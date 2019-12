La legislatura XIV arrancó este miércoles con la composición de la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja. Una sesión constitutiva que reforzó la división entre el Partido Popular y Vox, por un lado, y la unión del bloque de centro izquierda, por otro, que se hizo con seis de los nueve puestos de la Mesa, uno más que en la pasada legislatura fallida. Mientras que los socialistas y Unidas Podemos pactaron sus votos para las vicepresidencias y las secretarías, la ultraderecha se negó ceder ante los 'populares' para que Ciudadanos obtuviera representación. "A nosotros nos corresponden dos puestos", aseguraban. "A nosotros con 24 escaños el PP no nos incluyó en ninguna negociación", añadían.

Tras finalizar el pleno, el líder del PP, Pablo Casado, compareció en el Congreso acompañado de la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general, Teodoro García Egea y la recién nombrada vicepresidenta de la Mesa, Ana Pastor, y censuró la posición de Vox: "Propusimos que los grupos constitucionalistas deberían tener presencia en el órgano de gobierno y por eso ofrecíamos nuestros votos a Ciudadanos y a Vox para que se contribuir a que tuvieran otro puesto. Vox lo rechazó al incluir a Cs y el resultado de hoy ha sido muy curioso: Vox ha permitido que entre Podemos y el PSOE ha permitido que entrara Vox. Al PSOE le conviene Vox para dividir a la derecha", criticó.

Casado recalcó que su formación no había participado, en ningún momento, del 'cordón sanitario' que le pedían los socialistas a la ultraderecha: "Somos los primeros que hemos dicho que no hay equidistancias, pero creemos que hoy Vox de ha equivocado", aseguró el conservador. La fórmula propuesta por el PP incluía quedarse con dos asientos y que Vox y Ciudadanos tuvieran uno cada uno. Sin embargo, los de Abascal argumentaban que los 'naranjas' solo tenían 10 escaños y ellos 52, por lo que no era justo que tuvieran la misma representación.

"Tenemos que ser conscientes de la poca fiabilidad que tiene el PP y creo que están arrepentidos, han tenido que venir aquí con toda la cúpula para defender su posición", señalaba el portavoz ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros, apenas unos minutos después de la intervención de Casado. "El PP no es de fiar, prefiere que entren los comunistas a que entre Vox". El dirigente también destacó que su formación había apoyado los gobiernos autonómicos y locales de los 'populares' y 'naranjas' "sin pedir nada a cambio".

La intervención del secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, José María Espejo, siguió la misma línea argumental que Casado, incidiendo especialmente en la posición de los socialistas: "El PSOE prefiere a Vox y Vox prefiere a Podemos antes que a Cs", afirmó. Espejo calificó de "generosa" la propuesta de los 'populares' y reconoció públicamente que se había reunido con el partido de extrema derecha, a pesar de las reticencias de los 'naranjas' a verse en privado con un partido con el que, a su juicio, "no tienen nada que ver". "Nuestra primera opción fue aceptar la propuesta del PP y a tal efecto fuimos a hablar con Vox y vetó la presencia de Ciudadanos".

"La mayor ilusión de Casado es la refundición del PP"

El PP quiere volver a ser el partido hegemónico de la derecha y ese objetivo solo es posible si consigue 'refundir' a Ciudadanos y Vox en torno a una misma papeleta.

"La mayor ilusión de Casado es la refundición del PP", destacan fuentes cercanas al líder del PP en conversación con este diario. "Él quiere tanto a Vox como a Ciduadanos", destacan. Las citadas fuentes aseguran que Casado ya está ofreciendo a algunos dirigentes de Cs, como a la propia Inés Arrimadas, que se unan en torno a un proyecto. "Lo cierto es que el PSOE también está detrás de ellos, el problema es que acepten una u otra y causen problemas", señalan.



El líder del PP no oculta sus planes. En una reunión mantenida este lunes con los diputados y senadores de la formación, Casado decía: "Nosotros queremos liderar el centro y la derecha, lo intentamos en abril, con ofertas muy generosas, ahora queremos que este ofrecimiento se vea como que somos el partido que quiere liderar un espacio imprescindible, que tiene que ser refundado". Su objetivo primordial es convencer a la dirección de Ciudadanos. Para los 'populares', se trata de un socio más cómodo con el que ya gobiernan en comunidades y municipios y que actualmente está en una débil posición, con solo diez escaños.

La posición de Casado durante esta legislatura no será fácil. Con la ultraderecha pisándole los talones intentará reconquistar el espacio más 'centrista' al que había renunciado tras la marcha de Mariano Rajoy del Ejecutivo pero sin dejar que Vox les gane terreno por la derecha. A juicio del expresidente del Gobierno, que está concediendo entrevistas por la publicación de su libro 'Una España mejor', "lo que no puede hacer uno es pretender ser lo que es otro", en referencia a la posición de los 'populares' con Vox. "Frente al populismo y la demagogia: moderación, sensatez, sentido común y decir la verdad", son sus recetas.

Fuentes 'populares' destacan que aunque Casado se ha vestido de "moderación" durante los pasados meses, él realmente "no es así. "Él no es tan centrista ni moderado, la mitad de las cosas que dice o hace es porque tiene que hacerlas" destacan. Pero admiten que Casado es "muy hábil" para retorcer la situación a su favor y considerar los 89 diputados actuales "como algo bueno", a pesar de que el PSOE les adelanta por 30. "Hubo en la reunión a la que fue muy triunfal y le dijeron que rebajara los ánimos, que de lo que se trata es de seguir ampliando el espacio de centroderecha, que con la derecha dividida nunca lo va a conseguir".