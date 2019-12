Unas horas después de conocer que el PSOE ve cerca una investidura antes de final de año, el BNG pone distancia con Pedro Sánchez. El portavoz de la formación gallega en el Congreso, Néstor Rego, se ha reunido este miércoles con la portavoz socialista, Adriana Lastra, y le ha manifestado que su partido se mantiene "distante" respecto a votar a favor del presidente del Gobierno en funciones.

Rego ha vuelto a denunciar que, después de tres reuniones, todavía no se han concretado los aspectos programáticos que rodean la investidura. El diputado gallego asegura que el PSOE no les ha trasladado ningún principio de acuerdo de políticas para Galicia ni tampoco ninguna de las eventuales medidas que se estarían negociando con Unidas Podemos para el Gobierno de coalición.

"El acuerdo tiene que ser sobre medidas concretas y no conseguimos avances", ha insistido Rego después de la reunión con Lastra. Durante su comparecencia, el diputado del BNG ha mencionado algunas de las medidas que, a su juicio, serán claves a la hora de decidir el sentido de su voto.

Entre estas reformas, hay algunas concretas para Galicia y otras en el ámbito estatal. A nivel de la comunidad autónoma, Rego ha destacado el riesgo de que los trabajadores gallegos de la industria electrointensiva pierdan sus puestos de trabajo: "A los trabajadores no les sirve una formulación genérica de que va a haber un nuevo convenio de la industria cuando el Gobierno firma contratos que agravan la situación de crisis".

También se ha referido a la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia, una competencia que en la actualidad es estatal, sí como a las continuas subidas de los peajes en la autopista. El PSOE habría ofrecido al BNG "descuentos" para tratar de paliar la subida de los impuestos, una medida que no ha convencido al partido gallego, que ha denunciado que se acaba de producir una subida del precio de los peajes de más de un 2,5%. "No sirve la formulación de que puedan haber descuentos, cuando acabamos de conocer que el Gobierno autoriza una subida del 2,68%, y es la que más sube en el Estado español. Ha subido un 30% en los últimos 10 años", ha denunciado.

A nivel estatal, el BNG pide la derogación de la reforma laboral, de la LOMCE y de la ley mordaza. Ambos grupos se han intercambiado documentos y han quedado en volver a reunirse próximamente, aunque sin concretar una fecha. Tampoco tiene cerrado el PSOE el voto afirmativo del PRC.

El PRC quiere avances en el tren cántabro

Hasta ahora, los de Miguel Ángel Revilla eran los únicos que habían apoyado con su voto afirmativo a Sánchez en los intentos de investidura. De hecho, hasta hace unas semanas, el diputado del partido cántabro en el Congreso, José María Mazón, afirmaba que el acuerdo con los socialistas para votar a favor en la investidura seguía vigente. Sin embargo, tras reunirse con Adriana Lastra este miércoles, el portavoz parlamentario ya no lo ve tan claro.

Mazón ha avanzado que reafirmará el sentido de su voto cuando vea "con sus propios ojos" los avances en materia de infraestructuras a los que se comprometió el Gobierno socialista con Cantabria, entre los que se encuentran el tren cántabro. el presidente de la comunidad autónoma advirtió de que, si en 15 días no se publica en el BOE la licitación del primer tramo de la obra, votarán en contra de Sánchez. Este mismo miércoles, Mazón mantendrá una reunión en el Ministerio de Fomento con el secretario general de Infraestructuras y con el jefe de planificación de las obras para comprobar los avances.

También ha pedido el diputado que el Gobierno no incluya menciones al derecho de autodeterminación o al derecho a decidir en el eventual pacto con ERC. "No se puede plasmar en un documento el derecho de autodeterminación. En el PSOE me han garantizado que se va a plasmar que no va a haber un derecho en este sentido. La semana que viene lo tendremos claro, después de la reunión (en Fomento) y de conocer si hay un compromiso con ERC. El acuerdo no está cerrado", ha advertido.