Alcobendas o sus burdas amenazas en otros lugares, no tendrán ningún efecto".

La votación forma parte de los movimientos populares y universitarios que exigen un referéndum legal y vinculante sobre qué jefe del Estado debería tener España. Casi 30 universidades llevarán a cabo pleibiscitos para reivindicar esta figura legal.

Mesas electorales por Madrid

Distrito de Arganzuela

Plaza de Legazpi, 1

Paseo Delicias esq. c/ Bustamante (ante el Cercanías)

Glorieta de Embajadores, 7

Madrid Río (junto a puente peatonal del invernadero o del Matadero)

Glorieta de Pirámides (junto al acceso a Madrid Río)

Distrito de Barajas

Paseo de la Alameda de Osuna, 25 (Junto a la puerta de acceso al parque El Capricho)

Distrito de Barrio de Salamanca

Plaza de Manuel Becerra, 5

Distrito de Carabanchel

Glorieta de Marqués de Vadillo (junto al Metro)

Madrid Río (zona Marqués de Vadillo, margen derecho)

Calle Fragata, 24 (plaza)

C/ Oca esquina C/ Pinzón (Metro Vista Alegre)

Plaza Valle de Oro (Metro Oporto)

C/ Valle de Oro esquina C/ Portalegre

C/ Eugenia de Montijo, 100

de Carabanchel Alto, 44, esquina C/ Diego Torres Villarroel)

de la Peseta, 29

Distrito Centro

Plaza de Tirso de Molina (frente a salida de metro)

Plaza de Cebada esquina con la calle Toledo S/N (frente antigua piscina municipal de la Latina)

Plazuela de Antón Martín, a la altura de la calle Atocha 46

Plaza de Lavapiés esquina con calle Argumosa nº 1 (salida del metro)

Plaza de Jacinto Benavente, junto al monumento al Barrendero madrileño

Puerta del Sol, frente a la estatua ecuestre de Carlos III

Distrito de Fuencarral-El Pardo

Av. de Monforte de Lemos, con Calle Ginzo de Lima, esquina centro comercial La Vaguada.

Distrito de Latina

Las Águilas – Zoco San Ignacio (c/ Oliva de Plasencia, 1)

Intercambiador Aluche (Av. de los Poblados esquina c/ Valmojado)

Parque Aluche (c/ Illescas esquina c/ Valmojado)

Metro Lucero (c/ Cebreros esquina c/ Higueras)

Metro Alto Extremadura (Paseo de Extremadura 156)

Metro Campamento (Av. Padre Piquer s/n)

Polideportivo Aluche (Avenida de las Águilas, 14)

Puerta del Ángel (Paseo de Extremadura, 33-35)

Madrid Río – Puente de Segovia (Paseo Ermita del Santo 2-4)

Metro Batán (c/ Villamanín, 31)

Metro Laguna (c/ Cuart de Poblet s/n esquina c/ Alhambra)

Distrito de Puente de Vallecas

Av. Monte Igueldo, entre el 6 y 12 (donde terminen los puestos mercadillo

Pedro Laborde, 70 esquina Av. Palomeras

Sierra de Cadi, 1 esquina Av. Albufera

Calle la Mancha estación Entrevías-Asamblea de Madrid, entre Av. Entrevías y c/ del Puerto de Balbarán

Av. Pablo Neruda, 91

Calle Monleón, 10, esquina c/ Pío Felipe

Rastro del Pozo del Tío Raimundo

Distrito de Retiro

Alfonso XII, 54 (junto Acceso al Retiro)

Distrito de Tetuán

Glorieta de Cuatro Caminos entre calle Bravo Murillo y calle Artistas.

Plaza del Canal de Isabel II (“plaza de las palomas”)

Plaza de Castilla, entre calle Bravo Murillo y avenida de Asturias (frente a la salida del metro)

Distrito de Usera

Avenida del manzanares, 210

Plaza de Julián Marías

Avenida de Rafaela Ibarra, 41

Calle Guetaria, 84

Calle Gran Avenida, 9

Calle Periana, 19

Plaza Ojos de la Mezquita

Avenida de Orcasur, 49

Distrito de Villa de Vallecas

Paseo Federico García Lorca (salida metro pueblo Vallecas)

Av. de las Suertes esquina c/ Alto del Retiro (ensanche)

Mesas por el resto de la Comunidad



Alcobendas:

Av. España esquina con calle Benasque.

Av. España esquina con Paseo de Europa

Leganés:

Plaza de España

Plaza Fuente Honda

Salida estación Leganés 4 Central

Salida Metro Julián Besteiro

Esquina comienzo Calle Monegros con Av. Juan Carlos I

Esquina final Calle Monegros con Av. Juan Carlos I

Esquina calle Clara Janés con Av. reina Sofía

Confluencia calle Celinda con calle Martin Vegué

Plaza Miguel Hernández

Confluencia calle Móstoles con calle Pablo Duque y Pérez De Castro

Salida Metro Carrascal

Calle Mendiguchia Carriche, 1

Salida Metro San Nicasio

Confluencia calle Ingeniería con Calle Arquitectura ” Las Canteras”

Confluencia Av. de la Libertad con calle San Valentín

Plaza de la Inmaculada

Plaza de la Constitución

Confluencia calle Juan XXIII con calle Vicente Ferrer

Confluencia calle Margarita con calle Getafe

Salida Metro Hospital Severo Ochoa

Rivas-Vaciamadrid

Av. Covibar, 8

Plaza de la Constitución, 2

Paseo de las Provincias, 3

San Sebastían de los Reyes

NUBA: Avenida de Valdelasfuentes, 45.

C/Sacramento, número 2.

Polideportivo Municipal Dehesa Boyal, Avenida Navarrondan, s/n.

Monumento Toros. Plaza de Andrés Caballero, número 2.

Plaza de Concha Espina, número 1.