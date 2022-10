La reunión entre Aragonès y Turull acaba sin novedades y el acuerdo para salvar al Govern se aleja

Sin ninguna novedad. Así ha terminado la reunión este domingo entre el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Ambos dirigentes se han reunido durante una hora.

El acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts para salvar al Govern actual se aleja. Aragonès mantiene su posición: no restituirá al vicepresidente cesado, Jordi Puigneró.

Junts había dado margen a Aragonès para negociar hasta la noche de hoy. Las conversaciones podrían continuar a lo largo de la tarde del domingo, pero no se esperan demasiadas novedades. Según las fuentes consultadas, de momento las conversaciones no han dado frutos que hagan pensar en un posible acercamiento, antes de que mañana lunes la dirección de JxCat defina la pregunta de la consulta de los días 6 y 7 de octubre, en la que su militancia se pronunciará sobre si hay que salir o no del Govern.

Junts entregó la noche del viernes a Aragonès un documento de condiciones que incluía cuestiones que ERC considera inasumibles, como la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern después de haber sido cesado por Aragonès el pasado miércoles, o la reactivación de un Estado Mayor del procés bajo la coordinación del Consejo por la República, controlado por Carles Puigdemont.