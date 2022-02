La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha llegado al Pleno de este jueves en el Congreso con la tranquilidad de que el real decreto-ley de la reforma laboral, acordada con los agentes sociales (la patronal y los sindicatos), será convalidado previsiblemente (salvo algún error en la votación, que será muy ajustada) gracias a los votos de partidos poco habituales para el Gobierno.

Lejos de las expectativas de la ministra de Trabajo de sacar adelante el nuevo marco de relaciones laborales con el apoyo de los socios del Ejecutivo, como ERC, PNV y EH Bildu, el real decreto-ley recibirá luz verde por una mayoría muy distinta al sumar a PDeCAT y UPN in extremis, además de los ya conocidos: PSOE, Unidas Podemos, Cs, Más País, Compromís, PRC, Teruel Existe, Nueva Canarias y Coalición Canaria.

En virtud de cómo han transcurrido las negociaciones sobre esta cuestión, en las que por primera vez en esta legislatura Unidas Podemos y ERC han visibilizado un cierto alejamiento, además de la brecha abierta en las relaciones entre el Gobierno y el bloque de la investidura a cuenta del rechazo de los socios a la reforma laboral, Díaz ha confesado sentirse apenada porque el debate en torno a este asunto se ha situado "en el campo de las rivalidades partidistas".

"Porque frente a ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad yo he oído: proyectos personales, humo, maquillaje, esto no cambia nada... Me entristece, se lo confieso, que la norma más importante de la legislatura se sustancie en debates superficiales, que no ayudan a superar el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas", ha sostenido.

