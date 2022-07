La reforma laboral genera más de tres millones de empleos fijos en medio año

La entrada en vigor de las nuevas normas de contratación derivadas de la reforma laboral pactada a finales de diciembre por los agentes sociales y el Gobierno ha provocado una vertiginosa sustitución de empleos eventuales por indefinidos en el mercado laboral español, en el que más de 3,2 millones de trabajadores han firmado con sus empresas contratos de ese tipo en solo seis meses, con un promedio superior al medio millón mensual y a los 750 diarios.

Las nuevas normas de contratación, que convivieron con las anteriores hasta el 31 de marzo dentro de un periodo de adaptación, han comenzado a darle la vuelta a un mercado laboral en el que a lo largo de toda la etapa democrática, desde los Pactos de la Moncloa de 1977 hasta los acuerdos del pasado diciembre, los cambios de reglas siempre habían tenido efectos precarizadores.

Muchos de ellos se mantienen, como ocurre con el progresivo abaratamiento del despido y con las causas que permiten el cese objetivo (económicas, técnicas, organizativas o de producción), aunque conviven ya con novedades como la obligación de justificar los motivos y la duración para poder formalizar un contrato temporal, que no puede superar los seis meses, o la obligatoriedad de hacer fijo a quien encadene 18 meses de 24 como eventual.

Esas medidas comenzaron a provocar un cambio de tendencia hacia la estabilización de las plantillas en los primeros tres meses de vigencia de la reforma que ahora, con la finalización de los últimos contratos eventuales formalizados el año pasado por haber transcurrido más de seis meses y la implantación completa de las nuevas normas, se ha intensificado.

O eso indican al menos los registros del Ministerio de Trabajo, que muestran una clara tendencia al alza de la formalización de contratos indefinidos simultánea a un descenso de la frecuencia de los temporales: los primeros han aumentado un 242% en los seis primeros meses de este año mientras los segundos caían un 17,9%.

En cifras, en lo que va de año se han formalizado 2.455.358 millones de contratos iniciales de carácter indefinido mientras las empresas convertían en fijos los puestos que ocupaban otros 826.500 empleados que ya se encontraban en sus plantillas, registros que suman 3.281.858 nuevos puestos de trabajo estables.

Son 2.324.951 más que los registrados en las oficinas de empleo de enero a junio del año pasado, mientras los contratos temporales se reducían en 1.372.065 al caer a 6,29 millones frente a los 7,66 del primer semestre de 2021.

"Los datos han rebasado nuestras mejores expectativas", señala Fernando Luján, secretario confederal de UGT y miembro de la comisión negociadora de este sindicato en la reforma laboral.

Esas cifras no suponen que ahora mismo haya en España 3,2 millones más de trabajadores con contrato indefinido que al cierre de 2021 y otros tantos menos en situación de temporalidad en España, ya que esas contrataciones conviven con otros movimientos de entrada y salida del mercado laboral: de ser así, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), los fijos alcanzarían los 16 millones mientras los eventuales, cuyo peso en el mercado laboral alcanzaba el 24%, serían poco más de 900.000.

Lo que sí se está dando es una clara tendencia en esa dirección, a la estabilización de las plantillas con un aumento de la contratación indefinida y una merma de la bolsa de eventuales, que crecieron en un millón durante la década que permaneció vigente la anterior normativa laboral.

Será en la EPA del segundo trimestre, cuya publicación se espera para finales de este mes de julio, cuando puedan comenzar a medirse esos movimientos.

"La reforma laboral está funcionando muy bien"

Esos 3,2 millones de nuevos contratos indefinidos se dividen en 1.469.381 de jornada completa, 836.497 de jornada parcial y 975.979 discontinuos, una figura sobre la que desde hace unas semanas se han comenzado a centrar las críticas a la nueva normativa desde algunos partidos de la oposición como el PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo sostiene que "maquillan los datos" al contabilizar como empleados a personas que no trabajan.

"¿Lo que está diciendo cuándo afirma que los fijos discontinuos no trabajan es que los empresarios se dedican a hacer contratos a gente que no va a comenzar a trabajar? ¿Para qué van a hacer eso?", plantea Luján, que llama la atención sobre cómo junto con el empleo de temporada ‘de siempre’ ese epígrafe incluye otros formatos en los que no necesariamente se dan periodos de descanso.

Se trata de los contratos de ‘tiempo cierto’ que antes se contabilizaban como de jornada parcial y de los vinculados a obras de construcción y a contratas dependientes de la dotación presupuestaria de las administraciones, a los que se añaden los de las ETT (Empresa de Trabajo Temporal), que canalizan a través de ese formato los periodos de puesta a disposición de la mano de obra a las empresas.

Luján también tiene una explicación para el desfase entre los más de 780.000 contratos indefinidos sellados en el mes de junio y los algo más de 740.000 trabajadores que se beneficiaron de ellos, y que según la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, también maquillan la situación real.

"Ese desfase de en torno al 5% no es significativo si se tiene en cuenta a los trabajadores que no superan el periodo de prueba de quince días y al final no se incorporan a la empresa, los que cambian de empleo y los que combinan más de una ocupación de tiempo parcial", explica. "Si el desfase es de 40.000, con lo que la relación es de 1,05 contratos fijos por persona, es que la reforma laboral está funcionando muy bien", añade.

"Mantener el poder adquisitivo de los salarios, fundamental"

Por otro lado habrá que esperar algunos meses para comprobar si las nuevas reglas comienzan a tirar al alza de los sueldos, ya que para eso será necesario que los salarios comiencen a repuntar y que los empleados recién incorporados a la plantilla de manera estable comiencen a beneficiarse de esas mejoras que, por el momento, no se dan de manera generalizada, sino más bien al contrario, con congelación de los sueldos y con la postergación de las negociaciones de convenio que podrían cambiar ese escenario.

"Incluso el BCE (Banco Central Europeo) ya defiende que el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios es fundamental para evitar que caigamos en una crisis como la de la década pasada", anota Luján, que recuerda que "los salarios no son causantes de la inflación".

En cualquier caso, ese aumento de los salarios sigue sin llegar pese a los riesgos que entraña su aplazamiento para el equilibrio de la economía española, en la que el consumo de los hogares supone el 56% de la demanda.

El último Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria, referente al mes de mayo, señala que "se está produciendo una intensa creación de empleo y una subida significativa de los salarios medios (hecho que se apreció especialmente en abril) que lleva a un crecimiento de la masa salarial superior al 10%" de un año para otro, a lo que se añade una "subida del salario medio" de alrededor del 4%.

Sin embargo, lo que parece un indicio de la progresión al alza de los salarios resulta no ser tal cuando esos registros se ponen en relación con otros como los de la Encuesta de Coste Laboral del INE y los de ocupación, que llevan a la conclusión de que trabaja más gente por el mismo salario que hace un año (en coste por horas) mientras los aumentos aparecen vinculados a la salida de trabajadores de los ERTE, que recuperan la parte de jornada que tenían suspendida o reducida y con ella la de salario que proporcionalmente no recibían.