Reyes Maroto: "Ayuso y Almeida utilizan la confrontación con el Gobierno para no hablar de Madrid"

Queda menos de un mes para las elecciones. ¿Es posible arrebatar el Ayuntamiento de Madrid al Partido Popular y a José Luis Martínez Almeida?

No solo es posible, sino que creo que estamos muy cerca de arrebatárselo. Porque Martínez Almeida no ha hecho nada por Madrid estos cuatro años y creo que los madrileños lo van a ratificar en las urnas, reforzando el apoyo a las fuerzas progresistas que tenemos un proyecto para Madrid y queremos hablar de Madrid y del futuro de Madrid.

Las encuestas están muy ajustadas. ¿Se fía de ellas? ¿Sirven como termómetro preelectoral?

Ayudan un poco a entender sobre todo las tendencias. Y lo que se ve en el PSOE es que estamos subiendo. Eso para nosotros es muy importante porque significa que estamos llegando a los problemas que tiene la gente con propuestas concretas. Fundamentalmente hablando de la vivienda, del acceso a servicios públicos en esta ciudad, que existen muchos problemas. También de la emergencia climática que estamos sufriendo estos días con las altas temperaturas. Y creo que esas cosas son de las que quieren hablar los madrileños y madrileñas. Y, sobre todo, contrastar propuestas. Por eso creo que el cambio es posible.

Porque estamos ante un alcalde negacionista del cambio climático. Lo primero que hizo cuando llegó al Ayuntamiento fue una foto en la que levantaban las jardineras de la calle Galileo para que volvieran los coches a una calle que se había peatonalizado. Son ejemplos. O la obra de la Puerta del Sol, con 11 millones de euros tirados a la basura. Y el desastre de BiciMad cargándose un servicio público. Creo que está cerrando una legislatura donde yo considero que el caos, la mala gestión y sobre todo, la falta de empatía con los problemas de la gente, hace que el PSOE tenga una oportunidad para hacer lo que le gusta, que es llegar a los gobiernos y mejorar la vida de la gente.

Hay incluso alguna de las encuestas publicadas que señalan que el PSOE podría superar a Más Madrid y ser segunda fuerza. ¿Le preocupa este asunto en concreto?

Para mí, es fundamental cambiar el Gobierno, y, por lo tanto, con quien me estoy midiendo es con el PP, que es el que está ahora mismo gobernando. Es verdad que de la mano de Ciudadanos, pero las encuestas para ellos son encuestas que reflejan su falta de proyecto político, igual que ha pasado en otras comunidades autónomas. Estoy convencida de que también en Madrid van a tener castigo porque no han aportado nada a la gobernabilidad, y, sobre todo, a la mejora de un Gobierno que han consolidado. Recordemos que el PP lleva muchos años gobernando en esta ciudad y eso hace que se requiera un cambio.

Manuela Carmena intentó durante cuatro años cambiar estas políticas. Lo cierto es que no fueron eficaces a la hora de su acción de Gobierno. Y creo que esto hace que ahora necesitamos el cambio, pero que un cambio que llega a la gente, pues el PSOE, de la mano de una candidata que viene del Gobierno y de cinco años de gestión muy dura. Hablamos de la pandemia, de los efectos de la guerra, con resultados muy buenos desde el punto de vista de la gestión. Hay que volver a confiar en el PSOE, no solo para ganar las elecciones, sino para gobernar. Nosotros queremos gobernar en esta ciudad para que cambien las políticas y, sobre todo, mejore la vida de la gente.

Habla de de Manuela Carmena, a quien usted misma le tendió la mano. ¿Tiene previsto también participar en algún acto con la exalcaldesa en lo que queda de campaña o visibilizar algún tipo de apoyo?

Manuela es un activo para las fuerzas progresistas. Nos está apoyando a todas y es muy importante. Ya trajo el cambio a esta ciudad y hay que consolidar al votante de las fuerzas progresistas para que todos, con la personalidad que cada uno tenemos, desde el PSOE a Más Madrid o Unidas Podemos, podamos volver a consolidar ese cambio que es posible. Creo que Manuela, implicándose en las campañas de todas las fuerzas progresistas, ayuda mucho, sobre todo a la movilización. Para nosotros, la abstención es uno de los elementos que más nos preocupa. Por eso estamos llegando al corazón de la gente para que vayan a votar, para que voten el cambio.

