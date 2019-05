Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, sigue en el ojo del huracán. Pese a estar emparentado con la nobleza empresarial de este país y pese a que durante un tiempo fue un buen amigo de los actuales reyes de España, Felipe y Letizia, hasta el punto de que compartían grupo de whatsapp, en los últimos meses su nombre ha salido demasiadas veces a relucir en casos de corrupción o un poco turbios: trama Púnica, tarjetas black, un presunto acoso sexual a una mujer que luego quedó en nada, pero que le trajo de cabeza durante meses... Fue precisamente investigando este presunto caso de acoso cuando la Guardia Civil encontró en el móvil de López-Madrid una conversación de WhatsApp en la que la reina Letizia le brindaba todo su apoyo justo cuando estalló el caso de las tarjetas opacas en Caja Madrid.

Nombrado a propuesta de la patronal madrileña CEIM como consejero de la antigua Caja Madrid, López Madrid gastó 34.807 euros en estas tarjetas. Va a ser juzgado por ello, pero cuando saltó el escándalo, en octubre de 2014, la reina Letizia le envió un mensaje de apoyo por ese grupo de whatsapp: "Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)".

Así lo revela eldiario.es, que se ha hecho con algunos mensajes de ese chat. Según este medio, López Madrid respondió: "Os lo agradezco mucho. En el futuro extremaré el cuidado, vivimos en un país muy difícil y sere aun más consciente de mi conducta".

La información añade que a ese grupo de WhatsApp se unió el propio rey Felipe . En un momento dado, el rey cita a comer a López Madrid. La respuesta del empresario no tiene desperdicio: "No puedo señor estoy en san Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario regreso antes". Felipe le exime de volver antes: "Ahí va! Pues claro que no, hombre. Era por charlar con tranquilidad. Ya cuando vuelvas hablamos. Un abrazo y disfruta algo lejos de este barullo".

Eldiario.es asegura que la comida se celebró una semana después. La Casa Real no ha querido confirmar ni desmentir si los mensajes son auténticos pero sí ha querido dejar claro al medio que los reyes ya no mantienen la relación de amistad con López Madrid.