El espacio del cambio que se construyó entre 2014 y 2015 se encuentra prácticamente roto. Y puede dividirse aún más — o reconfigurarse, según se mire — si Íñigo Errejón decide dar el salto a la política estatal. El fundador de Podemos quiere centrarse en Madrid hasta que se forme el gobierno de la Comunidad, realizar un congreso fundacional el próximo otoño y afianzar el partido en la región. Después comenzaría el proceso para tejer otras alianzas territoriales y dar el paso a unas generales de la mano de otras fuerzas progresistas. Sin embargo, la repetición electoral con la que amenaza el PSOE ha llevado el debate sobre el camino de Errejón a las organizaciones que forman este espacio.



El entorno del diputado madrileño niega que se vaya a presentar a unas elecciones estatales en noviembre, pero las formaciones ya barajan sus posturas y algunos parlamentarios regionales reconocen a Público que sí han barajado la posibilidad. Hasta el momento no hay nada firme y todo apunta a que los rumores llegan desde el propio PSOE con el objetivo de amedrentar a Unidas Podemos en plenas negociaciones para formar gobierno.

Pero, a pesar de que se llegue a dar o no, sí que se da por hecho entre los grupos parlamentarios del Congreso ylas formaciones políticas que componen el denominado "espacio del cambio". En algunas de ellas ya hay un debate sobre la posición que tomarán si se da un enfrentamiento electoral entre Iglesias y Errejón. Compromís, hasta el momento, es el partido más afín al diputado madrileño y ambas formaciones mantienen contactos diarios. La alianza entre los dos partidos se da por hecho para otras futuras elecciones.

Fuentes del entorno de Errejón también consideran que contarían con parte de Equo. El partido verde no se presentó a los comicios del Parlamento Europeo al dividirse en dos y no llegar a un acuerdo sobre la coalición con la que confluir: Unidas Podemos o Compromiso por Europa. En la capital se presentaron con Más Madrid, según contaron a Público, porque tenían más "cercanía" y "afinidad" en las propuestas. En Valencia con Compromís. Pero en las elecciones generales fueron con Unidas Podemos y Juantxo López de Uralde se ha convertido en estos años en una de las personas de confianza de Iglesias. Esta parte que lidera Uralde apostaría por seguir con formando parte del espacio del grupo confederal, pero no parece que sea la apuesta mayoritaria dentro de la organización.

Adelante Andalucía es otra organización que adquirirá importancia en los próximos meses. Tanto Podemos como IU en el territorio andaluz creen que deben formarse como sujeto propio en unos meses y tener autonomía como En Comú Podem o en su día En Marea. Sin embargo, no se espera que se teja una alianza entre la organización que lidera Teresa Rodríguez y Errejón por la falta de "afinidad política" entre las dos formaciones. De Anticapitalistas también se espera que tomen su propio camino, más cercano a IU, en los próximos meses. De hecho, en territorios como Murcia ya se han registrado como partido político propio y no se presentaron con el partido morado en varias Comunidades Autónomas.

En IU hay miembros que no quieren formar parte de una pugna entre Iglesias y Errejón

Madrid fue uno de estos territorios. Anticpaitalistas fue con la candidatura de Carlos Sánchez Mato (IU) para presentarse como alternativa a la izquierda de Más Madrid y Manuela Carmena. Podemos no se presentó.

El debate también se espera que llegue a IU. A pesar de la ruptura final en la capital, cuando se conoció la alianza entre Errejón y Manuela Carmena también nacieron las diferencias. La dirección federal, liderada por Alberto Garzón, mostró su apoyo a Iglesias pero a las pocas horas la dirección madrileña avisó que barajarían todas las opciones. Las diferencias en torno a la Operación Chamartín acabaron con las negociaciones que lideraba Sol Sánchez con el equipo de Más Madrid. Y, después de este desencuentro, parece difícil que se llegue a un punto en común por más diferencias ideológicas. Sin embargo, en IU hay miembros de la dirección que no quieren enfrentarse en unas elecciones a Errejón de la mano de Iglesias. "Sería una lucha entre los dos y no convendría que estuviéramos en medio", explica una diputada.