Y creo que es posible. Estoy segura que Manuela, allí donde quiera participar, va a estar apoyando a todas las fuerzas. Porque tiene ese compromiso con que el cambio vuelva al Ayuntamiento y saquemos a este mal gestor y sobre todo a una persona que utiliza también las instituciones de una manera partidista. Vamos a ver lo que pasa el 15 de mayo y si se replica esa falta de institucionalidad. Creo que el alcalde ha perdido un mandato para mejorar las cosas en esta ciudad. Se ha preocupado más de confrontar con el Gobierno de España que en realmente pensar lo que necesitaban los madrileños.

Ha hecho muy poco por Madrid y ha exigido muy poco a la Comunidad de Madrid. Porque las políticas de la Comunidad de Madrid son las que más impactan en esta ciudad. La falta de colegios, la falta de centros de salud, el escaso presupuesto para la dependencia y los mayores, etc. No le he escuchado al señor Almeida pedirle con el mismo ímpetu a la presidenta de la comunidad lo que hace con el Gobierno de España. Y mejor nos iría si llega una alcaldesa que tiene liderazgo y que es capaz de pedir y de trabajar con lealtad con el resto de las instituciones. Yo defiendo esa lealtad y quiero sentarme encima de la mesa con el resto de fuerzas políticas y de administraciones para traer a Madrid un cambio de política, una política útil y, sobre todo, abordar los problemas que tiene Madrid, que son muchos. Pero también quiero hablar de las oportunidades. Porque Madrid es una ciudad que ofrece muchas oportunidades y queremos retener el talento. Se han ido jóvenes en este mandato y eso para la ciudad es una pérdida de talento y de futuro.

Maroto, en la redacción de Público. — Chema Molina

Hablaba también de Unidas Podemos. ¿No habría entonces ningún inconveniente en formar un Gobierno de coalición o en buscar los apoyos de alguna manera entre las tres fuerzas, si así pudieran desalojar al PP?

Es que si los madrileños nos dan la confianza para que las fuerzas progresistas gobiernen, tenemos una responsabilidad. Si estamos hablando del cambio, no entenderíamos que si se propicia efectivamente ese Gobierno de coalición no lo abordemos con serenidad sobre la base de un acuerdo programático que trate los problemas de la gente. Yo vengo de un Gobierno de coalición que está haciendo cosas muy buenas por España y por los madrileños. Desde el punto de vista de la mejora de las condiciones laborales, la subida de las pensiones o leyes importantes como la Ley de Vivienda. Cuando tenemos un presidente como es Pedro Sánchez, que sabe también pactar las diferencias, hemos visto que los resultados desde el punto de vista económico y social realmente han mejorado. Esa es también mi ambición. No es lo mismo que el Gobierno sea de Pedro Sánchez o de Belarra. Como también creo que no es lo mismo que gobierne Maroto o Rita Maestre. Yo lo que quiero es gobernar, porque creo que tengo las capacidades, el liderazgo y sobre todo el proyecto político para liderar, si fuera posible, esa coalición.

He mencionado ya algunas cosas de los principales problemas de Madrid o de la gestión de José Luis Martínez Almeida. Si se tuviera que quedar con el principal problema, el problema más urgente que tendría que resolver un Ayuntamiento progresista en la ciudad de Madrid, ¿cuál sería?

Creo que es la vivienda. Hay mucha preocupación ahora mismo por el acceso a la vivienda. 38.000 familias están esperando a una vivienda pública y apenas se ha construido parque público porque el modelo del PP, lo hemos visto ahora también en las declaraciones del alcalde, es el de la especulación, el de facilitar o favorecer que los fondos de inversión mercantil usen el mercado inmobiliario. Eso está empobreciendo a los madrileños y madrileñas y expulsando a nuestros jóvenes. Por lo tanto, para nosotros es fundamental abordar la vivienda de una manera serena e integral.

Hemos hablado de la construcción de vivienda pública pero también de poner a disposición de los jóvenes vivienda vacía. Tenemos 82.000 viviendas vacías en esta ciudad y para mí es fundamental que, con un programa que he llamado Alquiler Seguro, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) dé las garantías a los propietarios para poder incorporar una parte de ese parque al parque público y podamos ofertar muchas más viviendas a un alquiler asequible. Eso estoy segura que retendría a más jóvenes, se desarrollarían más proyectos de vida y sobre todo, ayudaría a atraer más talento. Porque para nosotros es fundamental para que la ciudad prospere, atraer el mejor talento. Eso pasa por poder acceder a una vivienda asequible y digna.

