La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha descartado este miércoles dar un paso atrás tras los resultados cosechados en las elecciones andaluzas por la confluencia (17 escaños frente a los 20 que lograron Podemos e IU por separado en los comicios 2015), a la par que ha garantizado que Adelante Andalucía no votará ni facilitará una investidura de Ciudadanos (Cs).

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en la primera rueda de prensa que ha ofrecido tras las elecciones de este domingo, en la que ha estado respaldada por el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya animado a Cs a romper con PP y Vox y poner sobre la mesa una opción alternativa que pase por un pacto con el PSOE. En ese caso, el voto de Adelante Andalucía sería clave para que el partido naranja pudiera gobernar.

No obstante, la coalición de Podemos e IU ha anunciado que no participarán en negociaciones para apoyar o facilitar la investidura de Ciudadanos porque consideran que es un partido de "derecha" y por "coherencia" con el planteamiento que hicieron de no ayudar a la derecha a gobernar.

"Es un escenario ficticio, no existe por ahora esa posibilidad, no se va a plantear", ha afirmado la dirigente andaluza del partido morado, que ha asegurado que Adelante seguirá siendo "dique de contención" de las derechas, como ha defendido a lo largo de toda la campaña. La candidata de Adelante ha dicho que no se plantea un escenario en el que Ciudadanos plantee la investidura con el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante Andalucía, y ha agregado que en caso de que se plantee, no votarán ni facilitarán la investidura de un presidente de la formación naranja.

Rodríguez ha explicado que este miércoles la llamó la presidenta en funciones, Susana Díaz (PSOE), con la que ha tenido un contacto breve "para saludar" pero no les ha convocado para la ronda de negociaciones que ha planteado la dirigente socialista. "Si tiene más apoyos, que los vaya buscando", ha asegurado Rodríguez en referencia a Susana Díaz tras indicar que Adelante no es "concluyente" para una investidura.

Rodríguez ha reiterado que no están en ninguna negociación para investiduras y que su estrategia es ver cómo "seguir construyendo nuestro propio proyecto y cuál va a ser nuestro papel en el Parlamento andaluz". "Cuando acabe el baile de máscaras de los tres candidatos, ya veremos", ha manifestado la coordinadora andaluza de Podemos, quien afirma que "no hay nada que negociar".

"Creo que todo el pescado está vendido", ha dicho en referencia a la posibilidad de un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, y ha insistido en que el "problema" se plantea para el resto de la legislatura con el recorte de derechos, por lo que ha anunciado que van a "fiscalizar más que nunca" al futuro Gobierno.

No ve reprochables las manifestaciones contra Vox

Teresa Rodríguez, además, considera que "no son reprochables" las movilizaciones en las ciudades andaluzas protagonizadas por jóvenes contra los resultados de Vox, que han tenido 12 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, y ha condenado los incidentes de Cádiz.

"La democracia también es movilizarse", ha dicho Rodríguez antes de anunciar que harán una autocrítica "pausada y calmada" de los resultados de Adelante Andalucía para ver qué han "hecho mal".

La coalición Adelante Andalucía ha ratificado que mantendrán la unión de Podemos e IU como grupo parlamentario. Así lo han decidido por unanimidad las cuatro formaciones que componen la confluencia: Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, según ha anunciado el coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo.