Cuando anunció su candidatura a presidir la Comunidad de Madrid, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, avanzó que antes de su salida del Gobierno volcaría sus esfuerzos en acordar una nueva ley de Vivienda con el PSOE que incluyera la limitación de los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. Este jueves, tras conocer que el Ministerio de Transportes ha descartado esta fórmula, el vicepresidente segundo ha lanzado una advertencia.

"Cuando se firma un acuerdo de Gobierno, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir un acuerdo de Gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos, y Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos de este país", ha advertido Iglesias durante un acto celebrado tras la firma del acuerdo con los agentes sociales para la plena la plena implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El líder de Unidas Podemos ha decidido elevar el tono con su socio de Gobierno después de que este miércoles el Ministerio de Transportes diera a conocer a la Vicepresidencia de Derechos Sociales su propuesta en materia de alquileres, incluida en la ley de Vivienda que las dos partes están negociando.

En su documento, los de José Luis Ábalos recogen un mecanismo de bonificación que aboga por rebajar impuestos a los propietarios de inmuebles que voluntariamente rebajen sus alquileres. En concreto, en las zonas declaradas tensionadas (aquellas donde los alquileres han crecido de forma sostenida y en la que las familias dedican gran parte de sus recursos a la renta) Transportes propone bonificar hasta el 90% del IRPF a los tenedores de vivienda que acepten reducir su alquiler en un 10%.

Tras conocer la propuesta, desde Unidas Podemos se trasladó que la consideraban un "incumplimiento flagrante" del acuerdo de coalición, que recoge el compromiso para regular los alquileres, y se lamentó que el PSOE se hubiera plegado a "los intereses de las grandes inmobiliarias". Iglesias ha dado un paso más allá en este sentido y ha advertido a los de Pedro Sánchez que su formación "no va a consentir" que se "falte el respeto a los ciudadanos": "firmamos ante los ciudadanos un acuerdo para regular los alquileres".

El vicepresidente ha insistido en que se debe intervenir el mercado del alquiler por dos motivos: "primero, respetar a la gente que nos vio en público firmar ese acuerdo; y segundo, es una necesidad porque es indecente que haya familias españolas que tengan que soportar cómo el 60% de sus ingresos o el 70% van para pagar los alquileres".

"La libertad en una sociedad democrática no es la libertad de imponer alquileres abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional: la vivienda no es solamente un bien de mercado, es un derecho, y lo que se firma, se cumple", ha concluido Iglesias.