Sobre la Ley de Vivienda que se acaba de aprobar... ¿Se aplicará en Madrid si usted gobierna?

Creo que la Ley de Vivienda es una de las leyes más importantes que ha aprobado el Gobierno de coalición. De hecho, lo llamamos el quinto pilar de bienestar y sería un error, si finalmente gobierna el PP, que no la aplique porque creo que soluciona el principal problema que tienen los jóvenes, que es el acceso a una vivienda asequible. Por lo tanto, no solo la aplicaré, sino que seré un aliado del Gobierno de España y del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se haga ese parque público de viviendas para que podamos, efectivamente, disponer de vivienda vacía.

Es fundamental abordar el problema de la vivienda de una manera distinta a como la hizo el PP. Yo, que he tenido que comprar una vivienda en esta ciudad, llevo 26 años viviendo el gasto familiar que supone una hipoteca, lo que ha hecho que no pudiéramos hacer otras cosas en nuestra vida y tener una parte retenida de esa renta. Creo que es fundamental dar una solución y es muy importante que las administraciones apliquemos la ley.

Cuando escucho decir a Feijóo, que se ha reunido con fiscales conservadores, que su principal proyecto político es derogar todas las leyes que ha aprobado el Gobierno de coalición, me alarma; porque son leyes que están mejorando la vida de la gente, con empleos dignos, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, con un Ingreso Mínimo Vital (IMV), que está combatiendo la pobreza que existe en esta ciudad, porque Madrid es muy desigual y hay también familias muy vulnerables.

Por lo tanto, derogar las reformas del Gobierno de coalición es para mí hacer antipolítica y ponerse en una España que yo llamo del blanco y negro, ya que no responde a lo que necesitan ahora los españoles o los madrileños. Hay que hablar de futuro, hablar de una ciudad habitable, de una ciudad saludable. No hay políticas ahora mismo que aborden con seriedad la emergencia climática que hay en esta ciudad. El pasado jueves, estaba con niños que están demandando que haya climatización en sus aulas porque estamos en olas de calor que ya son recurrentes. No estamos hablando de cosas aisladas y vemos la falta de soluciones por parte de las dos administraciones, que se tiran de alguna manera la pelota. La política está para que la gente sepa que los que gobernamos nos tenemos que poner de acuerdo para que la vida de la gente sea mejor, sobre todo cuando estamos hablando de los niños y su educación.

Pero en una entrevista reciente destacaba que no aplicaría la subida del IBI a las viviendas vacías, que es una de las medidas que incluye la ley...

No es necesario, porque yo lo que quiero es abordar el problema de la vivienda vacía con un programa, dando a los propietarios certidumbre para que nos cedan esas viviendas y creo que el programa Alquiler Seguro puede ser eficaz.

La Empresa Municipal de Vivienda es una empresa pública y, por lo tanto, con el aval público podemos sacar parte de esas viviendas. Insisto, hablamos de 82.000 inmuebles, un parque muy grande en Madrid. Así que para mí es más importante la confianza, el aval público que yo le dé a ese propietario para que ceda durante cinco años esa vivienda a cambio, claramente, de una renta que sea asequible para las familias.

Comparto la medida, todas las leyes incorporan disposiciones adicionales que nos permiten la toma de decisiones, pero yo en este mandato no la aplicaría porque creo que el programa Alquiler Seguro ofrece la solución a la puesta a disposición de la vivienda vacía, tal y como lo hemos configurado.

Uno de los proyectos más destacados que ha presentado en esta campaña es Madrid Próximo, que incluye, entre otros asuntos, la reordenación del eje Atocha-Cibeles. ¿Es necesario usar menos el coche en esta ciudad?

Bueno, es necesario porque tenemos que abordar la emergencia climática de una manera mucho más ambiciosa. El negacionismo climático que tiene el señor Almeida, el conformismo, diría yo, en cuanto a los niveles de calidad del aire, de la contaminación... Los informes, por ejemplo, que publica la Agencia Europea del Medio Ambiente, hablan de que podríamos evitar más de 2.000 muertes prematuras, como consecuencia de abordar los problemas de contaminación en esta ciudad.

