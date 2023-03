La reforma de la 'ley mordaza' de Rajoy, al borde del precipicio: ERC y EH Bildu votarán en contra

La votación de la reforma de la ley mordaza en la Comisión de Interior llega este martes con ninguna posibilidad de que salga adelante. Una de las principales promesas de la legislatura del Gobierno de coalición se enfrenta a la que podría ser su última prueba de fuego en el Congreso. Y, de ser la última, en ningún caso conllevaría a un desenlace satisfactorio.

Y es que, ERC y EH Bildu votarán en contra de la propuesta para reformar la ley mordaza de Rajoy por la siguiente razón: "No seremos cómplices de una ley mordaza light que no deroga los artículos más lesivos y mantiene intacto el núcleo de la ley".



Después de que la modificación salvara el pasado 1 de febrero su primer examen, al superar la fase de la ponencia con el apoyo in extremis de ERC para dar más margen a la negociación, como defendió la fuerza republicana, la norma se somete a su debate y votación este martes en la Comisión de Interior sin visos de prosperar, salvo sorpresa de última hora, tal como reconocen los diferentes actores que participan en las conversaciones.

Con la reforma laboral de fondo, una medida que se topó con el rechazo frontal de ERC y EH Bildu, los partidos independentistas se despojan de la "presión" y el "chantaje" que aseguran recibir por no aceptar las últimas propuestas del PSOE, Unidas Podemos y PNV en lo relativo a los cuatro escollos que han lastrado las negociaciones sobre la norma a lo largo del último año, a pesar de las más de 50 reuniones del grupo de trabajo y de los avances en otros tantos puntos del texto.

Los cuatro puntos de la discordia

Precisamente, estas formaciones inciden en desactivar los cuatro puntos por los que esta ley de seguridad ciudadana fue bautizada por los colectivos desde el inicio como "ley mordaza". En concreto, piden suprimir de forma expresa el uso de las pelotas de goma (sustituidas por la balas de foam para los Mossos en Catalunya y restringidas para la Ertzaintza en Euskadi).

Pese a la negativa inicial del PSOE a abordar este asunto, los socialistas junto a Unidas Podemos y el PNV insistirán este martes en una propuesta que ya rechazaron ERC, EH Bildu y Junts la semana pasada, que consiste en encomendar al Ministerio del Interior, con la aportación de expertos y miembros de la sociedad civil, "la elaboración de un estudio sobre el empleo de material antidisturbios".

Los partidos independentistas también rechazaron el texto planteado por el Gobierno y el PNV sobre las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, una figura amparada por el Gobierno de Rajoy mediante la ley mordaza. La propuesta establece el plazo de un año para la reforma de esta práctica en el seno de la ley de extranjería, algo que se antoja complicado con la previsión de la convocatoria de las elecciones generales a finales de año.

Más allá de estos dos puntos, claves para acercar posturas con los aliados parlamentarios, el desacuerdo también persiste en torno a las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4) y el delito de desobediencia (36.6), dos de los preceptos más usados para sancionar bajo el paraguas de la ley mordaza. ERC y EH Bildu consideran que los textos propuestos por el Gobierno y el PNV siguen sin limitar el alcance de los mismos.

En el caso del artículo 37.4, estas tres formaciones establecieron fijar como infracción leve las "expresiones o actos humillantes, despectivas u ofensivas que desacrediten objetivamente el ejercicio" de las fuerzas de seguridad. En cuanto al precepto 36.6, PSOE, Unidas Podemos y PNV plantearon que, para considerarse infracción grave, la desobediencia a la autoridad ha de ser "manifiesta" y "clara", y con "oposición corporal". Asimismo, proponen considerar infracción leve y no grave la alegación de datos falsos o inexactos en una identificación policial.

Mejoras sustanciales en el texto

Desde el PSOE reconocen que, más allá de estos cambios, que defenderán en la comisión este martes, "hay poco margen para alcanzar acuerdos" ante las posiciones "enconadas" de sus aliados en el Congreso. "Hemos estirado el chicle todo lo que hemos podido", justifican fuentes parlamentarias del principal grupo de la Cámara Baja. Por su parte, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en la tramitación de esta reforma, Enrique Santiago, lamenta en declaraciones a este medio: "Sería muy triste que por dos o tres temas que quedan, tengamos que volver a sufrir cuatro o cinco años más de ley mordaza".

Si bien, ante el riesgo de que la reforma muera en el trámite de este martes, dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, la formación que dirige Ione Belarra ha expresado su "preocupación" por la "actitud del PSOE" de cara a la derogación de la ley mordaza, cuya "negativa a negociar" aboca la norma "al fracaso", y le acusa de "precipitar" su debate para que caiga. "Estaríamos hablando de uno de los mayores fracasos políticos de toda la legislatura y no hay excusa que valga", remachan fuentes de Podemos.

La actual modificación contempla la reducción de las cuantías leves y graves, "la capacidad económica del infractor" en la graduación de las las sanciones, así como la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla si hay un acto de "conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas".

De prosperar la reforma, las manifestaciones espontáneas por un elemento novedoso y de repercusión mediática, como fue la manifestación contra la sentencia de La Manada, no serán sancionadas (tampoco podrá ser disuelta por este hecho), siempre y cuando se avise de forma telemática, al menos con cuatro horas de antelación, y no cause violencia o alteración del orden público. También, se suprime la sanción grave por perturbación grave en reuniones o manifestaciones frente al Congreso, el Senado o cámaras autonómicas.

Otro cambio importante, que afecta especialmente a los profesionales de la comunicación, es que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión", en sintonía con la sentencia del Tribunal Constitucional. No obstante, sí se considera infracción grave el uso de "imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto para su seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación".

Se suprime del artículo 37.8 la ocupación o permanencia en inmuebles o edificios ajenos (acciones en sucursales bancarias por la PAH), así como la ocupación de vía pública para venta ambulante (top manta). Sobre el consumo del alcohol en la calle, se elimina el concepto de "perturbación de la tranquilidad ciudadana". Entre otros avances, se modifica la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al público (en balcones o terrazas), de modo que sólo se podrá sancionar cuando el cultivo sea accesible al público, pasando de sanción grave a leve.

Los registros corporales fuera de dependencias policiales se realizarán cuando existan indicios "fundamentados racional y objetivamente". En ese caso, "no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó".