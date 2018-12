Rubí no vol Rei. Rubí reprova el Rei Felip VI, Rubí també demana l'absolució i #LlibertatPresosPoliticsiExiliats. Aprovada la proposta perquè dos ex- regidors de C's no s'han presentat i PSC + C's + PP s'han quedat sense majoria! #DespertaRubí #Rubicity @esquerrarubi pic.twitter.com/NvqWjylCgX