Por lo tanto, hay una responsabilidad política pero sobre todo porque queremos vivir en una ciudad saludable. Los coches ahora mismo son el principal elemento de contaminación en Madrid y, por lo tanto, tenemos que reequilibrar el uso del espacio público y recuperar espacio para los peatones y también zonas verdes. Ese Madrid Próximo es el Madrid de los barrios. Recuperar la identidad de los barrios. Vamos a invertir en 16 ejes cívicos. Hay que recuperar también el plan de bulevares, que es un plan que, como sabéis, puso encima de la mesa Gallardón y que se abandonó porque, efectivamente, el PP y los siguientes alcaldes han obviado el problema del cambio climático. Incluso escuchaba a Almeida decir el otro día que se había puesto de moda cuando celebramos aquí la COP25... Pero los madrileños no solo empatizan con el problema del cambio climático, sino que se revelan, se manifiestan y se comprometen a abordarlo de una manera seria.

Para nosotros, ese plan es un proyecto transformador, el más ambicioso que ha tenido Madrid en los últimos 30 años. Lo vamos a hacer de una manera muy realista, invirtiendo en los barrios, recuperando la vida del barrio. Empieza el proyecto en el eje cero, lo que llamamos el eje del Prado, pero llega a todos los distritos de Madrid, a los 21. Para nosotros es muy importante que se corrijan los desequilibrios territoriales y sociales que hay en esta ciudad y que todo el mundo, independientemente del código postal, tenga acceso a equipamientos públicos, tenga zonas verdes y tenga también ejes económicos donde poder hacer sus compras cotidianas.

Eso es Madrid Próximo: los barrios de proximidad, recuperar espacio para los peatones, zonas verdes y, sobre todo, una ciudad más habitable. Creo que hemos identificado muy bien los proyectos. Por ejemplo, hemos presentado ya el proyecto del eje cívico de Prosperidad, donde vamos a peatonalizar la calle Vinaroz y unir la plaza de Prosperidad, una que tiene mucha vida, con el Parque de Berlín y por lo tanto recuperar un eje también comercial necesario. Y también hemos presentado el eje cívico en Carabanchel, donde recuperamos un espacio verde para los vecinos y vecinas, para que vuelvan a tener un espacio de encuentro, que ahora mismo los coches les han arrebatado. Así que invertir en los barrios es mejorar la vida de la gente. Y creo que es un proyecto que vale la pena que la gente lo conozca y que vaya incorporando propuestas de mejora a su definición actual.



El PSOE lleva sin gobernar en la capital más de tres décadas, tampoco en la Comunidad. ¿Qué le pasa al partido en Madrid?



Bueno, el partido yo creo que ha tenido distintos momentos a la hora de conectar con la ciudadanía. Probablemente, ha faltado algo de liderazgo en los equipos que se han configurado, pero yo quiero hablar del futuro. Soy militante en Madrid desde hace varios años y llevo 26 años viviendo aquí, y, por lo tanto, lo que le pasa a la ciudad, me afecta en todo: en la movilidad, en el acceso a la vivienda, en el acceso a una escuela infantil para mis hijos. Es un proyecto que abordo con ilusión, con la responsabilidad de haber estado ya cinco años en el Gobierno y, por lo tanto, creo que puede aportar mucho a la gobernabilidad y al cambio de la manera en la que se está gobernando esta ciudad.

Hay que centrar la política en el interés de la mayoría social. Que por fin los madrileños y madrileñas vean que ese Gobierno de coalición, que ha conseguido superar una pandemia, traer las vacunas, traer los fondos europeos para invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, podamos también tenerlo en la ciudad de Madrid. Y ese es mi compromiso. Creo que es un reto importante. Lo abordo con mucha ilusión. Quiero mejorar la ciudad que me lo ha dado todo, porque vine a estudiar, aquí he hecho mi proyecto de vida, mis hijos han nacido en Madrid y he tenido que enfrentarme a los mismos problemas de los que yo ahora estoy hablando, como la vivienda, como encontrar mi primer trabajo o el barrio que va perdiendo su identidad. Así que creo que puedo ser una buena alcaldesa y por eso abordo con tanta ilusión este proyecto, que necesitaba consolidarse con liderazgos como el que, probablemente, puedo aportar.

Usted ha sido ministra hasta hace muy poco. ¿Cree que las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez pueden repercutir, tanto para bien como para mal, el 28M?

