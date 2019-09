La oferta de Albert Rivera de una abstención conjunta con el PP para que Pedro Sánchez sea investido presidente si cumple tres condiciones ha sido acogida con mucho escepticismo por el resto de fuerzas políticas. El PNV ha sido el partido más duro al calificar como "un paripé más de Ciudadanos" la propuesta, informa Danilo Albin. "Si fuera en serio, no se plantearía de esta manera", dijeron a Público fuentes de la dirección nacionalista. El PNV forma parte de Geroa Bai, la coalición que forma parte del Gobierno de Navarra que lidera la socialista María Chivite.

Para el partido que lidera Andoni Ortuzar, las condiciones que plantea Rivera –"el último actor que nos faltaba en la función", subrayan los nacionalistas vascos– "no son posibles para el PSOE" . "¿Esto es ser un hombre de Estado?", se preguntaron.

Por su parte, desde Geroa Bai indicaron que se trata de "humo", formulado "en clave electoral", mientras que desde el entorno de María Chivite prefirieron no hacer declaraciones. "Las valoraciones se harán desde Madrid", indicaron.

¿Y qué dicen en Madrid? Más o menos lo mismo. El Gobierno considera que no hay "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez ya que, a su juicio, ya se cumplen las tres condiciones reclamadas por el líder de Cs, Albert Rivera, para no bloquear la formación del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que en Navarra ya hay un Gobierno que defiende la Constitución, no se ha pactado con Bildu, el 155 se aplicará en Catalunya si la situación constitucional lo requiere y no se subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras. "Les volvemos a invitar por tanto a que desbloqueen la formación de Gobierno", han asegurado las fuentes.



Joan Baldoví: "Me parece que ahora está buscando el relato todo el mundo"

El PP tampoco otorga mucha credibilidad a la propuesta de Rivera, a tenor de su respuesta. Pablo Casado ha expresado su disposición a reunirse Rivera, pero le recuerda que él ya ha planteado a Pedro Sánchez una serie de acuerdos en términos similares y presidente del Gobierno "ha dado un portazo". Además, Casado recuerda a Rivera que su propuesta de acuerdo para una abstención conjunta va dirigida a Sánchez y no a él.

"Me parece que ahora está buscando el relato todo el mundo. Es una propuesta que no tiene visos de prosperar y Rivera está como un poco desesperado viendo el cariz que van tomando las encuestas. No tiene visos de poder llegar más allá de las dos de la tarde", ha opinado Joan Baldoví, diputado en el Congreso de Compromís. A juicio de Baldovi, Cs es un partido que "va a la baja" en los sondeos en caso de que haya nuevas elecciones el 10 de noviembre.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho este lunes que su formación no se sumará a una hipotética abstención conjunta para la investidura de Pedro Sánchez y ha añadido que no le sorprende una "coalición del tricentrito" (con PSOE) que son "una misma masa política". Aunque Vox no se suma al pacto, ha comentado que le alegraría que se produjera porque "siempre será mejor una alianza y un equilibrio entre ellos a que el gobierno se ponga en manos aún más radicales, como los comunistas de Podemos".

