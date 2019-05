Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado segura hoy de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado la candidata del PP al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar. "Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad, por lo que no descarta meter en su Ejecutivo a la extrema derecha. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido en una entrevista en Onda Cero.

En otra entrevista en la cadena SER, Díaz Ayuso no ha descartado que Vox entre en el Gobierno regional. "¿Y si no hay otra alternativa? No lo sé en estos momentos", ha respondido Díaz Ayuso al ser preguntada si no descarta que Vox entre en el Gobierno regional madrileño.

Ignacio Aguado, líder de la formación naranja en la Comunidad de Madrid, ya está metiendo prisa a Díaz Ayuso con vistas a abrir unas "rápidas" negociaciones que les lleven a acordar "cuanto antes" un Gobierno de coalición. En su primera entrevista tras las elecciones autonómicas, concedida a RNE, Aguado ha asegurado que su objetivo "no era el sorpaso" al PP, sino "gobernar" y evitar que lo hicieran las fuerzas de izquierda, y ha dicho estar "muy orgulloso" de haberlo conseguido pese al "batacazo" del PP, que ha pasado de tener 48 a 30 diputados en la Asamblea de Madrid.

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la recuperación del PP en las elecciones autonómicas y municipales, con respecto a los anteriores comicios generales y ha afirmado que "lo lógico" es que su partido forme gobierno junto a Ciudadanos, con el "apoyo" de Vox, porque los partidos opositores a la alcaldesa, Manuela Carmena, "saben de la ciudad" de Madrid.

Almeida ha recordado, en una entrevista en Antena 3, que durante la campaña electoral tuvo una "buena relación" con Ciudadanos por haber estado "en la oposición y conocer el Ayuntamiento". "Dejo claro que creo que es el escenario sensato", ha recalcado el candidato del PP, quien ya ha establecido conversaciones con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y lo hará "en breve" con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith. Almeida ha asegurado que tienen que "hacer el cambio" en Madrid y ha reiterado su compromiso de eliminar Madrid Central y soterrar la A-5 como las primeras de sus medidas si logra la Alcaldía.

A una pregunta sobre la reivindicación de los últimos años del PP de que debe gobernar la lista más votada, que en los resultados electorales del 26M posicionan como primera fuerza a Más Madrid, Almeida ha asegurado que esa petición "no fue efectiva" y ahora ellos no van a ir "con un brazo atado a la espalda". El grupo municipal popular ha conseguido una segunda posición con 15 concejales, con una caída de seis ediles, lo que Almeida ha calificado como "un jarro de agua fría".

Monasterio: "Tendremos más fuerza que en Andalucía"

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, ha dejado claras las intenciones de Vox de entrar en el Gobierno tanto regional como municipal en la capital. "A todos les interesa que salga un acuerdo en la Comunidad de Madrid y creo que vamos a tener más fuerza que en Andalucía", ha asegurado en una entrevista en RNE.