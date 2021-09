La ley de vivienda lleva gestándose nueve meses y, aunque siempre parece que el parto legislativo está a la vuelta de la esquina, la realidad es que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, a día de hoy, sigue sin llegar. La situación, sin embargo, podría cambiar gracias a la negociación presupuestaria.

El objetivo del Gobierno es cerrar cuanto antes un acuerdo presupuestario para que el 1 de enero de 2022 puedan entrar en vigor unas nuevas cuentas, de manera que no haya que prorrogar ni un solo día las actuales. Para ello, Pedro Sánchez quiere llevar los PGE al Congreso en las próximas semanas, pero antes tiene que alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo.

Es aquí donde reside el vínculo entre los presupuestos y la ley de Vivienda: a día de hoy, el espacio confederal no tiene previsto dar el 'sí' al proyecto presupuestario si antes no se alcanza un acuerdo para tener una nueva normativa estatal en materia de vivienda. No es la primera vez que ambas cuestiones dependen la una de la otra, ya que fue precisamente un compromiso para aprobar una ley de Vivienda lo que desbloqueó la negociación de los Presupuestos de 2021.

En este contexto, ambos partidos han intensificado las negociaciones en esta materia en los últimos días, en los que se han producido multitud de llamadas, reuniones e intercambios de borradores legislativos. Tanto en la parte socialista como en Unidas Podemos coinciden en que se han producido avances en muchos aspectos de la ley y, de hecho, muchos de los preceptos que contendrá la normativa (impuesto a la vivienda vacía, reserva de vivienda protegida en las promociones...) ya están cerrados o a punto de cerrarse.

Sin embargo, la discrepancia en torno a la regulación de los alquileres, el 'corazón' de la ley, sigue impidiendo que se alcance un pacto. En el PSOE prima la voluntad de acuerdo y destacan que hay una mejor disposición de Unidas Podemos para ello, aunque admiten que aún las posiciones no están cercanas en este asunto.

Fuentes del Ministerio de Transportes no quieren vincular el acuerdo sobre esta ley con la aprobación de los Presupuestos, y casi dan por hecho que no se alcanzará un pacto antes de que lleguen al Consejo de Ministros las Cuentas del Estado, pero sí apuntan que podría alcanzarse un preacuerdo previo y cerrar la ley al mismo tiempo que avanza la tramitación presupuestaria.

El PSOE contempla un 'preacuerdo antes de los PGE; UP, no

Dichas fuentes ministeriales apuntan que la ley contempla importantes avances en materia de vivienda y que hay consenso en muchos temas, por lo que aseguran que, si hay voluntad política y se acercan posiciones, la ley puede estar acordada en un breve periodo de tiempo.

La posición de los socialistas en muchos casos choca con la de Unidas Podemos. En el espacio confederal saben que el marco de la negociación presupuestaria ha aumentado las prisas del PSOE por aprobar la ley de vivienda, y que esto podría hacer que se abrieran a la regulación de los alquileres. Sin embargo, esto, insisten, de momento no ha sucedido y no se han producido avances significativos en esta materia.

Desde hace meses, el equipo dirigido por Ione Belarra ha decidido negociar este asunto con discreción, y poco ha trascendido en este tiempo sobre las conversaciones mantenidas entre ambas partes. Coinciden con el PSOE en que hay importantes avances en muchas de las materias tratadas y consideran que precisamente estos avances hacen más necesario que nunca alcanzar un acuerdo para regular los alquileres.

El argumento esgrimido es que, en los términos actuales, la ley de vivienda no sería apoyada por la derecha parlamentaria, ya que contendría medidas como el impuesto a las viviendas vacías o la reserva de vivienda protegida. A su vez, muchas de las formaciones del bloque de la investidura, como ERC o EH Bildu, no apoyarán una norma que no intervenga el mercado del alquiler para limitar los precios. Por ello, consideran que la única salida para que la ley tenga futuro parlamentario es regular los alquileres.

Lo que no se comparte con el PSOE es que el acuerdo presupuestario pueda llegar antes que el de la ley de vivienda. A día de hoy, para Unidas Podemos pactar la aprobación de una norma en esta materia es imprescindible para que concluyan las negociaciones de los Presupuestos de 2022 entre los socios de Gobierno, junto con la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.