La política aquí en Madrid se ha polarizado mucho porque tanto Ayuso como Almeida han utilizado la confrontación con el Gobierno para no hablar de Madrid. Creo que, si hablamos de Madrid y de lo que ha supuesto las medidas que ha tomado el Gobierno para los pensionistas en Madrid, para los jóvenes con el acceso a becas, mejores condiciones para las familias que han optado al IMV... Si realmente hablamos del impacto que las políticas del Gobierno de coalición han tenido en Madrid, estoy segura de que muchos madrileños y madrileñas van a dejar de ser presos de ese debate partidista, que no soluciona ningún problema para hablar de las cosas de la capital.

A mí me gustaría escuchar más a Ayuso hablar de cómo va a solucionar los problemas de sanidad y cómo va a enfrentar el próximo mandato. La sanidad, que para nosotros es un pilar del bienestar, o la educación. Lo cierto es que aquí hay una herencia en la ciudad y yo estoy dispuesta a abordar un diálogo sereno con la Comunidad de Madrid, gobierne quien gobierne, para que los centros de salud que están en los presupuestos de la Comunidad Madrid, los centros educativos que necesita la ciudad y que tenemos a niños ahora mismo en barracones, la falta de inversiones que la Comunidad no ha hecho en esta ciudad; creo que es de esas cosas de las que también tenemos que hablar. Ahí, sin duda, los madrileños y madrileñas van a ver los cambios en la política.

A mí me parece que la política está para ayudar a la gente. En cinco años he podido hacer buena política. He bajado al barro, como me gusta a mí, cuando había una crisis industrial y se iban a perder puestos de trabajo, cuando hemos tenido la ambición de traer, por ejemplo, una fábrica de baterías que parecía que era imposible o las inversiones que han venido a Madrid de la mano de Microsoft, con viajes que yo he hecho a Asia para que España y Madrid, en este caso, fuera la beneficiaria.

Eso es la política, estar con proyectos ilusionantes y, sobre todo, en el día a día de la gente para que vea que el anti-sistema que tenemos en esta Comunidad nos lleva al fracaso. Y si hablamos de Madrid, creo que los madrileños y madrileñas van a ver en las fuerzas progresistas, y sobre todo en el PSOE, un partido que empatiza con los problemas de la gente, que tiene soluciones que son reales, que son posibles, y que se van a poder ejecutar en este mandato de una forma eficaz.



Y si pierde las elecciones, ¿se quedará en la oposición o se marchará?

He estado ya en la oposición, en la Asamblea de Madrid. Yo entré en el 2015, de hecho, de la mano de algunos candidatos como Mónica García, con la que establecí muy buena relación en la Asamblea y estuve tres años y medio hasta que me fui al Gobierno. Para mí este proyecto es un proyecto colectivo del PSOE para que recupere liderazgos que necesita y, por lo tanto, por supuesto me quedaré y haré en la oposición lo que me gusta hacer en el Gobierno, que es política útil.

Creo que esa manera de trabajar con la gente nos va a ayudar a consolidar un proyecto aquí en Madrid, que es un proyecto de medio y largo plazo y que yo afronto con mucha ilusión y con la capacidad de movilizar a los votantes del PSOE, porque el Partido Socialista tiene 144 años de historia. Hemos cumplido el día 2 de mayo de nuevo ese gran momento que es nuestro cumpleaños, y gracias al Partido Socialista este país y esta ciudad ha avanzado. Hemos tenido grandes alcaldes como Enrique Tierno Galván o Juan Barranco, que transformaron esta ciudad, que supieron entender los problemas de esta ciudad y recuperar ese espíritu de transformación y de liderazgo de la mano del equipo que traigo conmigo. Yo no tengo un proyecto individual, tengo un proyecto colectivo y hay personas en la candidatura que quieren trabajar por Madrid. Madrileños enamorados de su ciudad y que quieren trabajar en este mandato con capacidad de gestión, con ideas muy consolidadas de su trabajo en en otras disciplinas.

Creo que es muy importante también que la gente vea los equipos con los que nos presentamos a las elecciones, porque van a ser los equipos de Gobierno. Y en mi caso tengo dos secretarias de Estado, Adriana Moscoso, que es una gran especialista en industrias culturales y creativas; Antonio Giraldo, urbanista y divulgador; o María Caso, que viene con toda la agenda de emprendimiento, reconocida por las grandes conquistas que las mujeres hemos tenido en este país, como la ley de igualdad, la ley del matrimonio igualitario y grandes conquistas que vienen de la mano del Partido Socialista y de personas con una gran responsabilidad en gobiernos socialistas.