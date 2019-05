España reforzó este domingo la confianza que le otorgó al PSOE en las generales del 28 de abril. Los socialistas fueron los grandes triunfadores de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Sin embargo, Madrid -tanto Ayuntamiento como Comunidad- va a volver a ser gobernado por el PP, si es apoyado por Cs y Vox. En Barcelona, ERC se perfila como el futuro inquilino del Ayuntamiento.

El PSOE fue la fuerza más votada de cara a Europa y en todas las comunidades salvo Navarra y Cantabria y pese a que Cs ha perdido fuerza con respecto a las expectativas generadas, Sánchez ya pidió anoche a los naranjas que rompieran su cordón sanitario para llegar a pactos. La noche se tornó en pesadilla para Unidas Podemos, que se desangró con respecto a 2015 y se le pone cuesta arriba las negociaciones con el PSOE para formar Gobierno.

A partir de ahora te contamos minuto a minuto esta jornada de resaca electoral:

Monasterio: "Tendremos más fuerza que en Andalucía"

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, ha dejado claras las intenciones de Vox de entrar en el Gobierno tanto regional como municipal en la capital. "A todos les interesa que salga un acuerdo en la Comunidad de Madrid y creo que vamos a tener más fuerza que en Andalucía", ha asegurado en una entrevista en RNE.

"A todos les interesa que salga un acuerdo en la Comunidad de Madrid y creo que vamos a tener más fuerza que en Andalucía" dice @monasterioR, y apuesta porque @vox_es entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.



Entrevista completa 👉 https://t.co/je9NtjB4F5 pic.twitter.com/sJeYc7VlYT — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 27, 2019

Ábalos muestra su inquietud por Vox en Madrid

José Luis Ábalos, Secretario de Organización del PSOE, ha mencionado su "inquietud de que en Madrid pueda gobernar la ultraderecha" encarnada en Vox en una entrevista concedida a la Cadena SER. Por eso, ha ofrecido a Ciudadanos llegar a acuerdos que "pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan". Ha pedido a Cs a "tomar clara conciencia" de cuáles han sido las fuerzas mayoritarias y de que "no sea el responsable" de que la ultraderecha entre en gobiernos locales y regionales.



Almeida: "Hablaré con Villacís y Ortega Smith"

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la recuperación del PP en las elecciones autonómicas y municipales, con respecto a los anteriores comicios generales, y ha dicho que hablará con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, para "materializar un mandato de centro derecha" en Madrid. "Tenemos que ponernos a trabajar para materializar ese mandato y que a partir del 15 de junio haya un alcalde de centro derecha en Madrid, un alcalde del PP", ha señalado Almeida, que ya se ve como alcalde de la capital.



Villacís califica de "misión cumplida" echar a Carmena

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha celebrado la derrota de Más Madrid, lo que supone que Manuela Carmena no repetirá como alcaldesa, lo que ha considerado una "misión cumplida", al mismo tiempo que planteaba que Ciudadanos formará gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. "Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora", ha señalado Villacís en una entrevista en COPE. Además, también ha dejado claro que en la Comunidad de Madrid no piensan pactar con Gabilondo.



🔊 @begonavillacis "El Gobierno de España está en manos del sanchismo, populistas e independentistas: desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos debemos frenar a Sánchez" en @HerreraenCOPE

👉 En la Comunidad de Madrid no pactaremos con Gabilondo. pic.twitter.com/LVwUVLYrq6 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 27 de mayo de 2019

Aguado confía en una rápida negociación con el PP

Ignacio Aguado ya está metiendo prisa a Díaz Ayuso con vistas a abrir unas "rápidas" negociaciones que les lleven a acordar "cuanto antes" un Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. En su primera entrevista tras las elecciones autonómicas, concedida a RNE, Aguado ha asegurado que su objetivo "no era el sorpaso" al PP, sino "gobernar" y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar "muy orgulloso" de haberlo conseguido pese al "batacazo" del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid.

Ciudadanos ha sido la tercera fuerza más votada en la región, con un 19,2 % del escrutinio y 26 escaños, 9 más de los que tenía la pasada legislatura. Pese a la victoria del PSOE (37 escaños), una suma de los diputados de PP, Ciudadanos y los de ultraderecha de Vox (12) mediante un pacto 'a la andaluza' daría una exigua mayoría absoluta al bloque de derechas.



📽️ @ignacioaguado "A partir de hoy mismo tenemos que hablar de programa de gobierno, de cuáles serán las líneas maestras de esta legislatura; mantenemos el compromiso de formar Gobierno con el PP" en @elprogramadear pic.twitter.com/5LswZx1rFc — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 27 de mayo de 2019

Díaz Ayuso da por hecho que presidirá la Comunidad

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado segura de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado la candidata del PP al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar.

"Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido en una entrevista en Onda Cero.



Sánchez cenará con Macron para analizar las europeas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará hoy a París para mantener una cena de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien analizará los resultados de las elecciones europeas. El encuentro se producirá a las 20.00 horas en el Palacio del Elíseo. Ambos líderes intercambiarán puntos de vista tanto sobre la renovación de cargos en las instituciones europeas como sobre la Agenda Estratégica de la UE 2019-2024. Esta reunión es un importante mensaje a Albert Rivera, que no tiene miramientos a la hora de pactar con la ultradecha pese al rechazo del grupo liberal europeo que lidera el presidente francés.



Monedero carga duramente contra Errejón

A falta de una valoración de la debacle electoral de Unidas Podemos por parte de su líder, Pablo Iglesias, fue el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero el que expresó su sentir en Twitter. Y lo hizo para cargar con dureza contra Íñigo Errejón, al que acusó de tener una "ambición ciega" y de dejarse convencer por las cloacas para romper Podemos. El tuit cuenta con más de 4.600 respuestas, 3.200 retuits y 6.500 likes.

Y las cloacas convencieron a @ierrejon para que rompiera Podemos. La ambición ciega. Y metió en esa aventura a @ManuelaCarmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid. Conclusión: sube el @psoe y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena Íñigo? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 26 de mayo de 2019

Carmena no podría sumar ni con Madrid En Pie

Manuela Carmena no podrá seguir siendo alcaldesa de Madrid pese a que Más Madrid ha sido la fuerza más votada con 19 concejales. Pero la suma con los 8 concejales logrados por el PSOE hacen 27, solo dos menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Una mayoría que sí suman PP (14), Ciudadanos (11) y Vox (4). ¿Y qué hubiera pasado si se sumaran los 41.661 votos que logró Madrid en Pie Municipalista de Carlos Sánchez Mato a los obtenidos por Más Madrid? Pues harían 529.673, lo que se traduciría en 20 escaños, nuevamente insucifientes para aupar a Carmena de nuevo a la Alcaldía.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante su comparecencia este domingo para valorar los resultados de las elecciones al Ayuntamiento. /EFE

Anoche, la propia Carmena ya dejaba claro que no iba a ser de nuevo alcaldesa en un tuit.