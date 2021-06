Las negociaciones sobre la ley estatal de vivienda siguen estancadas y, según ha avanzado la ministra Portavoz del Gobierno este jueves, podría sufrir otro retraso. María Jesús Montero ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado para bajar el IVA de la luz y para aprobar una nueva normativa sobre el uso de las mascarillas que la última propuesta que ha planteado Unidas Podemos en materia de regulación de alquileres podría retrasar la aprobación de la norma.

La pasada semana se conoció que el Ministerio de Transportes había puesto sobre la mesa una nueva propuesta que cambiaba la posición que el departamento dirigido por José Luis Ábalos había defendido hasta entonces. Desde el principio de las negociaciones con Unidas Podemos, los socialistas habían apostado por bajar el precio de los alquileres a través de dar incentivos fiscales a aquellos propietarios de inmuebles que redujeran sus rentas de forma voluntaria, una posición que para el espacio confederal incumplía el acuerdo de coalición, que habla expresamente de regular los precios del alquiler.

Sin embargo, en su última propuesta, Transportes defendió que en aquellas zonas de mercado tensionado se pudieran congelar los precios para controlar las subidas abusivas. En el PSOE parecían estar convencidos de que este mecanismo podría acercar posturas con Unidas Podemos, sin embargo, desde el Ministerio de Derechos Sociales se advirtió de que esta propuesta sigue incumpliendo el acuerdo de coalición, que recoge que eventualmente se podrán bajar los precios.

Como respuesta, el departamento dirigido por Belarra ha remitido a los socialistas una propuesta propia que incluye un mecanismo que iría un paso más allá de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y permitiría también la bajada.

En concreto, la medida planteada apuesta por que los alquileres de las zonas tensionadas se adecúen a los índices de referencia de precios del Ministerio de Transportes. Los alquileres de los nuevos contratos tendrán que bajar hasta el índice si el precio anterior era superior. En caso de que el precio del contrato anterior estuviera por debajo del índice, tendrá que mantenerse igual.

Belarra: "Regular los alquileres es un negocio redondo"

La ministra Portavoz ha asegurado que esta propuesta no permite avanzar al ritmo que tenían planeado: "Hubo ayer un posicionamiento por parte de los negociadores que no permite avanzar al ritmo que tenemos marcado. Las negociaciones tienen altibajos, un día subes un escalón y al siguiente, retrocedes dos", ha dicho.

En este sentido, ha advertido que, pese a que la intención de "ambas formaciones" es llevar su "vocación de máximos" al proyecto de ley, "tenemos que salvaguardar la propiedad privada y la seguridad jurídica. Este es un mercado muy sensible y no se puede poner patas arriba, para que en caso de que haya impugnación, algún tipo de impugnación, no haya incertidumbre", ha defendido.

También ha hablado sobre esta cuestión la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La líder de la formación morada ha insistido durante una entrevista en Las Cosas Claras de TVE en que el acuerdo de coalición recoge la "bajada" de los precios y no solo la congelación: "Los precios no se tienen únicamente que congelar, tienen que bajar, como recoge expresamente el acuerdo. La ley de vivienda catalana es un ejemplo d que bajar los precios y regular el mercado es positivo, porque se están firmando más contratos de alquiler. Regular los precios del alquiler es un negocio redondo", ha concluido.