Además, en IU hay varios críticos con la postura de Garzón sobre avanzar hacia una "fusión con Podemos". La dirección estatal niega que quieran que IU desaparezca, pero sí reconocen que quieren construir una relación orgánica que avance de cara a la futura reconfiguración de la izquierda.

Los 'comuns' son mucho más débiles internamente tras las elecciones y hay grandes diferencias entre las corrientes

Sobre Catalunya Crónica Global avanzó que el partido de Errejón mantiene contacto con diputadas de Podemos afines al fundador del partido, como la presidenta del grupo parlamentario Catalunya en Comú-Podem Jéssica Albiach. Sin embargo, según ha podido saber Público no se plantea ningún "desembarco" ni la intención es "colocar gente de cara a una posible Asamblea Ciudadana". La idea es forjar alianzas para sumar fuerzas ante la futura plataforma de organizaciones territoriales. Los comuns son ahora un espacio mucho más frágil tras las escisiones y marchas individuales ante las pasadas elecciones y su futuro pende de un hilo pero hay grandes diferencias entre las corrientes que formaron la coalición.

Otro territorio que está en el foco es Galicia. Tras la ruptura entre Podemos y las Mareas gallegas se ha quedado un espacio abierto en tierra de nadie. Hay importantes exdirigentes municipales que reconocen a Público que están más cercanos ahora a Errejón que Iglesias. Además, Lluís Villares, portavoz parlamentario de lo que hasta ahora ha sido En Marea, apoyó a Errejón cuando dio a conocer su alianza con Carmena al entender que Más Madrid supone un planseamiento similar al suyo basado en “crear espacios ciudadanos más allá de las rígidas estructuras de los partidos políticos”.



Diferentes posturas en Más Madrid

Fuentes de Más Madrid explican que existen distintas opiniones sobre los pasos a dar. Hay quienes consideran que Errejón debe dar este salto. Aunque ningún parlamentario electo lo reconozca en público, sí lo dejan entrever en artículos de opinión como hizo el senador por designación autonómica Eduardo Rubiño: "En la Comunidad, tres de cada cuatro votantes de Podemos han confiado en Más Madrid Comunidad permitiéndonos tener una importante irrupción. Quizás, pese al ruido y las filípicas de Monedero, mucha más gente de lo que parece está aguardando un proyecto útil, abierto y que devuelva la esperanza que una vez representó el partido que fundamos hace cinco años y que hoy vive su momento más oscuro", alegó en un artículo en eldiario.es.



La opinión mayoritaria ante una repetición electoral es que hay espacio para una nueva izquierda, pero que no hay tiempo para lograr un buen resultado y tejer las alianzas suficientes de aquí a noviembre. Se quiere crear una plataforma transversal que vuelva a poner en el debate el eje arriba-abajo. "Tenemos tiempo para no cometer los errores del pasado", explicaron fuentes de Más Madrid después del 26-M a Público.

Moncloa cuenta con que Errejón se presentará a las elecciones generales si hay repetición

Hay quienes apuntan a que es el PSOE el que impulsa esta idea para aumentar la presión sobre Podemos ante la repetición electoral. Un paso que ya avanzó La Vanguardia y este medio ha confirmado que en Moncloa cuentan con una plataforma de Errejón para las encuestas electorales que ya manejan.

Esto se da mientras se evidencian una vez más las diferentes posturas entre los dos líderes de Podemos ante las elecciones postelectorales. Iglesias mantiene su petición de formar un gobierno de coalición para apoyar a Pedro Sánchez, mientras que Errejón en Madrid está dispuesto a no entrar en un Ejecutivo regional para facilitar un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos e investir a Ángel Gabilondo.

Además, Errejón está abanderando la lucha por el medio ambiente y el ecologismo. Un espacio que consideran que se encuentra vacío en el Estado Español pero que corresponde a los partidos verdes en el resto de Europa. Esta será otra de las posibles pugnas si decide dar el salto: Equo hasta el momento la ha liderado y la parte de la formación más cercana a Pablo Iglesias no está dispuesta a abandonar este espacio. Tampoco el partido morado quiere dejar vía libre para que se conviertan en los referentes en estas políticas. De hecho, según ha podido saber Público, la pugna entre Compromís y Podem por liderar la vicepresidencia verde en la Comunidad Valenciana tiene que ver con este confrontación. Aún así, en el debate público, está ganando puntos como referente Errejón.