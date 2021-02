El hecho de que el nombre de Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo esté en todas las quinielas dentro de los acuerdos de renovación de distintas instituciones que se negocian entre el Gobierno y el Partido Popular, ha provocado que ya se empiece a debatir y a preparar un cambio en la Portavocía del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que conllevará con toda seguridad otra forma de hacer oposición a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Oficialmente, nadie confirma que sea la persona elegida por Pedro Sánchez , pero sí que el catedrático y ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid tiene el mejor perfil para desarrollar este cargo y, además, no es una persona que cause rechazo en el PP.

El propio Ángel Gabilondo contestó este martes ante esta posibilidad, asegurando que no tenía ninguna confirmación de que vaya a ser el futuro Defensor del Pueblo, y que a día de hoy toda su dedicación está en "dar soluciones a los problemas de los madrileños".

Gabilondo dice que no tiene ninguna confirmación de que vaya a ser propuesto para Defensor del Pueblo

Tampoco quiso hablar Gabilondo sobre su posible sustituto como portavoz en la Asamblea de Madrid, pero sí aconsejó "no quemar las naves antes de llegar a puerto", y recordó que él sigue en su cargo.

Sin embargo, en el Grupo Socialista en la Asamblea, ante la aceleración de las negociaciones para la renovación de distintas instituciones que podrían acordarse esta misma semana, se ha intensificado el debate de quién sustituirá a Gabilondo al frente del Grupo Socialista, y todas las fuentes consultadas apuntan a que será el también senador socialista, José Cepeda, quien ocupe este puesto.

Cepeda ya fue designado por Ferraz el pasado mes de julio, con el visto bueno de La Moncloa, como portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid para intensificar la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al proliferar las críticas en el partido de que la actitud de Gabilondo era demasiado blanca con la presidenta madrileña.

En estos meses, Cepeda ha intensificado esa labor de oposición aunque tampoco ha conseguido desgastar especialmente a Ayuso, ni conseguir traspasar lo que él mismo denomina "barrera mediática" que, según dice, hace que no se visualice la labor de oposición del Grupo Socialista.

Cepeda siempre ha apostado por una oposición más agresiva frente a Ayuso y, con toda seguridad, si alcanza la Portavocía del Grupo Socialista en la Asamblea cambiará la línea más dialogante de Gabilondo, que no le ha dado ningún resultado y que ha sido criticada internamente en el PSOE.

Además, Cepeda también cuenta con el respaldo del secretario general del PSOE y también delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por lo que nombramiento no crearía ninguna tensión interna en el partido madrileño.