La fragmentación de la izquierda dio alas a la extrema derecha este 10-N. Unidas Podemos y Más País consiguieron en su totalidad más votos que Vox: 15,25% del voto nacional mientras que Vox consiguió el 15,09%. Traducido en votos: la suma de los partidos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón es de 3.674.111 sufragios (el partido morado y sus aliados obtienen 3.097.056 y Más País y sus confluencias 577.055), mientras que Vox se queda en 3.640.063 millones. Una diferencia de 34.000 votos. Sin embargo, el partido de extrema derecha tiene 14 diputados más que las formaciones de Iglesias y Errejón juntas.

Pese a esto, el grupo confederal no hubiera conseguido la mayoría de escaños que perdió solo con los votos que ahora logró el partido de Errejón este domingo. La división de la izquierda puede haber provocado más efectos de lo que dicen los números y que se confirmarían con encuestas postelectorales sobre el trasvase e voto, pero ahora lo que dicen los datos es que el impacto de Más País ha sido tan pequeño que es difícil que sin su presencia esos votos también se hubieran traducido en diputados. De hecho, solo la suma de los sufragios de Más País y Unidas Podemos en Alicante darían a los de Iglesias el escaño que perdió y que consiguió Vox. En el resto de las provincias, esos votos no serían suficientes.

Madrid: el bloque PSOE + UP + MP se queda igual



La aparición de Más País ni siquiera sumó en Madrid, la circunscripción en la que consiguieron dos escaños. Aquí el PSOE perdió un diputado, al igual que Unidas Podemos por lo que la suma de las tres fuerzas se quedaría igual, aunque los votos que consiguió Errejón (199.172) sí que fueron más que los que perdió Iglesias (154.881). Pero en el cómputo de las tres formaciones en sufragios tampoco se amplió. La suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País ahora llega al 1.606.953 votos y en el pasado 28-A los socialistas y los de Iglesias alcanzaron el 1.645.445.



Barcelona: los 'comuns' pierden casi lo que gana Errejón



En Comú Podem perdió en Barcelona un escaño y 58.404 votos. Casi los mismos que alcanzó Más País en la ciudad condal sin llegar a conseguir diputado: 41.703. El último escaño se lo llevó el PSC, pero los resultados de la página oficial indican que el PP se quedó a tan solo de 13.586 sufragios por lo que los datos apuntan a que los 'comuns' sí hubieran conseguido ese último escaño en disputa si no hubiera existido el trasvase de votos hacia el partido de Errejón.



Bizkaia: el escaño de Unidas Podemos se fue al PNV



Más País tampoco consiguió escaño en Bizkaia y 8.463 votos se perdieron. Sin embargo, la diferencia en Unidas Podemos es mayor que esto respecto al 28-A ya que bajaron 25.182 votos que conllevaron que también perdieran un diputado. La caída de estos sufragios hizo que fuera el PNV quien se llevara el último escaño pese a que también bajó este de 235.916 a 221.171 votos.



Cádiz: los votos de MP no bastarían para el último escaño

Unidas Podemos perdió 17.810 en Cádiz y el escaño del guardia civil Juan Antonio Delgado, uno de los que más afectará al grupo confederal ya que era el responsable de todos los temas de Interior y Defensa en el Congreso. Más País ganó 11.213, por lo que también hay más de seis mil votos que pierde el partido de Iglesias sin que se hayan ido a Errejón. De hecho, parece que no hubieran bastado para que consiguieran el acta de Delgado ya que el último escaño fue para Ciudadanos. Los de Iglesias fueron los que se quedaron más cerca de disputarlo, pero según los datos oficiales del Ministerio de Interior hubieran necesitado 17.527 votos.

Málaga: Vox arrebata un escaño a Unidas Podemos

Unidas Podemos perdió un escaño y 21.434 sufragios, el doble de votos de lo que consiguió Errejón: 14.004. En las pasadas elecciones Unidas Podemos y Vox se disputaron el último escaño que lo consiguió la dirigente de IU Eva García Sempere por 1.500 sufragios de diferencia. Sin embargo, ahora esto no hubiera sido suficiente porque el partido de extrema derecha sumó por esta provincia 47.553 de más respecto al 28-A. Y se quedó a 826 votos de conseguir el tercer escaño que finalmente se lo llevó el PP.

Alicante: Segundo escaño con los votos de Más País



Los de Iglesias perdieron por esta provincia un escaño y 19.569 votos. Muchos menos que los que consiguió Més Compromís: 35.415 sufragios, mientras que la formación valenciana el 28-A (Compromís en solitario) se quedó en 30.884. A Unidas Podemos le hubieran bastado 3.429 votos para conseguir el último escaño que finalmente se llevó Vox por lo que aquí sí restó la presentación de Errejón claramente y sí hubieran tenido un escaño más para el bloque progresista frente a la extrema derecha.

Las Palmas: Unidas Podemos pierde un diputado

Unidas Podemos volvió a perder más votos que los que consiguió Más País: 16.825 frente a 8.336. Pero que estos sufragios se hubieran ido a los de Iglesias tampoco hubieran servido para conseguir el último escaño ya que este se fue al PSOE y Ciudadanos fue la formación que estuvo más cerca de disputárselo a los socialistas, aunque le faltaban 18.990 votos.

Huelva: Unidas Podemos, a 200 votos del escaño

Huelva es uno de los escaños que más ha dolido perder. Unidas Podemos se quedó a tan solo de 218 votos de mantener su representación por esta provincia andaluza. Aquí no se presentó Más País así que la bajada de votos - 4.126 en total - en este caso no tiene nada que ver con la irrupción del partido de Errejón. De hecho, hay en más provincias en las que no se presentó Errejón en las que hay un descenso importante como los cinco mil votos que pierden en Badajoz o los siete mil que bajan en Toledo. De hecho, ni siquiera suben en votos en Girona, donde han obtenido un diputado que antes no tenían pero han perdido más de tres mil votos.



Más de 250.000 votos caen en el saco roto de Más País



La irrupción del partido de Errejón fue mucho menor de lo que se esperaba. Ni siquiera llegó a afectar tanto a Unidas Podemos porque el impacto fue minoritario en la mayoría de provincias por las que se presentó. Solo en Madrid y en Valencia consiguió escaños, sin sumar en ningún caso diputados nuevos al bloque progresista en el Congreso.

Lo que sí se quedaron por el camino fueron 256.296 votos de izquierdas que no se convierten en escaños en 16 de las 18 circunscripciones por las que se presentaron: 41.703 de Barcelona, 35.415 de Alicante, 22.989 de Zaragoza, 22.182 de Sevilla, 18.096 de Castellón, 14.004 de Málaga, 13.287 de Murcia, 12.496 de Asturias, 12.389 de A Coruña, 11.213 de Cádiz, 10.605 de Baleares, 10.076 de Pontevedra, 8.496 de Granada, 8.463 de Bizkaia, 8.336 de Las Palmas y 6.543 de Tenerife.